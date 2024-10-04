Батраков — не единственный, кто мощно спрогрессировал в «Локо». Удивляют ещё четверо

«Локомотив» в нынешнем сезоне сказочно хорош. С далёким от топового составом команда Михаила Галактионова делит первое место в РПЛ после трети турнирной дистанции и победила во всех пяти матчах на групповом этапе Кубка России. А Алексей Батраков – самое яркое открытие чемпионата. Однако не только 19-летний полузащитник совершил прорыв в новом сезоне – некоторые другие футболисты «Локо» тоже сильно прибавили в качестве игры. Выделяем тех, кто внезапно спрогрессировал, когда от них этого уже не ждали.

Жерзино Ньямси

Жерзино Ньямси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Преображение французского центрального защитника поражает, хотя, казалось бы, чему удивляться, если человек до этого играл в Лиге 1. Но уж больно слабо выглядел Ньямси во второй части прошлого сезона после своего перехода из «Страсбурга» в «Локомотив». Жерзино был тяжеловесным, каким-то нескладным, постоянно совершал результативные ошибки. В общем, не складывалось впечатление, что он выше классом, чем, например, Евгений Морозов или Лукас Фассон. Вероятно, причина неубедительной игры Ньямси весной – последствия травмы, из-за которой он не выходил на поле с начала декабря. Да и адаптация к новой команде и новой стране требовалась.

Теперь Ньямси, похоже, набрал оптимальную форму и почувствовал себя лидером обороны «Локомотива». Француз становится настоящей стеной, вдобавок у него в этом сезоне уже три мяча после стандартов. Оформил дубль головой в ворота «Ахмата», а «Оренбургу» забил ногой.

«Рад находиться в «Локомотиве», – говорит о своих чувствах Ньямси. – Хочу отдать клубу всё лучшее, что у меня есть, на что я способен. Я уже чувствую себя более комфортно в клубе, в стране, потому что начал понимать хоть что-то. Надеюсь, это мне поможет играть ещё лучше. Потому что я уже значительно лучше знаю команду».

По данным РУСТАТ, у Ньямси улучшились многие статистические показатели по сравнению с прошлым сезоном. Например, процент выигранных единоборств в обороне вырос с 63% до 74%, а в атаке – с 64% до 71%. Увеличилось количество перехватов — с 5,7 до 6,5 (здесь и далее в среднем за 90 минут игры). Количество потерь мяча на своей половине поля снизилось с 0,8 до 0,3. Вроде бы разница невелика, но на отрезке из 10 туров это уже на пять потерь меньше, а за весь чемпионат – на 15. Значит, минус полтора десятка потенциально опасных атак соперников. Помимо этого, француз стал отдавать чуть больше точных длинных передач.

Илья Самошников

Илья Самошников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самошников из обычного защитника среднего для РПЛ уровня превращается в отличного хавбека-универсала. Раньше об Илье говорили, как правило, только в контексте того, что он закрывал левый фланг обороны, будучи правоногим футболистом, и далеко бросал ауты. После ухода в «Зенит» Максима Глушенкова 26-летний кандидат в сборную России как будто бы раскрепостился и в нынешнем сезоне добился заметного прогресса.

У Самошникова уже четыре гола и одна голевая передача в 10 турах РПЛ. Оказалось, что Илья может быть очень хорош фактически в роли форварда. «Ростову» и первый мяч «Спартаку» он забивал после рывков за спины защитникам по центру и забросов. Решал эпизоды в штрафной парой касаний. Ворота «Спартака» Самошников также поразил, добегая в атаке через правый полуфланг и готовясь закрыть дальнюю штангу. А махачкалинскому «Динамо» и вовсе забил в стиле Роббена: сместился с правого фланга в центр и пробил с левой низом.

Юрий Уткульбаев, бывший тренер Самошникова, так объяснил для «Чемпионата» прогресс универсала:

«Когда Илья играл в «Торпедо», он был атакующим полузащитником, поэтому такие навыки, в том числе и удар, у него есть. Сейчас он стал опытнее и проводит хороший сезон. Тут надо отметить команду и тренера, который использует его сильные качества. Там, где сейчас играет Самошников, ему лучше всего. Думаю, Галактионов нацелил команду использовать лучшие качества Ильи и даёт ему возможность проявить себя. Когда команда знает способности своего игрока, он на виду. Илья — смелый и очень скоростной футболист. Сейчас он понимает свои сильные стороны и на них играет».

