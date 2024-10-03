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Атланта Юнайтед — Клёб де Фут Монреаль — 1:2, игра Алексея Миранчука в МЛС, как сыграл, обзор, видео, 2 октября 2024

Шансы Миранчука на плей-офф почти кончились. Команда россиянина провалила важнейший матч
Андрей Шашин
Отчёт Атланта Юнайтед — Клёб де Фут Монреаль — 1:2
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Партнёры Алексея запороли кучу моментов – сезон для «Атланты» вот-вот закончится.

На днях Алексей Миранчук заявил, что главный компонент успеха «Атланты» — это болельщики, которые всегда гонят команду вперёд. Сегодня у нас вновь появилась возможность это проверить, ведь спустя два тура «Атланта» опять играла на домашней арене. В качестве соперника — «Клёб де Фут Монреаль». Канадская команда – один из основных конкурентов «Атланты» в борьбе за выход в плей-офф. В таблице их разделяют всего три очка. В случае поражения «Атланта» потеряла бы почти все шансы на продолжение борьбы за титул. Для Миранчука и компании это был очень важный матч.

США — Major League Soccer . МЛС
03 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 2
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
0:1 Мартинес – 43'     1:1 Риос – 45+3'     1:2 Мартинес – 76'    

Хозяева хорошо начали игру. Миранчук расположился в центре полузащиты под нападающим Даниэлем Риосом. На 8-й минуте Алексей заработал штрафной в 20 метрах от ворот и сам же его исполнил — удар пришёлся прямо во вратаря. По-настоящему опасный момент Миранчук создал на 25-й минуте. Саба Лобжанидзе совершил забег по флангу от собственной штрафной, отпасовал Миранчуку, а тот сделал небольшую паузу и вернул мяч партнёру обратно, но уже в штрафную площадь соперника. Грузинский вингер пробил рядом со штангой.

Похожий момент случился на 35-й. В главных ролях вновь Миранчук и Саба. Россиянин воспользовался неудачным выносом футболистов «Монреаля» и в одно касание вывел Лобжанидзе один на один, но тот плохо обработал мяч и пробил прямо во вратаря. За такую бездарную реализацию «Атланта» получила наказание. На 42-й минуте «Монреаль» заработал стандарт, после которого мяч сначала замешкался в штрафной площади, а позже был направлен в ворота венесуэльцем по имени Хосеф Мартинес.

Как российские футболисты играли за свои клубы на прошлой неделе:
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В первом тайме было много остановок. Игроки много лежали на газоне, а в какой-то момент судья встречи даже назначил пенальти в ворота Брэда Гузана за игру рукой, которой не было и близко. Хозяевам помогло вмешательство VAR. В итоге к основному времени было добавлено 4 минуты, и это оказалось на руку «Атланте». Красивая позиционная атака закончилась подачей с левого фланга на Даниэля Риоса, который сравнял счёт ударом головой.

После перерыва «Атланта» продолжила создавать опасные моменты, а Саба Лобжанидзе продолжил их транжирить. В одном из эпизодов грузинский игрок практически в упор расстреливал ворота соперника, но угодил в штангу. Миранчука часто награждал партнёров проникающими передачами, а один раз даже прорвался к линии штрафной и пробил сам. Удар получился совсем слабым, и вратарь канадской команды без проблем забрал мяч.

«Монреаль» тоже не устраивала ничья. В таблице конференции они шли на 10-м месте, а это тоже мимо плей-офф. Поэтому канадцы тоже не забывали идти вперёд и на 76-й минуте провели отличную атаку: Том Пирс прострелил с левого фланга во вратарскую, где тот же самый Мартинес удачно выставил ногу и направил мяч в левый угол. Дубль венесуэльского футболиста и большие проблемы для хозяев. «Атланте» не откажешь в характере. Команда всегда бежит вперёд на последних минутах в попытке спасти результат. В конце встречи хозяева заработали много стандартов, но они не приводили даже к ударам по воротам. Кажется, что за все матчи в составе команды Миранчук более 20 раз подавал в штрафную, и всегда — бесполезно. «Атланте» определённо нужно много работать над стандартами в межсезонье.

И вообще, о следующем сезоне можно задуматься сполна. «Монреаль» побеждает и выходит на восьмое место. Шансы «Атланты» на плей-офф остаются лишь математическими. Сезон для Миранчука начался только в конце августа, а закончится уже в конце октября. Впрочем, россиянин может быть доволен своим дебютом за «Атланту». И даже в этом матче Алексей играл хорошо и много раз предоставлял своим партнёрам шансы забить, но безуспешно. Возможно, руководству «Атланты» стоит подыскать для Алексея более мастеровитых партнёров.

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