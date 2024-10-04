Ночной кошмар «Галатасарая», победа «Челси» и «сухарь» россиянина. Главное в ЛЕ и ЛК

Четверг обрадовал футбольных фанатов 2-м туром Лиги Европы и стартовыми матчами группового этапа Лиги конференций. Парад голов ожидаемо был гарантирован, но вместе с ними мы увидели громкие вывески и несколько сенсаций. Собрали для вас самое интересное.

«Тоттенхэм» на классе

«Ференцварош» — «Тоттенхэм» Фото: Horvath Tamas/Getty Images

Венгерский гегемон не хватает звёзд с неба, когда речь заходит о международных турнирах, но дома это всегда неприятный соперник. Прошедший матч доказал: англичане выпустили молодёжь покатать мяч и даже забили на 23-й минуте, но лёгкой прогулки не вышло.

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«Ференцварош» оформил несколько опасных подходов к чужой штрафной, однако здесь уже сыграл индивидуальный класс обороны – соперник отлично закрывался в штрафной и оставлял минимум пространства для финального манёвра. А в конце гроссмейстерски подловил венгров на ошибке, окончательно задокументировав победу. И это отлично – таких побед догматичному «Тоттенхэму» не хватает.

Море голов и бассейн в Риме

«Лацио» — «Ницца» Фото: ФК «Лацио»

Поставщики главной красоты этого вечера. Гол «Ниццы» точно будет в претендентах на главный момент тура. Мукоко выбежал к воротам, но вовремя заметил забегание Жереми Бога, и они сыграли классическую спартаковскую стеночку с завершающим забеганием ивуарийца. Вот только для французской команды этот мяч стал единственным, в то время как «Лацио» забил аж четыре мяча.

Под конец голевое раздолье прекратилось, а футболисты заиграли в водное поло – настолько сильный ливень хлынул над Римом.

Рижский сюрприз

РФШ — «Галатасарай» Фото: dia images/Getty Images

Турки оснастились перед выездной игрой почти всеми звёздными спортсменами: на месте Икарди, Мертенс, Торрейра, Йылмаз и Санчес. Собственно, в первом тайме они без проблем накидали скромным латвийцам два мяча – но рижский клуб превратился в Берсерка и отквитал пропущенные мячи, подарив настоящую сенсацию. Отметим, что это всего лишь второе участие РФШ в основном этапе еврокубков. Глядишь, так дойдут до первой в истории международной победы.

Ещё одно поражение «Реала Сосьедад» в еврокубках

«Реал Сосьедад» — «Андерлехт» Фото: Photonews via Getty Images

Только мы порадовались за выздоровление «Сосьедада», как баски влетели дома «Андерлехту». Всё складывалось по наиболее приятному сценарию для «Реала»: быстрый гол, доминирующий процент владения мячом, но вскоре хозяева столкнулись с привычным атакующим бессилием. А когда к этому добавляется детский сад при обороне – добра не жди. За первый пропущенный Иманол Альгуасиль обязан устроить разнос защитникам, оставляющим такие бреши в штрафной.

За второй гол «Андерлехт» отчасти обязан фортуне – подобные мячи залетают только по праздникам. С другой стороны, финальному удару предшествовала небрежная скидка игрока «Сосьедада», так что полгола сделали именно баски. Бельгийцы могли уверенно забивать и третий мяч, если бы не жадность (или ватные ноги) хавбека Струйкенса, который не покатил в пустые на партнёра.

Голевой конвейер и «день сурка» Фернандеша

Удаление Бруну Фернандеша Фото: Ash Donelon/Getty Images

«Юнайтед» выпустил на матч сильнейших: повлияли шаткая позиция клуба в ЛЕ и Эрика тен Хага – внутри клуба. А когда у него стартует «эндгейм» с нависающим увольнением, команда рвёт жилы и возвращает нидерландскому тренеру очки доверия. Статистика была благосклонной: «МЮ» в последний раз проигрывал португальцам аж в 2005 году, после было девять побед и три ничьих.

