Кто лучший вратарь РПЛ после ухода Сафонова? Есть минимум 7 кандидатов

В межсезонье из РПЛ уехал первый номер сборной России Матвей Сафонов. В прошлом сезоне голкипер «Краснодара» доказывал, что он действительно сильнейший в нашем чемпионате – стал лучшим как по проценту отбитых ударов, так и по общему количеству сейвов. Теперь место на вратарском троне освободилось. Кто его должен занять?
Позади треть чемпионата – уже можно делать выводы об игре голкиперов. Участвуйте в голосовании и делитесь своим мнением в комментариях. Мы выбрали для рейтинга семерых вратарей, которые, на наш взгляд, имеют самые высокие шансы выиграть опрос. Но есть возможность отдать свой голос и какому-то другому кандидату.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Евгений Латышонок, «Зенит»
Латышонок получил шанс в топ-клубе РПЛ после вылета с «Балтикой» из элиты и пока крепко схватился за него. В летнее трансферное окно «Зенит» приобрёл воспитанника «Краснодара» всего за € 300 тыс, воспользовавшись прописанной в его контракте суммой выкупа. Очень удачная сделка для чемпиона России. В 10 турах Евгений пропустил всего четыре мяча и семь раз сыграл «на ноль». Он на сегодняшний день лучший в лиге по проценту парированных ударов – 90,6%. Латышонок входит в топ-4 и по общему количеству сейвов (29). Особенно запомнился отбитый им пенальти в матче с московским «Динамо».
Станислав Агкацев, «Краснодар»
После продажи Сафонова во Францию в «Краснодаре» не стали искать нового первого номера на стороне, а сделали ставку на другого воспитанника клубной академии – Агкацева. Станислав давно заслужил свой шанс в РПЛ, одно время он даже выигрывал конкуренцию у Матвея. Да и сейчас не подводит. 22-летний голкипер на втором месте в нынешнем чемпионате по проценту отражённых ударов – 84,8%. По общему количеству сейвов он пятый (28). Агкацев в 10 матчах РПЛ пропустил пять голов и выдал шесть «сухарей». С ним «быки» ещё ни разу не проиграли.
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Акинфеев действительно «вечный» – экс-вратарь сборной России проводит свой 22-й сезон в чемпионате России. Причём все – в составе ЦСКА. Он выступал в РПЛ, когда, например, ещё не родился Богдан Москвичёв. Невероятные цифры и факты! В нынешнем сезоне Игорь провёл все 10 матчей, в которых пропустил шесть мячей и пять раз сыграл «на ноль». На данный момент Акинфеев на седьмом месте по проценту парированных ударов – 76%. Впрочем, по общему количеству сейвов армеец вне топ-10 с 19 спасениями.
Давид Волк, «Динамо» Мх
23-летний Волк – новое имя в элите российского футбола. Уроженец Казани проводит свой первый сезон в РПЛ. Если по дебютным матчам складывалось впечатление, что Давиду недостаёт уверенности, прежде всего в игре на выходах, то потом он быстро адаптировался и прибавляет на глазах. За 10 туров чемпионата голкипер махачкалинского «Динамо» пропустил всего восемь мячей и четыре раза сыграл «на ноль». Волк – третий в лиге по проценту парированных ударов (80,6%) и шестой по общему количеству сейвов (25).
Илья Лантратов, «Локомотив»
Для голкипера «Локомотива» нынешний сезон складывается похуже, чем предыдущий, но всё-таки Лантратов – игрок сборной России. В этом сезоне процент отбитых им ударов упал пока что с 75,2% до 65,7%. Илья на данный момент не входит в топ-10 вратарей РПЛ по этому показателю. Однако он седьмой в лиге по общему количеству сейвов (23). Явный провал был у Лантратова, пожалуй, только в игре с «Краснодаром». Всего же в 10 матчах чемпионата кипер железнодорожников пропустил 14 мячей и выдал три «сухаря».
Андрей Лунёв, «Динамо» М
Лунёва не хватало РПЛ – в межсезонье голкипер сборной России вернулся в наш чемпионат после нескольких сезонов в Германии и Азербайджане. Для московского «Динамо» его подписание, безусловно, стало усилением вратарской позиции. В прошедших 10 турах РПЛ Андрей пропустил 10 голов и трижды сыграл «на ноль». Он пятый в лиге по проценту отбитых ударов – 78%. Занимает третье место по общему количеству сейвов (32). Кроме того, Лунёв, согласно статистике, в топ-3 по точным длинным передачам (60).
Александр Максименко, «Спартак»
Быть вратарём «Спартака», возможно, самая сложная работа с точки зрения того, какое давление оказывается на голкиперов команды после каждой ошибки. Тем не менее Максименко уже не первый сезон справляется. Он выигрывает конкуренцию у Александра Селихова. В этом сезоне Максименко провёл все 10 матчей, пропустил девять мячей и пять раз сыграл «на ноль». Он в десятке лучших по общему количеству сейвов (20). Кроме того, у Максименко самая высокая точность длинных передач из вратарей, входящих в топ-10 по количеству таких пасов (51%). Правда, по проценту отбитых ударов спартаковец вне десятки сильнейших – 69%.
Лучший в РПЛ — другой вратарь
Если вы считаете лучшим какого-то другого вратаря, то голосуйте за эту опцию. Конечно, есть и другие опытные, сильные или молодые талантливые голкиперы. Например, Гиорги Шелия из «Ахмата» занимает второе место по общему количеству сейвов (34, при 68% отбитых ударов) и первое по точным длинным передачам (75). Никита Медведев из «Пари НН» и вовсе лидирует по общему количеству сейвов (39, при 67,2% отражённых ударов). А 20-летний Богдан Москвичёв из «Оренбурга» успел за шесть проведённых в РПЛ матчей отразить три пенальти и попасть в топ-10 по общему количеству сейвов (20, при 60,7% парированных мячей).