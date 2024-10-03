Будущее футбола. Лучшие молодые игроки РПЛ за 5 прошедших туров

«Чемпионат» уже не первый сезон определяет лучшего молодого футболиста РПЛ. Главное в премии — голосование тренеров и капитанов всех команд РПЛ. Однако важны не только итоговые цифры, но и прогресс по ходу сезона.
В РПЛ состоялось уже 10 туров. После первых пяти мы предоставили пользователям «Чемпионата» возможность выбрать лучшего молодого игрока. Теперь настало время определить сильнейшего на отрезке с 6-го по 10-й тур. Напомним, молодыми мы считаем всех футболистов, которым на начало чемпионата был 21 год и меньше. Происхождение здесь не имеет значения. Мы отобрали всех футболистов РПЛ, подходящих под этот критерий, и оставили из них тех, кто провёл на поле суммарно хотя бы час. Оценивать человека за меньшее время нам кажется неправильным — информации слишком мало. Но про этих футболистов мы забыли: если они позже ворвутся в сезон активнее, то попадут и в наш рейтинг. Материал выходит в формате рейтинга, чтобы вы, наши читатели, могли и ознакомиться со статистикой молодых игроков, и выбрать лучшего для себя.
Теперь — о статистике. Мы брали её из открытых данных Opta, Рустата и Understat — спасибо коллегам за цифры. Для всех в рейтинге мы приводим общие важные показатели: минуты на поле, голы, голевые передачи. А уже дальше уходили в более продвинутую статистику для игроков конкретных позиций. С ней вы можете ознакомиться ниже. Учитывали мы только выступления в РПЛ, без Кубка России.
Футболистов в рейтинге достаточно много, а их позиции в нём зависят от вас.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков, «Локомотив»: полузащитник, 09.06.2005 (19 лет)
На поле:
- 5 матчей (418 минут);
- 5 — в старте, 83,6 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 5+2.
- xG: 1,52;
- xA: 1,16;
- пасы под удар: 0,8.
Сергей Пиняев, «Локомотив»: нападающий, 02.11.2004 (19 лет)
На поле:
- 4 матча (214 минут);
- 2 — в старте, 53,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- xG: 0,4;
- xA: 0,32;
- удары в среднем: 2,25.
Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА: полузащитник, 03.10.2003 (21 год)
На поле:
- 5 матчей ( 401 минута);
- 5 — в старте, 80,2 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+2.
- xG: 1,12;
- xA: 0,65;
- пасы под удар: 2,6.
Вадим Раков, «Локомотив»: нападающий, 09.01.2005 (19 лет)
На поле:
- 3 матча (120 минут);
- 0 — в старте, 40 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- xG: 0,49;
- xA: 0,52;
- удары в среднем: 2.
Богдан Москвичёв, «Оренбург»: вратарь, 30.04.2004 (20 лет)
На поле:
- 5 матчей (450 минут);
- 5 — в старте, 90 минут в среднем.
Пропущенные мячи: 9.
Сейвы: 16.
Предотвращённые голы: -1,43.
Милан Майсторович, «Динамо» Москва: защитник, 21.02.2005 (19 лет)
На поле:
- 4 матча (360 минут);
- 4 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Выигранные единоборства: 68,75%.
Отборы: 4.
Перехваты: 7,75.
Егор Погостнов, «Локомотив»: защитник, 01.03.2004 (20 лет)
На поле:
- 1 матч (90 минут);
- 1 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Выигранные единоборства: 67%.
Отборы: 4.
Перехваты: 7.
Михаил Щетинин, «Факел»: полузащитник, 08.07.2005 (19 лет)
На поле:
- 4 матча (315 минут);
- 4 — в старте, 78,75 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,2;
- xA: 0,12;
- пасы под удар: 0,25.
Матвей Кисляк, ЦСКА: полузащитник, 26.07.2005 (19 лет)
На поле:
- 3 матча (181 минута);
- 2 — в старте, 60,3 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,07;
- xA: 0;
- пасы под удар: 0.
Андрей Лангович, «Ростов»: защитник, 28.05.2003 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (392 минуты);
- 5 — в старте, 78,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
Выигранные единоборства: 40%.
Отборы: 1,6.
Перехваты: 6,8.
Кирилл Данилин, «Акрон»: полузащитник, 13.11.2002 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (413 минут);
- 5 — в старте, 82,6 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+1.
- xG: 0,9;
- xA: 0,62;
- пасы под удар: 2,2.
Саид Сахархизан, «Оренбург»: нападающий, 26.06.2003 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (387 минут);
- 5 — в старте, 77,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 3+0.
- xG: 3,08;
- xA: 0,24;
- удары в среднем: 3,2.
Сергей Бабкин, ФК «Крылья Советов»: полузащитник, 25.09.2002 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (292 минуты);
- 4 — в старте, 58,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,05;
- xA: 0,28;
- пасы под удар: 0,8.
Педро, «Зенит»: нападающий, 05.02.2006 (18 лет)
На поле:
- 4 матча (228 минут);
- 3 — в старте, 57 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,17;
- xA: 0,14;
- удары в среднем: 0,5.
