6 самых дорогих игроков мира в истории
Эрлинг Холанд поднялся на первую строчку списка самых дорогих игроков мира после осеннего обновления стоимости. Теперь он её делит с Килианом Мбаппе. А как выглядит топ-6 наиболее дорогостоящих футболистов в истории, по данным Transfermarkt?
3-6-е место — Неймар
В январе 2018 года стоимость бразильца была € 180 млн.
3-6-е место — Лионель Месси
В декабре 2017 года пиковая цена аргентинца составляла € 180 млн.
3-6-е место — Винисиус Жуниор
В июне 2024 года бразилец оценивался в € 180 млн.
3-6-е место — Джуд Беллингем
Стоимость англичанина в декабре 2023 года была € 180 млн.
1-2-е место — Килиан Мбаппе
В декабре 2018 года француз оценивался в € 200 млн.
1-2-е место — Эрлинг Холанд
Сейчас стоимость норвежца составляет € 200 млн.
6 самых дорогих игроков мира в истории
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