В статистике Самошникова заметно выросли в этом сезоне РПЛ показатели точных передач в штрафную (с 2,7 до 3,7), обводок (с 3,4 до 4,5) и заработанных на себе фолов (с 0,9 до 1.6), а также процент выигранных единоборств в атаке (с 51% до 58%). Немного больше стало ударов, передач под удар и созданных голевых моментов.

Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Капитан «Локомотива» Баринов давно воспринимается, как лидер команды и на поле, и в раздевалке, но в какой-то период появилось ощущение застоя в его игре. Может быть, чуть-чуть снизилась мотивация на фоне слухов о трансфере в Европу и неудачных результатов железнодорожников. Тут Дмитрию самому виднее, что с ним происходило. Ниже определённого уровня он, конечно, не опускался. Но так или иначе нынешний сезон у Баринова получается сильнее, чем предыдущие.

В первых 10 турах чемпионата Баринов сделал две голевые передачи и заработал только одну жёлтую карточку. Фактически в два раза по сравнению с прошлым сезоном РПЛ улучшилась его статистика передач под удар (с 0,24 до 0,47) и созданных голевых моментов (с 0,31 до 0,66). Опять же, маленькие, на первый взгляд, цифры за 90 минут игры на дистанции целого чемпионата дают перевес в 10 голевых моментов. А процент выигранных единоборств в обороне вырос с 50% до 60%. Дмитрий реже теряет мяч на своей половине поля и чаще овладевает им.

Экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов подметил любопытную тактическую деталь в действиях пары опорников «Локо» Баринов – Карпукас после дерби со «Спартаком»:

«Я бы обратил внимание ещё на одну интересную деталь в игре «Локомотива». Уже в который раз наблюдаю, как два опорных полузащитника Баринов и Карпукас одновременно участвуют в атаке. Оба владеют дриблингом и пасом, могут доставить мяч прямо до штрафной и в этой игре создали голевой момент, после которого Самошников забил. Я такого в мировом футболе нигде не видел. Вообще, это опасно, это тактическое нарушение, если соперник мяч перехватит, то сзади никого не будет. А они не только голевые моменты создают, но и сами забивают. Это такой атакующий потенциал!»

Дмитрий Воробьёв

Дмитрий Воробьёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансфер Воробьёва на позицию основного форварда для «Локомотива» многие воспринимали со скепсисом. Это и понятно, ведь прежде у Дмитрия не было больше восьми голов за чемпионат (столько он забивал в двух последних сезонах за «Оренбург»), а ранее нападающий, по сути, провалился в другой боровшейся за медали команде РПЛ – «серебряном» «Сочи». Но пока Воробьёв разрушает все прогнозы. Он настолько быстро и хорошо вписался в игру «Локомотива», что вполне заслуженно получил приглашение в сборную России. Оказалось, новичок из «Оренбурга» прекрасно подходит со своими характеристиками под скоростной футбол железнодорожников. Главный тренер Михаил Галактионов оценил Воробьёва после яркого старта:

«У него есть набор качеств, который необходим нападающему. Хотим, чтобы он играл стабильно, чтобы уровень своих качеств и игры он держал и с более статусными командами. Поэтому будем очень рады, если он продолжит в том же духе».

В 10 матчах РПЛ Воробьёв забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Три из этих пяти голов – в быстрых ответных атаках «Локомотива». А выступая в качестве ассистента, Дмитрий очень умно оценивал эпизоды, не жадничал и своевременно делился мячом. Воробьёв – второй по результативности в команде после Батракова. Он уже близок к личному рекорду по голам в элите.

По сравнению с прошлым сезоном в «Оренбурге» у Воробьёва заметно больше передач в штрафную (1,6 против 0,3), выигранных единоборств в атаке (18,3/13,3) и также обводок (2,8/2,4). Немного снизилось количество неудачных обработок и потерь на своей половине поля, увеличилось количество овладеваний мячом. А вот по количеству собственных голевых моментов у Дмитрия сопоставимые цифры с теми, что были в «Оренбурге» (1,6/1,4).

В тексте использованы цитаты из интервью для «Матч ТВ», Sportbox и Metaratings.