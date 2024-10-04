Команда Чалова и Оздоева тонет в Лиге Европы. Но как же не повезло Магомеду!

ПАОК Магомеда Оздоева и Фёдора Чалова потерпел второе поражение в двух турах Лиги Европы. Греки уступили «Стяуа» на своём поле в Салониках. У румын же стало шесть очков.

Как и в 1-м туре Лиги Европы, Оздоев и Чалов попали в стартовый состав ПАОКа. Магомед вышел на позиции опорного полузащитника в тактической схеме 4-2-3-1. Фёдору досталась роль единственного нападающего.

Одним из самых внимательных зрителей на трибунах стадиона «Тумба» был в этот вечер экс главный тренер «Зенита» Мирча Луческу. 79-летний специалист прилетел в Салоники, чтобы совместить приятное с полезным. С одной стороны, поболеть за своего сына Рэзвана, возглавляющего ПАОК. С другой – посмотреть вживую на игроков «Стяуа» – кандидатов в сборную Румынии, которую снова тренирует Луческу-старший. К слову, из этого состава бухарестской команды на Евро-2024 ездили голкипер Тырновану, опорный полузащитник Шут и атакующий хавбек-капитан Олару, которым летом интересовался «Локомотив».

Греки владели территориальным преимуществом и оказывали давление на оборону «Стяуа», прежде всего за счёт длинных передач и кроссов. Не совсем тот футбол, который любит Луческу-старший. Тем не менее у Рэзвана может быть свой взгляд на то, какая игра больше подходит ПАОКу. Румыны же достаточно глубоко оборонялись и робко контратаковали. Первый момент хозяева создали на девятой минуте. Игрок ПАОКа подал справа на Чалова, но мяч перелетел российского форварда и долетел до Бабы, который замыкал дальнюю штангу. Тот пробил в створ – Тырновану потащил.

В остальном же Чалов почти до самого перерыва выпадал из игры ПАОКа. Очевидно, экс-форвард ЦСКА продолжает искать себя в новой команде. Пару раз, когда Фёдор оказывался в центре внимания, трибуны свистели. Если так реагировали фанаты ПАОКа (а кто ещё?), то это, конечно, печально. Оздоев лучше вписан в футбол греков. Запомнились несколько эпизодов, в которых Магомед хорошо действовал на подборе, в контрепрессинге и в подыгрыше.

Впрочем, когда ПАОК стал лучше комбинировать, Чалов комфортнее почувствовал себя в умной игре и поучаствовал в нескольких многоходовых атаках. Самая опасная из них завершилась выходом Тайсона один на один – Тырновану и тут спас румын. А на восьмой минуте компенсированного к первому тайму времени «Стяуа» внезапно забил. Этот гол во многом сделал техничный Олару, обыгравший справа один в один Михайлидиса. Форвард Бырлиджа поразил цель ударом в касание.

Во втором тайме ПАОК наращивал давление. После простой атаки (заброс, скидка, удар с подбора) едва не забил красивый гол болгарский вингер Десподов, который только до перерыва сделал шесть передач под удар. А затем «Стяуа» остался вдесятером. Глупейшее удаление заработал Олару! Причём благодаря Оздоеву. Румын проиграл россиянину единоборство и схватил мяч руками, пытаясь показать судье Штегеману, что на нём фолили. Немец же показал Олару жёлтую карточку – вторую для капитана «Стяуа».

В игре 11 на 10 ПАОК ещё активнее бомбардировал штрафную «Стяуа» кроссами. Но Чалов никак не мог встретиться с мячом. То закрыт был, то пасы шли не туда. А вот Оздоев был невероятно близок к голу: Магомед бил головой с линии вратарской после подачи справа, но поймавший дикий кураж Тырновану опять совершил фантастический сейв. Что за невезение!

На 70-й минуте Луческу сделал тройную замену – Чалов ушёл с поля. У Фёдора 22 касания мяча (включая три в чужой штрафной), 0 ударов, 73% точных передач, один пас под удар, одно выигранное единоборство из трёх, семь потерь, а также по одному офсайду и заработанному на себе фолу. Ещё через несколько минут поле покинул и Оздоев. Статистика Магомеда: 50 касаний мяча (четыре в штрафной соперника), три удара, 88% точных передач, один пас под удар, четыре выигранных единоборства из 11, два перехвата, один отбор и шесть потерь. В целом Оздоев сыграл полезнее Чалова.

Румыны в меньшинстве успешно сбивали темп. ПАОК совсем упростил игру в атаке. Ничего не получалось у греков. Хозяевам оставляло шансы решение судьи компенсировать 10 минут. В концовке последнюю возможность забить упустил виновник пропущенного мяча Михайлидис, который бил спиной (!) после углового. Попал в штангу. Нанеся 28 ударов против шести у «Стяуа» (в створ – 6:2), команда Луческу не наиграла даже на гол.