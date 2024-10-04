Гонка за лидерство в АПЛ и проверка для «Реала». Главные матчи выходных

Клубный футбол порадует нас в последний раз перед международной паузой. В субботу и воскресенье состоятся сразу несколько матчей с классной афишей и интригой. А есть важные матчи для российских легионеров! Мы отобрали лучшие встречи. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 6 октября, 16:00 мск
Интрига: «Астон Вилла» приблизит увольнение тен Хага?
«Манчестер Юнайтед» снова «болеет». Команду штормит по игре и результатам. 13-е место после шести туров – ужасный итог старта сезона. Эрик тен Хаг всё ближе к моменту, когда руководство психанёт и уволит его. Что спасёт нидерландца? Серия побед. Но в следующем туре «МЮ» едет в гости к «Астон Вилле», только что прибившей в ЛЧ «Баварию». Звучит не очень вдохновляюще для болельщиков манкунианцев. Новая потеря очков сделает момент расставания «МЮ» и тен Хага ближе. Или Эрик начнёт операцию по спасению?
«Ренн» — «Монако»: суббота, 5 октября, 22:00 мск
Интрига: «Монако» с Головиным выйдет в единоличные лидеры Лиги 1?
«Монако» выглядит неплохо в новом сезоне Лиги 1. Команда делит первое место с «ПСЖ», набрав 16 очков после шести туров. Есть шанс как минимум сохранить нынешний статус: нужно обыграть в следующем матче «Ренн». А при хорошем для «Монако» раскладе (потеря очков «ПСЖ») клуб с капитаном Александром Головиным станет единоличным лидером чемпионата Франции.
«Реал» — «Вильярреал»: суббота, 5 октября, 22:00 мск
Интрига: исправится ли «Реал» за поражение в ЛЧ?
Мадридский «Реал» уступил впервые с января: команда Карло Анчелотти с минимальным счётом проиграла в Лиге чемпионов «Лиллю» (0:1). Тяжёлая история для футболистов, которые не привыкли проигрывать. В следующем туре Примеры «Реал» принимает на своём поле «Вильярреал». Ещё одна хорошая проверка на прочность. Есть два пути: одержать победу и воспрять духом либо потерять очки и углубиться в самокопание. Да и перед болельщиками исправляться надо.
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: суббота, 5 октября, 14:30 мск
Интрига: «Ливерпуль» останется лидером АПЛ?
«Ливерпуль» выбрался на первое место в АПЛ после шести туров. Теперь команде Арне Слота предстоит тяжёлая задача – не позволить никому обойти себя. Для этого нужны победы. В 7-м туре «Ливерпуль» едет в гости к «Кристал Пэлас». Лондонцы занимают 18-е место в АПЛ, хотя состав позволяет бороться как минимум за топ-10. Так что «Пэлас» не отдаст три очка так просто. «Ливерпуль» ожидает серьёзный тест.
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: воскресенье, 6 октября, 22:00 мск
Интрига: «Атлетико» не позволит команде Захаряна выйти из кризиса?
«Атлетико» пока нестабилен. Звёздные новички постепенно интегрируются в состав, но потеря очков периодически случается. А в следующем туре «Атлетико» едет в Страну Басков. «Реал Сосьедад» плохо стартовал: всего восемь очков в восьми турах и 14-е место. Так не хватает восстанавливающегося от травмы Арсена Захаряна? В следующем туре «Сосьедаду» просто необходима победа. Иначе баски останутся в кризисе, уйдут на международную паузу в плохом настроении и… В общем, ничего хорошего. «Атлетико» же в случае потери очков рискует сильнее отстать от «Барселоны» и «Реала».
«Интер» — «Торино»: суббота, 5 октября, 21:45 мск
Интрига: битва чемпиона Италии и экс-тренера «Спартака»
Не самый крутой по вывеске, но интригующий по содержанию матч. «Интер» – действующий чемпион Италии. Однако новый сезон команда начала неровно, набрав всего 11 очков в шести турах. Столько же заработал будущий соперник миланцев – «Торино». Команда под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли показывает неплохой футбол и заслуживает комплиментов на родине. А специалист получил награду лучшему тренеру августа в Серии А. В общем, впереди у «Интера» непростая битва. Интереса добавляет забавный факт: с 2019-го по 2021-го Ваноли работал в миланском клубе в штабе Антонио Конте. Так что Паоло сыграет де-факто против «бывшей».
«Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария»: воскресенье, 6 октября, 18:30 мск
Интрига: битва лидеров чемпионата Германии
«Бавария» ожидаемо лидирует в Бундеслиге. А вот следом за ней идёт франкфуртский «Айнтрахт». Да, в последние годы клуб превратился в околотопа. И в 2022-м даже выиграл Лигу Европы. Но такой прыти после неудачного прошлого сезона от Франкфурта не ожидали. Дома «Айнтрахт» способен испортить жизнь «Баварии» и нанести ей первое поражение в сезоне Бундеслиги. Победитель встречи гарантирует себе первое место после шести туров. Чем не мотивация выдать свой максимум?
