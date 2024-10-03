Расклады на выход в плей-офф Кубка России. «Спартак» своего соперника уже знает

До завершения группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России осталось провести всего один тур. Разбираемся, кто уже попал в плей-офф.

Для начала давайте освежим в памяти формат проведения Кубка России в Пути РПЛ. 16 клубов разбиты на четыре группы — по четыре команды в каждой. Всем участникам нужно провести по шесть матчей на групповом этапе. Каждый участник играет по два раза (дома и на выезде) со всеми остальными командами квартета. Занявшие первые и вторые места клубы попадают в верхнюю сетку плей-офф (там играют по два матча на каждой стадии), занявшие третьи места команды оказываются в нижней сетке плей-офф (там играют по одному матчу на каждой стадии). Худшие клубы каждого квартета завершают выступление в турнире.

В случае равенства очков у двух или более команд места в таблице распределяются по следующим критериям:

по результатам игр между собой (количество очков, количество побед, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей);

по наибольшему количеству побед в основное время во всех матчах группового этапа;

по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в основное время во всех матчах группового этапа;

по наибольшему количеству забитых мячей в основное время во всех матчах группового этапа;

по разнице забитых и пропущенных мячей в серии пенальти в играх между собой;

по коэффициенту карточек, который определяется как сумма баллов за все полученные командами карточки во всех матчах группового раунда (где жёлтая карточка — это один балл, а красная карточка — три балла, с учётом того, что для подсчёта не учитываются две жёлтые карточки, полученные одним футболистом/официальным лицом клуба в одном матче). Соответственно, команда, имеющая меньший коэффициент карточек, располагается в турнирной таблице выше команды, имеющей больший по сравнению с ней указанный коэффициент.

Группа А

Глядя на таблицу перед заключительным туром, мы понимаем, что уже никто не догонит «Спартак». Команда Деяна Станковича не просто вышла в верхнюю сетку плей-офф, но и сделала это с первого места в группе. «Крылья Советов», в свою очередь, не поднимутся выше последнего места, так что им осталось провести всего один матч. Главная интрига: кто займёт второе место? Пока преимущество у московского «Динамо» — оно дважды обыграло махачкалинских одноклубников. Команде Лички достаточно сыграть не хуже соперника в заключительном туре. Московский клуб в заключительном туре поедет в Самару, а дагестанская команда примет у себя дома «Спартак».

Группа В

В этом квартете понятно всё. «Локомотив» выходит в верхнюю сетку плей-офф с первого места, «Ростов» — со второго. «Химки» сыграют в нижней сетке, а «Оренбург» завершит выступление в Кубке России после заключительного тура группового этапа.

Группа С

«Пари НН» ни при каких раскладах не поднимется выше последнего места в группе, так что мы не увидим его в плей-офф. Три других клуба точно там сыграют. Вопрос лишь в том, кто окажется в нижней сетке? У ЦСКА самые высокие шансы на первое место. Армейцам достаточно не проиграть дома «Ахмату» в основное время, и они останутся на первой строчке. В случае равенства очков с «Краснодаром» ЦСКА опередит соперника по личным встречам (0:1, 2:0). «Быки» точно попадут в верхнюю сетку, если обыграют дома «Пари НН» в основное время. Пожалуй, самая сложная задача у «Ахмата» — ему нужно сыграть не хуже «Краснодара». Если два южных клуба наберут одинаковое количество очков, то преимущество по личным встречам будет на стороне клуба из Грозного (0:1, 3:0).

Группа D

Никто уже не подвинет «Зенит» с первого места. «Рубин» займёт вторую строчку, если обыграет в последнем туре «Акрон» в Самаре. И побеждать нужно в основное время. Любой другой результат оставит казанцев без верхней сетки плей-офф. «Акрону» достаточно не проиграть «Рубину» в основное время — тогда он не опустится ниже второго места. «Факел» лишился шансов на выход в плей-офф, несмотря на победу в Казани. Даже если он догонит «Рубин» по очкам, то уступит сопернику по личным встречам (0:2, 1:0).

Кто с кем сыграет в верхней сетке плей-офф?

По итогам жеребьёвки стало известно, что команды группы А сыграют в четвертьфинале с командами группы В. Уже понятно, что «Спартак» встретится с «Ростовом» Валерия Карпина. Первый матч пройдёт в столице, второй — на юге России. «Локомотив» сыграет с «Динамо» — либо с московским, либо с махачкалинским. Всё зависит от того, кто займёт второе место в группе В. Железнодорожники проведут первый матч в гостях.

Валерия Карпина ждёт новая встреча со «Спартаком» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Занявшей второе место в группе С команде не повезёт. Она сыграет в четвертьфинале с «Зенитом» (первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге). А победитель этого квартета встретится либо с «Акроном», либо с «Рубином»