ЦСКА снова проиграет в дерби, а Карпин — «Спартаку»? Интриги 11-го тура РПЛ

Первый октябрьский тур РПЛ подарит несколько интересных матчей. К примеру, в столице встретятся футболисты «Динамо» и ЦСКА, а «Ростов» приедет в гости к «Спартаку».

Приход Артёма Дзюбы взбодрил «Акрон». Да и сам ветеран потихоньку набивает себе приличную статистику. Голевая передача в матче с «Химками» (3:0), два результативных паса в игре с «Краснодаром» (2:5) и гол во встрече с «Ростовом» (2:0). В итоге команда Заура Тедеева поднялась на девятое место в таблице и немного оторвалась от зоны переходных матчей. «Пари НН» в прошлом туре прервал серию без побед и обыграл на выезде «Оренбург» (2:1). Саша Илич пока держится, хотя разговоры о его возможном увольнении идут чуть ли не в течение всего сезона. А пока «Пари НН» находится за пределами зоны стыков.

«Оренбург» приедет в Санкт-Петербург без Давида Деограсии. Испанца уволили за пару дней до матча — на это повлияла серия из девяти матчей без побед в РПЛ. Неудачные результаты привели к тому, что «Оренбург» рухнул на третью с конца строчку в таблице. «Зенит» на прошлой неделе потерпел первое поражение в сезоне — проиграл на юге России «Краснодару» (0:2). Через несколько дней сине-бело-голубые раскатали «Акрон» (5:1) в Кубке, а один из мячей забил Александр Соболев. С другой стороны, «Зенит» снова потерял Максима Глушенкова. Сергей Семак уже сообщил, что футболист не поможет команде в предстоящей игре.

Очередная поездка Валерия Карпина на стадион «Спартака». Кстати, она не последняя в этом году, ведь «Ростов» встретится с красно-белыми в плей-офф Кубка России. Донской клуб в последнее время разучился забивать — три матча без голов в РПЛ. На этом отрезке «Ростов» набрал лишь одно очко, хотя его соперниками в домашних встречах были новички РПЛ — «Динамо» Махачкала (0:0) и «Акрон» (0:2). «Спартак» в прошлом туре вчистую проиграл «Локомотиву» (1:3) и прервал серию из восьми матчей без поражений в чемпионате. В прошлом сезоне красно-белые дважды победили «Ростов» (2:1, 5:1). А что будет на этот раз?

Казанский клуб подходит к игре с серией из четырёх матчей без побед в РПЛ. Более того, на этом отрезке «Рубин» забил всего один мяч. Некоторые эксперты отмечают, что у казанского клуба есть зависимость от Мирлинда Даку. Сам албанец не забивает в РПЛ уже больше месяца. «Ахмат» по итогам 10 туров не одержал ни одной победы в чемпионате, хотя уже сменил главного тренера. После возвращения Сергея Ташуева «Ахмат» дважды победил в Кубке, но в РПЛ пока не получается. В прошлом сезоне «Рубин» дважды обыграл соперника (1:0, 2:1). А вот «Ахмат» не побеждал казанский клуб с 2017 года.

В Воронеже зарубятся прямые конкуренты в борьбе за выживание. Нас ждёт битва худших команд РПЛ по количеству забитых мячей (по четыре). «Факел» не побеждает в чемпионате четыре тура, «Динамо» — три. Воронежский клуб находится в зоне прямого вылета, а махачкалинский — на 12-й строчке в таблице. Главный вопрос: а будут ли голы? Впрочем, на этой неделе «Факел» справился в Кубке с «Рубином» (1:0), а «Динамо» отыгралось с 0:3 во встрече с «Крыльями», но уступило в серии пенальти.

«Локомотив» очень впечатлил в прошлом туре, когда разобрал на своём стадионе «Спартак» (3:1). Осечка «Зенита» в Краснодаре позволила железнодорожникам подняться на второе место в таблице. «Крылья» не проигрывают в РПЛ три тура (одна победа, две ничьих). Правда, в прошлом туре самарский клуб не смог победить дома «Химки» — команды сгоняли по нулям. Любопытно, что четыре предыдущих матча с участием «Локо» и «Крыльев» в чемпионате завершились вничью. Самарская команда не обыгрывает соперника в РПЛ с 2011 года.

«Динамо» — крайне неудобный соперник для ЦСКА. Во-первых, бело-голубые одержали три победы в трёх предыдущих матчах с армейцами в РПЛ. Во-вторых, «Динамо» проиграло ЦСКА только один раз в семи последних встречах. В-третьих, красно-синие не побеждают на стадионе бело-голубых в РПЛ с 2015 года. Прервут ли армейцы неудачную серию? А пока команды находятся на соседних местах в таблице. «Динамо» занимает четвёртую строчку, ЦСКА — пятую.

Сохранит ли команда Мурада Мусаева первое место в таблице? Если обыграет дома «Химки», то уйдёт на перерыв в статусе лидера чемпионата. «Краснодар» до сих пор ни разу не уступил в РПЛ, а ведь позади уже 10 туров. На прошлой неделе «быки» наказали «Зенит» (2:0) и продлили победную серию до семи встреч. «Химки» решают совсем другие задачи — команда находится в зоне стыковых матчей. А ещё она не побеждает в РПЛ на протяжении семи туров. Кажется, тут всё понятно. Или нас ждёт сенсация?