Брат Мбаппе отжигал после победы над «Реалом»
«Лилль» сенсационно обыграл «Реал» (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов. После матча игроки французского клуба ярко отмечали победу в раздевалке, а главным заводилой был Этан Мбаппе, младший брат Килиана.
Брат Мбаппе отжигает в раздевалке «Лилля» после победы над «Реалом». Видео
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