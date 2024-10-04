«МЮ» и «Порту» выдали шедевральный матч! А тен Хага от увольнения спас… Магуайр!

А Фернандеш получил вторую красную карточку подряд. Хотя до этого не удалялся ни разу.

«Манчестер Юнайтед» – в зоне турбулентности. Этой новостью, конечно, не удивить никого. Но старт каждого нового сезона дарит болельщикам надежду, что сейчас всё изменится в лучшую сторону. Нет. Эпоха Эрика тен Хага выходит неоднозначной и трудной. Нидерландский тренер всё ближе к увольнению: итог матча 2-го тура Лиги Европы с «Порту» вряд ли обрадовал руководство.

«МЮ» вышел на поле в оптимальном составе. Никакого эконом-режима, только борьба за победу. И начало матча с «Порту» выдалось для гостей идеальным. Уже на седьмой минуте Маркус Рашфорд открыл счёт: вингер совершил классный проход, сместился с левого фланга в штрафную и пробил в ближний угол. Голкипер «Порту» Диогу Кошта сыграл не лучшим образом и пустил мяч в зону, которую обычно вратари контролируют. Интересно, что ранее футболист признавался, что в детстве поддерживал «Манчестер Юнайтед». Помог по старой памяти?

В ответ «Порту» мог забить быстрый мяч, но удар Саму Омородиона заблокировал Лисандро Мартинес. А на добивании неудачно сыграл Жоау Мариу. Этот «звоночек» стал первым тревожным у ворот Андре Онана. Да и фигура Омородиона в итоге станет ключевой. А к 20-й минуте гости не думали об этом – счёт на табло изменился в их пользу во второй раз! Расмус Хойлунд вошёл в штрафную «Порту», сблизился с Диогу Коштой и пробил. Вратарь мог спасти, но не получилось. Мяч «прошил» его руки и в итоге полностью пересёк линию.

«Порту» — «Манчестер Юнайтед» — 3:3 Фото: Ash Donelon/Getty Images

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выдохнули. Наконец-то победа без нервов, уверенная и красивая! Нет… С нынешней командой так думать противопоказано. Ощущение, что и сами игроки расслабились. А «Порту» наказал. Дважды. Сначала на 27-й минуте Пепе (нет, не тот самый, а вингер) оказался один в штрафной «МЮ» и после удачного отскока отправил мяч в ворота англичан. А чуть позже Саму Омородион сравнял. Несостоявшийся нападающий «Челси» головой вколотил мяч в сетку после подачи, выиграв верховую борьбу у Маттейса де Лигта. 2:2 к 34-й минуте – что за шоу! А лицо Эрика тен Хага прилично напряглось.

До конца тайма к забитому мячу ближе были гости. На перерыв «Порту» и «МЮ» ушли с ничейным счётом – он отлично отражал ход игры.

Старт второй половины вышел шокирующим для «Манчестер Юнайтед». И снова Омородион! На этот раз «Порту» придумал быструю атаку: Пепе прошёл с мячом от центра поля до штрафной, покатил на ближний угол вратарской, где борьбу у де Лигта выиграл Саму. И форвард португальцев оформил дубль. А за нервную систему Эрика тен Хага стало тревожно: камеры зафиксировали сильное недовольство коуча сложившейся ситуацией. Кресло в «МЮ» «уплывало» на глазах.

«Порту» — «Манчестер Юнайтед» — 3:3 Фото: Soccrates/Getty Images

Не скажешь, что футболисты гостей действовали аморфно. «МЮ» шёл вперёд и создавал моменты. Отличные моменты упустили Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо. Тен Хаг пытался изменить игру заменами, выпустив, например, «кракена» в лице Антони. Но серьёзного преимущества по игре у «Манчестер Юнайтед» не было.

А в концовке матча шансы гостей на спасение уменьшил капитан Бруну Фернандеш. Португалец безрассудно сыграл высоко поднятой ногой, за что получил от судьи Тобиаса Штилера вторую жёлтую карточку. Интересно, что у Фернандеша за всю карьеру не было удалений. Однако он заработал красные в двух матчах подряд: но если карточку с «Тоттенхэмом» отменили, то в Лиге Европы фокус уже не сработает. Бруну «сливает» тен Хага?

Какое же счастье для Эрика, что у него есть Гарри Магуайр! Нет, это не сарказм. Над экс-капитаном «МЮ» шутили, издевались. А он снова помог команде в важный момент и, возможно, спас карьеру тренера в Манчестере. Уже на 90+1-й минуте Магуайр замкнул головой подачу с углового в стиле «Серхио Рамос – 2014». Мимика тен Хага не выдала серьёзной радости, но на душе у нидерландца наверняка отлегло.

Эрик тен Хаг Фото: Soccrates/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» в итоге спас ничью: не победа, но хотя бы одно очко в активе. СМИ сообщали, что руководство дало тен Хагу два матча на исправление ситуации. Первая жизнь «сгорела». Поражение от «Порту» наверняка бы «уволило» Эрика сразу. Теперь же, вероятно, стоит ожидать итогов после матча с «Астон Виллой». Но если смотреть на игру «Манчестер Юнайтед», то есть все основания ожидать перемен в международную паузу.