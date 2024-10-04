Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Обзор матчей Лиги Европы 3 октября 2024, видео голов: Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Лацио, Ницца

Ночной кошмар «Галатасарая», победа «Челси» и «сухарь» россиянина. Главное в ЛЕ и ЛК
Артём Никулин
Главное в ЛЕ и ЛК
Аудио-версия:
Комментарии
Как же много экшена!

Четверг обрадовал футбольных фанатов 2-м туром Лиги Европы и стартовыми матчами группового этапа Лиги конференций. Парад голов ожидаемо был гарантирован, но вместе с ними мы увидели громкие вывески и несколько сенсаций. Собрали для вас самое интересное.

В ЛЧ вчера тоже было горячо!
Лига чемпионов сошла с ума. Уничтожили «Атлетико», прибили «Реал» и «Баварию». Видео
Лига чемпионов сошла с ума. Уничтожили «Атлетико», прибили «Реал» и «Баварию». Видео

«Тоттенхэм» на классе

«Ференцварош» — «Тоттенхэм»

«Ференцварош» — «Тоттенхэм»

Фото: Horvath Tamas/Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Сарр – 23'     0:2 Джонсон – 86'     1:2 Варга – 90'    

Венгерский гегемон не хватает звёзд с неба, когда речь заходит о международных турнирах, но дома это всегда неприятный соперник. Прошедший матч доказал: англичане выпустили молодёжь покатать мяч и даже забили на 23-й минуте, но лёгкой прогулки не вышло.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Ференцварош» оформил несколько опасных подходов к чужой штрафной, однако здесь уже сыграл индивидуальный класс обороны – соперник отлично закрывался в штрафной и оставлял минимум пространства для финального манёвра. А в конце гроссмейстерски подловил венгров на ошибке, окончательно задокументировав победу. И это отлично – таких побед догматичному «Тоттенхэму» не хватает.

Море голов и бассейн в Риме

«Лацио» — «Ницца»

«Лацио» — «Ницца»

Фото: ФК «Лацио»

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
4 : 1
Ницца
Ницца, Франция
1:0 Родригес – 20'     2:0 Кастельянос – 35'     2:1 Бога – 41'     3:1 Кастельянос – 53'     4:1 Дзакканьи – 67'    

Поставщики главной красоты этого вечера. Гол «Ниццы» точно будет в претендентах на главный момент тура. Мукоко выбежал к воротам, но вовремя заметил забегание Жереми Бога, и они сыграли классическую спартаковскую стеночку с завершающим забеганием ивуарийца. Вот только для французской команды этот мяч стал единственным, в то время как «Лацио» забил аж четыре мяча.

Под конец голевое раздолье прекратилось, а футболисты заиграли в водное поло – настолько сильный ливень хлынул над Римом.

Рижский сюрприз

РФШ — «Галатасарай»

РФШ — «Галатасарай»

Фото: dia images/Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
РФШ
Рига, Латвия
Окончен
2 : 2
Галатасарай
Стамбул, Турция
0:1 Мертенс – 12'     0:2 Акгюн – 38'     1:2 Икауниекс – 40'     2:2 Одишария – 55'    

Турки оснастились перед выездной игрой почти всеми звёздными спортсменами: на месте Икарди, Мертенс, Торрейра, Йылмаз и Санчес. Собственно, в первом тайме они без проблем накидали скромным латвийцам два мяча – но рижский клуб превратился в Берсерка и отквитал пропущенные мячи, подарив настоящую сенсацию. Отметим, что это всего лишь второе участие РФШ в основном этапе еврокубков. Глядишь, так дойдут до первой в истории международной победы.

Ещё одно поражение «Реала Сосьедад» в еврокубках

«Реал Сосьедад» — «Андерлехт»

«Реал Сосьедад» — «Андерлехт»

Фото: Photonews via Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 Марин – 5'     1:1 Васкес – 28'     1:2 Леони – 39'    

Только мы порадовались за выздоровление «Сосьедада», как баски влетели дома «Андерлехту». Всё складывалось по наиболее приятному сценарию для «Реала»: быстрый гол, доминирующий процент владения мячом, но вскоре хозяева столкнулись с привычным атакующим бессилием. А когда к этому добавляется детский сад при обороне – добра не жди. За первый пропущенный Иманол Альгуасиль обязан устроить разнос защитникам, оставляющим такие бреши в штрафной.

За второй гол «Андерлехт» отчасти обязан фортуне – подобные мячи залетают только по праздникам. С другой стороны, финальному удару предшествовала небрежная скидка игрока «Сосьедада», так что полгола сделали именно баски. Бельгийцы могли уверенно забивать и третий мяч, если бы не жадность (или ватные ноги) хавбека Струйкенса, который не покатил в пустые на партнёра.

Голевой конвейер и «день сурка» Фернандеша

Удаление Бруну Фернандеша

Удаление Бруну Фернандеша

Фото: Ash Donelon/Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
3 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Рашфорд – 7'     0:2 Хойлунд – 20'     1:2 Пепе – 27'     2:2 Омородион – 34'     3:2 Омородион – 50'     3:3 Магуайр – 90+1'    
Удаления: нет / Фернандеш – 81'

«Юнайтед» выпустил на матч сильнейших: повлияли шаткая позиция клуба в ЛЕ и Эрика тен Хага – внутри клуба. А когда у него стартует «эндгейм» с нависающим увольнением, команда рвёт жилы и возвращает нидерландскому тренеру очки доверия. Статистика была благосклонной: «МЮ» в последний раз проигрывал португальцам аж в 2005 году, после было девять побед и три ничьих.

