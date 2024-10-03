Нойера всё-таки наказали! А «Бавария» внезапно прервала крутую серию в Лиге чемпионов

«Бавария» и «Астон Вилла» на выходных сыграли вничью в своих чемпионатах, но в целом команды классно стартовали в этом сезоне. Особенно мюнхенцы, которые при Венсане Компани полюбили не просто побеждать, а громить соперников. Только вот с «Астон Виллой» разгрома, мягко говоря, не получилось.

Хотя начала «Бавария» мощно. Тотально забрала мяч, которым в первые 15 минут владела более 75% времени. Гостевой статус немцев абсолютно не смущал. «Вилле» пришлось тяжело с таким давлением на своей трети поля. Однако «Бавария» атаковала настолько большими силами и настолько высокой линией обороны, что контратаки «Виллы» получались весьма опасными.

Несколько раз хозяевам удавалось буквально одной передачей перебросить всех полевых игроков «Баварии». В таких ситуациях всё сводилось к тому, убежит ли Олли Уоткинс за спину защитникам. Один раз он упал в борьбе с Деотшанкюлем Юпамекано, но судья не увидел нарушения правил. А во второй раз, когда Эмилиано Мартинес отдавал передачу от своих ворот на чужую половину, всё тот же защитник «Баварии» уже явно сфолил на Уоткинсе и получил жёлтую.

Защитник «Баварии» уже явно сфолил на Уоткинсе Фото: Кадр трансляции

В этом случае атака после штрафного завершилась голом «Виллы». Оборона «Баварии» в своей вратарской впечатлила своей пассивностью. Хозяева с лёгкостью принимали мяч в нескольких метрах от ворот, не встречая никакого сопротивления. В результате отличился Пау Торрес, но его гол пришлось отменить из-за офсайда.

После стартовых минут игра выравнялась. Пускай даже «Вилле» потребовалась вынужденная замена на 27-й минуте из-за повреждения Джейкоба Рэмси, вышел Леон Бэйли. Ну а самый красивый момент первого тайма – дальний удар Майкла Олисе в девятку и прыжок Мартинеса, который спас ворота.

Дальний удар Майкла Олисе в девятку Фото: Кадр трансляции

Похоже, Компани остался не особо доволен первым таймом. Уже в перерыве тренер «Баварии» снял с игры Кингсли Комана и выпустил Джамала Мусиалу. Не сказать, что «Вилла» давала ему пространство для дриблинга, но один раз он обыгрался в стенку и опасно врывался в штрафную. Лишь в последний момент его накрыли защитники.

В целом второй тайм получился достаточно вязким, а всё решил единственный гол. Его забил Джон Дуран, который классно подстроился под мяч и из неудобной позиции перекинул вратаря «Баварии». Нойер, как обычно, сыграл высоко и на этот раз был наказан. Интересно, что для Дурана это пятый гол в сезоне после выхода на замену.

Нойер, как обычно, сыграл высоко и на этот раз был наказан Фото: Кадр трансляции

У «Баварии», само собой, было много моментов в конце матча, но она не смогла пробить Мартинеса. Несколько раз защитники в самый последний момент накрывали удары, но всё-таки выстояли. Так закончилась серия «Баварии» из 41 матча без поражений в Лиге чемпионов.