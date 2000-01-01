6 самых дорогих игроков мира в истории

Эрлинг Холанд поднялся на первую строчку списка самых дорогих игроков мира после осеннего обновления стоимости. Теперь он её делит с Килианом Мбаппе. А как выглядит топ-6 наиболее дорогостоящих футболистов в истории, по данным Transfermarkt?