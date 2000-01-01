Брат Мбаппе отжигает в раздевалке «Лилля» после победы над «Реалом». Видео

Брат Мбаппе отжигал после победы над «Реалом»

«Лилль» сенсационно обыграл «Реал» (1:0) во 2-м туре Лиги чемпионов. После матча игроки французского клуба ярко отмечали победу в раздевалке, а главным заводилой был Этан Мбаппе, младший брат Килиана.