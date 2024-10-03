Лига чемпионов сошла с ума. Уничтожили «Атлетико», прибили «Реал» и «Баварию». Видео

Второй игровой день октябрьского этапа ЛЧ стал гораздо содержательнее первого: если вчера разгромы случились в пяти матчах, то сегодня — только в одном. Да и неожиданных результатов набралось прилично. Вот их небольшой дайджест.

«Аталанта» не заметила «Шахтёр»

Выезд в Гельзенкирхен (именно там «горняки» теперь встречают еврокубковых гостей) принёс бывшей команде Алексея Миранчука исключительно положительные эмоции. «Аталанта» на старте сезона ранее одержала только две победы в восьми матчах. Третья получилась максимально убедительной: забили трижды благодаря Джимсити, Лукману и Белланове, а насоздавали столько моментов, что могли ещё и минимум столько же оформить. Тот же Адемола, например, пальнул в перекладину, а Дзаппакоста проверил на прочность штангу. «Болонью» «Шахтёр» удержал (0:0), а вот бергамаски их раздавили.

«Шахтёр» — «Аталанта» — 0:3 Фото: NurPhoto via Getty Images

«Фейеноорд» на удивительном везении прервал 22-летнюю серию

Гранд из Нидерландов не побеждал на выезде в ЛЧ с 2002 года. И тут случилась игра с «Жироной». «Фейеноорд» к 81-й минуте нанёс всего два удара в створ, умудрившись забить трижды! При этом один из ударов — с пенальти, который взял Гассанига (он же и «привёз» его). Плюс тем же ответил и их Велленройтер. Гостям помогли автоголы Эрреры и Крейчи, плюс отличился Миламбо. Ещё из-за офсайда отменили гол ван де Бека. Экс-футболист «МЮ» забил и по правилам, как и Лопес. Этого оказалось мало. По ожидаемым голам каталонцы заслужили перевес: 2,24 xG против 1,65. Но кто потом об этом вспомнит?

«Жирона» — «Фейеноорд» — 2:3 Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Монако» спасся в Загребе только в концовке

Головин вышел в старте, а вот после перерыва — уже нет. Монегаски пропустили на 45+3-й минуте шикарный голешник от Сучича: Петар и на замахе Салису в лужу усадил (буквально, потому что шёл сильный дождь), и Кёна перекинул мастерски. В середине второго тайма лёгкий гол оформил Батурина, и за «Монако» стало совсем беспокойно. Одно очко французы всё равно заработали: Салису воспользовался вратарской ошибкой, а Закария был точен с пенальти. Вслед за этим эмоциональный тренер хорватов Бьелица настолько завёлся, что его пришлось осуждать второй жёлтой. Эмоции понять несложно: вести в два мяча со столь сильным противником и упустить победу — кто угодно бы психанул.

«Динамо» Загреб — «Монако» — 2:2 Фото: Soccrates/Getty Images

«Баварию» убрала с пути команда Эмери

«Гуд ибенинг», — поприветствовал немецкий гранд Эмери и не угостил его даже ничьей. «Бавария» ожидаемо доминировала. Мартинесу было всё равно — он тащил абсолютно всё: на его счету семь спасений и крайне высокая оценка 8,9 от портала Sofascore. Хотя вот Кейн впервые пробил по воротам лишь на 90+5-й минуте. Неудачный матч провёл и Нойер: именно его привычный выход из ворот привёл к закидушке Дурана на 79-й минуте. И ведь Торрес ещё в первом тайме из офсайда отличился. Эффективность «Астон Виллы» — что-то за гранью. 0,40 xG на 1,42 — и всё равно важнейшая победа.

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«Астон Вилла» — «Бавария» — 1:0 Фото: Aston Villa FC via Getty Images

«Бенфика» довела до слёз Симеоне

Победа португальцев — уже что-то удивительное. Они ещё и с увесистыми 4:0 «Атлетико» уничтожили! После матча Симеоне расплакался. Это не Криштиану, чья эмоциональность давно привычна. Просто приведём статистику ударов: 19:4 всего и 11:0 – в створ. И это на поле вышли Гризманн, Альварес и Корреа, их сменили Галлахер, Сёрлот и Симеоне-младший. Фавориты выглядели совершенно безвольно и пропустили четыре раза: от Ди Марии и Кёкчю с 11-метровых, от Актюркоглу и Баха с игры. У Трубина ни одного спасения не было за 90 минут, а вот Облаку пришлось нелегко.

«Бенфика» — «Атлетико» — 4:0 Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Реал» внезапно отлетел от «Лилля»

Это был не день мадридцев: что одних, что других. «Мы сыграем с лучшей командой мира. Если уступим — будет логично», — говорил тренер «Лилля» Женезио. Пускал пыль в глаза, получается. «Реал» поразил вирус нереализации: шикарные моменты загубили Винисиус, Эндрик, Беллингем, Гюлер. Толком ничем не отметился сыгравший после выздоровления Мбаппе. Камавинга неудачно исполнил уже у своих ворот, задев мяч рукой в добавленное к первому тайму время. Дэвид с 11-метровой оформил, как позже выяснится, единственный мяч в игре. И эти парни уступили ранее «Спортингу»?

«Лилль» — «Реал» — 1:0 Фото: Michael Regan — UEFA/Getty Images

«Ювентус» добился камбэка в Германии даже вдесятером

Этот матч стоит и посмотреть, и пересмотреть. Причём не раз. Шешко показал, что его не зря давно считают одним из самых перспективных нападающих мира, и к 65-й минуте оформил дубль: забил и с игры, и с пенальти. И всё равно словенец отошёл на второй план, потому что туда с двух ног ворвался Влахович. Серб и при равных составах гол закинул, и уже после удаления Ди Григорио за игру рукой за пределами штрафной. Причём как красиво Душан исполнил, за шиворот Гулачи обводящий удар отправив. А там и Консейсау закатил победный. Помните, как его отец Германии хет-трик клал на Евро-2000? Сынишка поддержал традицию и принёс «Ювентусу» сумасшедшую победу. Сделать из 1,23 xG три гола против 3,31 xG, в меньшинстве — брависсимо.

«Лепйциг» — «Ювентус» — 2:3 Фото: DeFodi Images via Getty Images

Также «Ливерпуль» буднично разобрался с «Болоньей» за счёт голов Мак Аллистера и Салаха (2:0), а «Штурм» с Худяковым на лавке минимально уступил дома «Брюгге».

После двух туров первые четыре места разделяет четвёрка «Б» — «Боруссия» Д, «Брест», «Бенфика» и «Байер». Ещё максимум взяли «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Ювентус». Ну а «Лейпциг», «Штутгарт» и «Милан» пока неожиданно с нулями. Хотя с общей таблицей положение команд ещё несколько раз серьёзно изменится.