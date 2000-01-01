«Жирона» повторила антирекорд Лиги чемпионов по автоголам

«Жирона» повторила антирекорд ЛЧ по автоголам

У «Жироны», ставшей открытием в прошлом сезоне, в этом дела идут не слишком хорошо, по крайней мере в ЛЧ. После двух туров бело-красные уже успели повторить антирекорд по автоголам за один розыгрыш турнира.