Говорил ли Карпин это про «Спартак»? Тест для настоящих фанатов РПЛ

Матчи «Спартака» с командами Валерия Карпина — гарантия огня. Сам тренер частенько подмечает, что игры с бывшим клубом не носят принципиального характера.
Но поведение Карпина говорит об обратном. Да и люди, работавшие с тренером, отмечают его настрой на «Спартак».
«Карпин умеет настраивать, особенно на «Спартак» (смеётся). Он кричал нам известную кричалку, всегда. Не уставал повторять. Непосредственно перед игрой со «Спартаком», в недельном цикле — это была подготовка к играм. Он не уставал повторять разные мотивирующие вещи. Я уверен, Георгиевич настроит команду как надо».
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