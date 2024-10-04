Кто лучший вратарь РПЛ после ухода Сафонова? Есть минимум 7 кандидатов

В межсезонье из РПЛ уехал первый номер сборной России Матвей Сафонов. В прошлом сезоне голкипер «Краснодара» доказывал, что он действительно сильнейший в нашем чемпионате – стал лучшим как по проценту отбитых ударов, так и по общему количеству сейвов. Теперь место на вратарском троне освободилось. Кто его должен занять?

Позади треть чемпионата – уже можно делать выводы об игре голкиперов. Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях. Мы выбрали для рейтинга семерых вратарей, которые, на наш взгляд, имеют самые высокие шансы выиграть опрос. Но есть возможность отдать свой голос и какому-то другому кандидату.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.