У «МЮ» с «Порту» жаркая история противостояния:
«Полицейские вели себя как животные». Матчи «МЮ» с «Порту» уже заканчивались жутью
«Полицейские вели себя как животные». Матчи «МЮ» с «Порту» уже заканчивались жутью

Начиналось всё шедеврально: быстрый гол от Рашфорда и последующее добивание от Хойлунда – можно сушить игру. Но с «Манчестером» скучно не бывает, поэтому «Порту» сравнял счёт ещё до ухода на перерыв. Ради издевательства над Онана карьеру даже возобновил Пепе, забивший первый мяч португальцев! Ладно, это всего лишь тёзка-вингер.

А во втором тайме начался сущий кошмар, после которого телеграм-каналы про «МЮ» спешно позакрывали комментарии – Омородион вывел «Порту» вперёд после контратаки. На этом беды не закончились: Фернандеш удалился во втором матче подряд! От окончательного позора тен Хага спас палочка-выручалочка Гарри Магуайр, сравнявший в добавленное время.

Подробнее о матче:
«МЮ» и «Порту» выдали шедевральный матч! А тен Хага от увольнения спас… Магуайр!
«МЮ» и «Порту» выдали шедевральный матч! А тен Хага от увольнения спас… Магуайр!

Из Швеции — с сенсацией

«Эльфсборг» — «Рома»

«Эльфсборг» — «Рома»

Фото: Michael Campanella/Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Окончен
1 : 0
Рома
Рим, Италия
1:0 Байду – 44'    

Нынешнюю «Рому» умом не понять – вот и сейчас неясно, что ожидать от команды под руководством Юрича и когда его могут уволить. «Эльфсборг» неважно играет в чемпионате Швеции, но максимально зарядился под матч с римлянами и открыл счёт с пенальти. «Рома», конечно же, давила соперника, оставляя ему шансы только на стандартах. Гости как только ни били, даже в крестовину сумели попасть – но в сетку так и не внесли мяч.

Чалов и Оздоев снова без результативности

Не могли обделить вниманием главный российский клуб Европы. Благо Фёдор Чалов с Магомедом Оздоевым начали игру в старте. Печально, что никто из них не забил, а ПАОК в итоге проиграл. Хотя второй из россиян почти нашёл возможность сравнять во втором тайме, но кипер «Стяуа» магически сложился и вытащил катившийся в угол мяч. Первый же за матч вообще не отметился ни одним ударом, хотя румынский клуб почти весь тайм играл в меньшинстве.

Грусть:
Команда Чалова и Оздоева тонет в Лиге Европы. Но как же не повезло Магомеду!
Команда Чалова и Оздоева тонет в Лиге Европы. Но как же не повезло Магомеду!

Хайкин отыграл «на ноль»

В игре — Никита Хайкин

В игре — Никита Хайкин

Фото: Photonews via Getty Images

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 0
Будё-Глимт
Будё, Норвегия

У кого из россиян точно всё хорошо, так это у Никиты Хайкина – самого стабильного еврокубкового участника от российского футбола. Вратарь отбил два удара в створ и сдержал бомбардирские порывы хорвата с грозной фамилией Иванович. У «Будё-Глимт» теперь четыре очка за турнир и солидная перспектива выхода в плей-офф Лиги Европы.

«Твенте» опять удивляет фаворита

Нидерландский клуб выглядит претендентом на сенсацию турнира. В 1-м туре они мощно противостояли «МЮ» и чуть не наиграли на победу. Здесь тоже были близки к трём очкам после обкатки команды Жозе Моуринью. «Фенербахче» выглядел безыдейно в атаке, несмотря на ряд звёзд в составе (Шиманьски, Эн-Несири, Тадич, Фред) – ждём новые дебаты о надобности тренерской рокировки со стороны стамбульцев и об актуальности методов португальца.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Шесть голов на «Стэмфорд Бридж»

Лига конференций . Общий этап. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 2
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Вейга – 12'     2:0 Нету – 46'     2:1 Ватанабэ – 50'     3:1 Нкунку – 63'     4:1 Дьюсбери-Холл – 70'     4:2 Гандельман – 90'    

Несмотря на авторитетность «Гента», иного исхода, кроме уверенной победы «Челси», никто бы не простил. Удивлены, но лондонцы не оставили наши ожидания нашими проблемами. Уже на 13-й минуте Вейга вложил мяч в сетку под навес Мудрика, которого тренер Энцо Мареска пока не особо жалует. Во второй половине лондонцы окончательно разогрелись и влепили в сетку ворот ещё три мяча – аплодируем Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холлу.

Интересный момент: за «Гент» играл нападающий Андри Гудьонсен, сын экс-игрока «Челси» Эйдура Гудьонсена. Отличиться преемнику не удалось, но Тодд Боули точно внёс вундеркинда в шорт-лист.

«Лион» забыл про кризис

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 4
Лион
Лион, Франция
0:1 Фофана – 10'     1:1 Лоуренс – 14'     1:2 Ляказетт – 19'     1:3 Ляказетт – 45+1'     1:4 Фофана – 55'    

Если вы соскучились по наглым и техничным коротышкам на флангах французских клубов (вспоминая триумф «Лилля»), то вы зря пропустили игру «Лиона». У команды много проблем на старте сезона, но в Глазго она выложилась по полной программе. Главные волшебники – Райан Шерки (0+2) и Малик Фофана (1+2)

Как обстоят дела у нашего ответа еврокубкам?
Расклады на выход в плей-офф Кубка России. «Спартак» своего соперника уже знает
Расклады на выход в плей-офф Кубка России. «Спартак» своего соперника уже знает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android