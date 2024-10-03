Главная сенсация новой ЛЧ. «Реал» проиграл впервые за год!

Состав мадридцев порадовал сразу несколькими моментами. Во-первых, в старт впервые попал «золотой мальчик» Эндрик (побил рекорд Рауля и стал самым молодым игроком «Реала» в старте на матч ЛЧ). Во-вторых, вернулся Эдуарду Камавинга, пропустивший старт сезона из-за травмы. Другой интересный момент – вратарём выпустили Лунина, но тут дело не в ротации, а в повреждении Куртуа.

Фанаты «догов» настолько соскучились по турниру, что мгновенно окутали стадион дымом от пиротехники, рассеявшимся лишь через несколько минут после старта матча. «Лилль» мгновенно обозначил расклад: мы не рискуем и играем на контратаках, а вы владейте мячом сколько хотите. «Реал» не возражал и гасил контрпрессингом несколько подходов хозяев – иногда высокий отбор приводил к опасным атакам, а иногда – к провалам и потерям.

При обороне мадридцы выстроились в классические по прошлому сезону 4-4-2. В атаке было интереснее: схему можно было записать как 2-4-3+Вальверде. Уругваец носился и на фланге (иногда высоко, иногда – занимая позицию Карвахаля), и в центре помогал, и нападающего ситуативно отыгрывал. Вроде пора перестать удивляться (Феде играет в этом стиле по крайней мере три года), но не получается.

Вальверде в матче с «Реалом» Фото: Michael Regan — UEFA/Getty Images

Главной надеждой «Лилля» в атаке оказался Эдон Жегрова – косовар искал шансы на правом фланге и за счёт статуса примы зачастую обрывал наступления французов. Полузащитник часто шёл в дриблинг, что редко завершалось успехом – зато передачи на ход партнёрам и забегания у него удавались. Среди других звёзд передней линии – бомбардир Джонатан Дэвид и старый краснодарский знакомый Реми Кабелла.

Первый острейший момент возник на 19-й минуте. Эндрик в быстром порыве протащил мяч до чужой штрафной и с близкого расстояния попытался пробить Люка Шевалье, но вратарь вовремя прикрыл «домик».

Через несколько минут навесы «Лилля» наконец заработали. Жегрова навесил на дальнюю штангу, где Дэвид вырвался из поля зрения Карвахаля – канадец пробил прямо в Лунина. Мяч вертелся у линии поля, и проворный форвард ударил во второй раз, но украинец снова потащил.

К середине тайма команды будто по договорённости поменялись ролями: «Лилль» уже играл позиционно, а «Реал» забрасывал вперёд на быстроногого Винисиуса и ждал прорывов от других игроков. С обеих сторон выходило косолапо.

Косолапым во всех смыслах вышел гол «Лилля». Хозяева заработали опасный стандарт у штрафной линии под конец тайма – Жегрова вызвался бить и попал в руку Камавинга. Возвращение Эдуардо не задалось (хотя глобально француз хорошо показал себя) – арбитр после видеопросмотра указал на «точку», а Дэвид хладнокровно реализовал 11-метровый.

Дэвид забивает гол «Реалу» Фото: Michael Regan — UEFA/Getty Images

«Реал» чуть не сравнял перед свистком: Винисиус немного не дотянулся до мяча в штрафной, а Эндрик попытался «парашютом» закинуть его в створ, но вундеркинд промазал. Очевидно, «Мадрид» нуждался в структурных изменениях: левый фланг скучал из-за атакующей ограниченности Менди, а опорный дуэт Камавинга и Тчуамени не подходит под матчи с более слабыми соперниками.

Анчелотти тоже это понял, поэтому во втором тайме Фран Гарсия заменил Ферлана, а позже добавил к усилению Мбаппе, Модрича и Гюлера. Рокировка не спасала. Если «Лилль» в начале тайма удивил опасным ударом Жегрова из-за штрафной, то «Реал» отметился только жёлтой Эндрику. Пока техничные коротышки пугали Гарсию и Карвахаля фланговыми прорывами, гости уповали на бесполезные забросы.

Под занавес матча «Мадрид» научился ловить соперника на контратаках и устроил настоящий триллер. Сначала Беллингем чуть грудью не занёс мяч в сетку, через минуту Рюдигер впритык пробил в юного Шевалье, а позже Гюлер откликнулся на заброс Модрича и головой метил в створ – но везде 22-летний вратарь потащил. «Реал» навевал мысль об очередном камбэке на последних секундах, но кто мог знать, что именно «Лиллю» суждено прервать беспроигрышную серию «Мадрида» длиной в целый год?

«Доги» добились важной победы для клубной истории, а мадридцам в самый раз принять холодный душ и задаться вопросами. В любом случае «Реал» чувствует себя намного лучше столичных соседей – те в это же время уступили «Бенфике» 0:4.