Абакар Гаджиев, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 31.12.2003 (20 лет)
На поле:
- 5 матчей (362 минуты);
- 4 — в старте, 72,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 1+0.
- xG: 1,01;
- xA: 0,13;
- пасы под удар: 0,2.
Владислав Шитов, «Крылья Советов»: нападающий, 07.05.2003 (21 год)
На поле:
- 4 матча (149 минут);
- 2 — в старте, 37,25 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,23;
- xA: 0,09;
- удары в среднем: 1,25.
Мохаммад Джавад Хоссейннежад, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 26.06.2003 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (297 минут);
- 3 — в старте, 59,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
- xG: 0,13;
- xA: 0,77;
- пасы под удар: 0,8.
Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва: нападающий, 05.05.2003 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (232 минуты);
- 3 — в старте, 46,4 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,34;
- xA: 0,11;
- удары в среднем: 1,2.
Илья Рожков, «Рубин»: защитник, 29.03.2005 (19 лет)
На поле:
- 5 матчей (369 минут);
- 5 — в старте, 73,8 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+1.
Выигранные единоборства: 36,6%.
Отборы: 3.
Перехваты: 6,8.
Никита Кокарев, «Химки»: вратарь, 08.01.2003 (21 год)
На поле:
- 2 матча (180 минут);
- 2 — в старте, 90 минут в среднем.
Пропущенные мячи: 0.
Сейвы: 4.
Предотвращённые голы: +1,3.
Герман Игнатов, «Ростов»: защитник, 11.08.2005 (19 лет)
На поле:
- 3 матча (102 минуты);
- 1 — в старте, 34 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Выигранные единоборства: 54,7%.
Отборы: 1,3.
Перехваты: 2,3.
Антон Мухин, «Пари Нижний Новгород»: полузащитник, 27.04.2005 (19 лет)
На поле:
- 3 матча (134 минуты);
- 2 — в старте, 44,67 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0;
- xA: 0;
- пасы под удар: 0.
Кирилл Зинович, «Динамо» Махачкала: полузащитник, 05.03.2003 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (88 минут);
- 0 — в старте, 17,6 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,08;
- xA: 0,05;
- пасы под удар: 0,2.
Дмитрий Пестряков, «Акрон»: нападающий, 08.12.2006 (17 лет)
На поле:
- 1 матч (90 минут);
- 1 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,01;
- xA: 0;
- удары в среднем: 1.
Даниил Денисов, «Спартак»: защитник, 21.10.2002 (21 год)
На поле:
- 4 матча (243 минуты);
- 3 — в старте, 60,75 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Выигранные единоборства: 52,5%.
Отборы: 3.
Перехваты: 3,75.
Никита Ермаков, «Пари Нижний Новгород»: полузащитник, 19.01.2003 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (136 минут);
- 1 — в старте, 27,2 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,09;
- xA: 0,01;
- пасы под удар: 0,2.
Андрей Ивлев, «Факел»: полузащитник, 21.11.2006 (17 лет)
На поле:
- 3 матча (159 минут);
- 2 — в старте, 53 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,09;
- xA: 0,06;
- пасы под удар: 0,67.
Алекса Джурасович, «Акрон»: полузащитник, 23.12.2002 (21 год)
На поле:
- 5 матчей (436 минут);
- 5 — в старте, 87,2 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,04;
- xA: 0,16;
- пасы под удар: 0,2.
Ярослав Михайлов, «Оренбург»: полузащитник, 28.04.2003 (21 год)
На поле:
- 2 матча (75 минут);
- 1 — в старте, 37,5 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0;
- xA: 0,02;
- пасы под удар: 0,5.
Умарали Рахмоналиев, «Рубин»: защитник, 18.08.2003 (21 год)
На поле:
- 1 матч (76 минут);
- 1 — в старте, 76 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Выигранные единоборства: 80%.
Отборы: 2.
Перехваты: 0.
Данила Хотулёв, «Оренбург»: защитник, 01.10.2002 (21 год)
На поле:
- 3 матча (270 минут);
- 3 — в старте, 90 минут в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
Выигранные единоборства: 56,3%.
Отборы: 1,33.
Перехваты: 9.
Александр Коваленко, «Оренбург»: полузащитник, 08.08.2003 (21 год)
На поле:
- 4 матча (269 минут);
- 3 — в старте, 67,25 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,06;
- xA: 0,27;
- пасы под удар: 1.
Велдин Ходжа, «Рубин»: полузащитник, 15.10.2002 (21 год)
На поле:
- 3 матча (158 минут);
- 2 — в старте, 52,7 минуты в среднем.
Голы и ассисты: 0+0.
- xG: 0,66;
- xA: 0,01;
- пасы под удар: 0,33.
Хорди Томпсон, «Оренбург»: нападающий, 10.08.2004 (20 лет)
На поле:
- 4 матча (99 минут);
- 0 — в старте, 24,75 минуты в среднем.
Голы и ассисты.
- xG: 0,09;
- xA: 0,26;
- удары в среднем: 0,75.