Начиналось всё шедеврально: быстрый гол от Рашфорда и последующее добивание от Хойлунда – можно сушить игру. Но с «Манчестером» скучно не бывает, поэтому «Порту» сравнял счёт ещё до ухода на перерыв. Ради издевательства над Онана карьеру даже возобновил Пепе, забивший первый мяч португальцев! Ладно, это всего лишь тёзка-вингер.

А во втором тайме начался сущий кошмар, после которого телеграм-каналы про «МЮ» спешно позакрывали комментарии – Омородион вывел «Порту» вперёд после контратаки. На этом беды не закончились: Фернандеш удалился во втором матче подряд! От окончательного позора тен Хага спас палочка-выручалочка Гарри Магуайр, сравнявший в добавленное время.

Из Швеции — с сенсацией

«Эльфсборг» — «Рома» Фото: Michael Campanella/Getty Images

Нынешнюю «Рому» умом не понять – вот и сейчас неясно, что ожидать от команды под руководством Юрича и когда его могут уволить. «Эльфсборг» неважно играет в чемпионате Швеции, но максимально зарядился под матч с римлянами и открыл счёт с пенальти. «Рома», конечно же, давила соперника, оставляя ему шансы только на стандартах. Гости как только ни били, даже в крестовину сумели попасть – но в сетку так и не внесли мяч.

Чалов и Оздоев снова без результативности

Не могли обделить вниманием главный российский клуб Европы. Благо Фёдор Чалов с Магомедом Оздоевым начали игру в старте. Печально, что никто из них не забил, а ПАОК в итоге проиграл. Хотя второй из россиян почти нашёл возможность сравнять во втором тайме, но кипер «Стяуа» магически сложился и вытащил катившийся в угол мяч. Первый же за матч вообще не отметился ни одним ударом, хотя румынский клуб почти весь тайм играл в меньшинстве.

Хайкин отыграл «на ноль»

В игре — Никита Хайкин Фото: Photonews via Getty Images

У кого из россиян точно всё хорошо, так это у Никиты Хайкина – самого стабильного еврокубкового участника от российского футбола. Вратарь отбил два удара в створ и сдержал бомбардирские порывы хорвата с грозной фамилией Иванович. У «Будё-Глимт» теперь четыре очка за турнир и солидная перспектива выхода в плей-офф Лиги Европы.

«Твенте» опять удивляет фаворита

Нидерландский клуб выглядит претендентом на сенсацию турнира. В 1-м туре они мощно противостояли «МЮ» и чуть не наиграли на победу. Здесь тоже были близки к трём очкам после обкатки команды Жозе Моуринью. «Фенербахче» выглядел безыдейно в атаке, несмотря на ряд звёзд в составе (Шиманьски, Эн-Несири, Тадич, Фред) – ждём новые дебаты о надобности тренерской рокировки со стороны стамбульцев и об актуальности методов португальца.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Шесть голов на «Стэмфорд Бридж»

Несмотря на авторитетность «Гента», иного исхода, кроме уверенной победы «Челси», никто бы не простил. Удивлены, но лондонцы не оставили наши ожидания нашими проблемами. Уже на 13-й минуте Вейга вложил мяч в сетку под навес Мудрика, которого тренер Энцо Мареска пока не особо жалует. Во второй половине лондонцы окончательно разогрелись и влепили в сетку ворот ещё три мяча – аплодируем Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холлу.

Интересный момент: за «Гент» играл нападающий Андри Гудьонсен, сын экс-игрока «Челси» Эйдура Гудьонсена. Отличиться преемнику не удалось, но Тодд Боули точно внёс вундеркинда в шорт-лист.

«Лион» забыл про кризис

Если вы соскучились по наглым и техничным коротышкам на флангах французских клубов (вспоминая триумф «Лилля»), то вы зря пропустили игру «Лиона». У команды много проблем на старте сезона, но в Глазго она выложилась по полной программе. Главные волшебники – Райан Шерки (0+2) и Малик Фофана (1+2)