«Челси» — «Ноттингем Форест»: воскресенье, 6 октября, 16:00 мск
Интрига: «Челси» продлит беспроигрышную серию?
«Челси» радует болельщиков. После шести туров команда идёт в топ-4 и показывает амбиции. Лондонцы больше не собираются пропускать сезон Лиги чемпионов. Но теперь нужна стабильность. Победа над соперником уровня «Ноттингема» – отличный индикатор силы команды. Хотя «лесники» на старте сезона удивляют: уже обыграли в гостях «Ливерпуль» и занимают 10-е место. Так что шанс на мини-сенсацию в этой встрече присутствует.
«Брайтон» — «Тоттенхэм»: воскресенье, 6 октября, 18:30 мск
Интрига: какая из команд подтянется к группе лидеров АПЛ?
«Тоттенхэм» и «Брайтон» занимают места в середине таблицы АПЛ. Хотя задачи у обеих команд серьёзнее – борьба за зону ЛЧ/ЛЕ. В очном матче важно не только набрать три очка, но и отнять их у конкурента. «Брайтон» не побеждает уже в четырёх турах подряд. Воспользуется ли этой неудачной серией «Тоттенхэм»?
«Фиорентина» — «Милан»: воскресенье, 6 октября, 21:45 мск
Интрига: «Милан» закончит разговоры об увольнении Фонсеки?
Паулу Фонсека находился в одном матче от увольнения. Но «Милан» обыграл в дерби «Интер» и спас тренера. А затем миланцы разгромили дома «Лечче». Правда, в Лиге чемпионов «Милан» снова проиграл – на этот раз «Байеру». Разговоры о потенциальном увольнении Фонсеки снова слышны в инфополе. Чтобы их прервать, «Милану» необходима гостевая победа над «Фиорентиной». Клуб из Флоренции занимает 13-е место в Серии А. Так что у «Милана» есть шанс обыграть соперника не в лучших кондициях.
«Алавес» — «Барселона»: воскресенье, 6 октября, 17:15 мск
Интрига: как «Барса» отреагирует на первое поражение в Примере?
«Барселона» идеально шла по сезону в Испании. Но в 8-м туре каталонцы уступили в гостях «Осасуне» (2:4). «Барса» осталась лидером, но настроение немного испорчено. Шанс на реабилитацию команда Ханс-Дитера Флика получит в гостевой встрече с «Алавесом». В середине недели «Барса» легко разобралась в Лиге чемпионов с «Янг Бойз» (5:0). Теперь нужно перенести импульс на чемпионат Испании.
«Ницца» — «ПСЖ»: воскресенье, 6 октября, 21:45 мск
Интрига: «ПСЖ» с Сафоновым лишится первого места?
«ПСЖ» по-прежнему лидирует в чемпионате Франции, хотя команда не выглядит мощно. Луису Энрике есть над чем поработать. Также парижане могут лишиться первого места: в следующем туре они едут в гости к крепкой «Ницце». После неудачного матча от Джанлуиджи Доннаруммы место в воротах «ПСЖ» в предстоящей игре вполне может занять Матвей Сафонов. В случае осечки единоличным лидером может стать «Монако» с Александром Головиным. Получается заочная российская разборка за первое место во Франции. Кайф!
«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: суббота, 5 октября, 17:00 мск
Интрига: команда Гвардиолы потеряет очки в третий раз подряд?
«Манчестер Сити» потерял первое место в АПЛ после двух осечек с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). Непривычная позиция для команды Пепа Гвардиолы. Впереди у «Сити» домашний матч с «Фулхэмом». Есть хороший шанс прервать не самую яркую серию. Хотя «Фулхэм» в нынешнем сезоне выглядит достойно, занимая шестое место после шести туров. Ещё не факт, что «Сити» гарантированно получит победу. Если же действующий чемпион Англии не выиграет, пойдут разговоры о мини-кризисе.
«Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль»: суббота, 5 октября, 21:00 мск
Интрига: «Аль-Хиляль» продолжит крушить всех в Саудовской Аравии?
«Аль-Хиляль» снова идёт за золотом чемпионата Саудовской Аравии. Команда одержала пять побед в пяти турах и не собирается останавливаться. В 6-м туре «Аль-Хиляль» сыграет на чужом поле с «Аль-Ахли». Соперник также напичкан звёздами (Рияд Марез, Айван Тони и Франк Кессье – главные из них). Но вот результаты у «Аль-Ахли» не такие классные: семь очков в пяти турах и седьмое место. Ждём от «Аль-Хиляля» и Малкома лёгкой победы?