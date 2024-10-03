Топ-матчи пятницы: «Ак Барс» — «Амур», еврофутбол и баскетбол «Фенербахче» — «Олимпиакос»

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Посмотреть все события 4 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 11:00*: Мирра Андреева (Россия, 17) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5), Пекин, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Мирра с олимпийской чемпионкой у неё на родине?

Мирра Андреева осталась единственной россиянкой, пробившейся в 1/4 финала «тысячника» в Пекине. Её следующей соперницей будет местная любимица — олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится в полуфинале с кем-то из пары Арина Соболенко — Каролина Мухова.

🎾 13:30*: Тьяго Уайлд (Бразилия) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев стартует на «Мастерсе» в Шанхае?

Чемпион Шанхая-2019 Даниил Медведев начинает новый розыгрыш матчем с бразильцем Тьяго Уайлдом. Это довольно редкий соперник, с которым у россиянина отрицательный баланс встреч. В их единственном поединке в рамках «Ролан Гаррос» — 2023 сильнее в пяти сетах оказался Тьяго. Удастся ли Даниилу взять реванш за то обидное поражение? Победитель нового матча в третьем круге сразится с кем-то из пары Маттео Арнальди — Захари Свайда.

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Амур» реванш у «Ак Барса»?

«Ак Барс» под руководством Анвара Гатиятулина прёт как танк, сметая всё на своём пути. Два дня назад он уже играл с «Амуром» и «горел» 0:1 в третьем периоде, но смог перевернуть ход матча и продлить победную серию до семи встреч. Одним из главных героев выступил Яшкин, на счету которого гол и решающий буллит. «Амур» разжился очками, но ведь и сам был недалёк от победы. Увидим ли мы реванш?

Слово главному герою предыдущей встречи команд: Яшкин — о трудной победе над «Амуром»: не надо искать оправданий, у всех сложный график

⚽️ 19:00: «Марсель» — «Анже», Лига 1, 7-й тур

Интрига: реабилитируется ли «Марсель» за поражение в прошлом туре?

Обновлённый «Марсель» с Роберто Де Дзерби неплохо стартовал в Лиге 1, но в прошлом туре проиграл «Страсбургу» (0:1). А вот и «ПСЖ», и «Монако» взяли по три очка, так что провансальцы оказались позади. Кажется, что «Марсель» не должен испытать проблем в домашнем матче с «Анже». Соперник ещё ни разу не победил в чемпионате (две ничьих, четыре поражения) и уже пропустил 12 мячей. Итог: последнее место в таблице чемпионата Франции. 3:1, 5:2, 3:2 — результаты предыдущих встреч соперников в Марселе. Получается, мы снова увидим немало голов?

⚽️ 19:30: «Наполи» — «Комо», Серия А, 7-й тур

Интрига: споткнётся ли лучшая команда Серии А в матче с середняком?

В межсезонье «Наполи» назначил Антонио Конте на пост главного тренера. По итогам шести туров команда занимает первое место в таблице Серии А. Южане «сгорели» в Вероне (0:3), после чего пропустили всего один мяч в пяти следующих турах чемпионата Италии. Правда, пока у «Наполи» не такой сложный календарь, если оставить за скобками поездку в Турин на игру с «Ювентусом». После четырёх туров в графе «победы» у «Комо» значился «0», но потом команда последовательно обыграла «Аталанту» и «Верону». В обоих случаях новичок Серии А победил со счётом 3:2. И теперь «Комо» уже не в зоне вылета, а на 10-й строчке в таблице.

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🏀 20:30: «Фенербахче» — «Олимпиакос», регулярный чемпионат Евролиги, 1-й тур

Интрига: кто из звёздных новичков проявит себя лучше: Бобан или Фурнье?

Обе команды объединяет то, что они пытаются сделать всё, чтобы выиграть Евролигу, чего им не удавалось с середины 2010-х годов. Именно поэтому клубы готовы на всё, чтобы усилить состав, даже на приглашение статусных игроков из НБА, которые провели в Северной Америке много лет. У «Фенербахче» появился обаятельный Бобан Марьянович, а у «Олимпиакоса» — Эван Фурнье. Кто проявит себя лучше в очном противостоянии? Кто принесёт больше пользы?