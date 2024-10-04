А команды Головина и Сафонова рубятся за первое место в Лиге 1! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Гонка за лидерство в АПЛ и проверка для «Реала». Главные матчи выходных

Клубный футбол порадует нас в последний раз перед международной паузой. В субботу и воскресенье состоятся сразу несколько матчей с классной афишей и интригой. А есть важные матчи для российских легионеров! Мы отобрали лучшие встречи. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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