«Жирона» повторила антирекорд ЛЧ по автоголам
У «Жироны», ставшей открытием в прошлом сезоне, в этом дела идут не слишком хорошо, по крайней мере в ЛЧ. После двух туров бело-красные уже успели повторить антирекорд по автоголам за один розыгрыш турнира.
Неудачи
На счету «Жироны» уже три автогола. В матче с «Фейеноордом» (2:3) в свои ворота забили Янхель Эррера и Ладислав Крейчи, в игре с «ПСЖ» — Пауло Гассанига.
Первые
Антирекорд по автоголам за один розыгрыш ЛЧ принадлежал «Фенербахче». В сезоне-2007/2008 турецкий клуб забил три мяча в свои ворота. Этим достижением отметились Дейвид и дважды Эду Драсена.
«Жирона» повторила антирекорд Лиги чемпионов по автоголам
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