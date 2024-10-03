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Порту — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Лучшие голы и сейвы 12-го тура Первой лиги, видео: Солдатенко, Максимов, Крамарич, Ломакин, Симонян, Янович, Косаревский

Удивительный удар головой и красота в стиле Месси. Лучшие голы и сейвы тура в Первой лиге
Кирилл Закатченко
Лучшие голы и сейвы 12-го тура Первой лиги
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В Мелбет Первой лиге сыграно 12 туров — позади более трети дистанции. Подробнее обо всех главных событиях последних матчей турнира можно узнать, перейдя по ссылке ниже.

Обзор тура в Первой лиге:
Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео
Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео

Мы отобрали для вас лучшие голы и сейвы прошедшего тура в «Лучшей лиге мира». В подборке есть и красивые дальние удары, и голы после качественно разыгранных комбинаций. Ценителям вратарских спасений тоже есть на что посмотреть. Предлагаем вам оценить представленные голы+сейвы и выбрать лучших в обеих номинациях.

Ниже — семь лучших голов тура. Какой понравился вам больше остальных?

А тут — вратарские спасения. Пётр Косаревский выручил свою команду, отразив пенальти, Ростислав Солдатенко наверняка порадовал Спартака Гогниева великолепным сейвом, а в матче «СКА-Хабаровск» — «Тюмень» отметились оба голкипера.

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