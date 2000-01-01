Компани красиво пробил по воротам на тренировке «Баварии». Видео

Мастер-класс от Компани на тренировке «Баварии»

Венсан Компани по-прежнему находится в прекрасной форме. Главный тренер «Баварии» доказал это на тренировке по отработке ударов, красиво отправив мяч в ворота. Может, Компани стоит самому выйти на поле?