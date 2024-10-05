Говорил ли Карпин это про «Спартак»? Тест для настоящих фанатов РПЛ

Матчи «Спартака» с командами Валерия Карпина — гарантия огня. Сам тренер частенько подмечает, что игры с бывшим клубом не носят принципиального характера.

Но поведение Карпина говорит об обратном. Да и люди, работавшие с тренером, отмечают его настрой на «Спартак».

Арсений Логашов бывший футболист «Ростова» «Карпин умеет настраивать, особенно на «Спартак» (смеётся). Он кричал нам известную кричалку, всегда. Не уставал повторять. Непосредственно перед игрой со «Спартаком», в недельном цикле — это была подготовка к играм. Он не уставал повторять разные мотивирующие вещи. Я уверен, Георгиевич настроит команду как надо».

Мы решили проверить пользователей «Чемпионата». Попробуйте угадать: какая фраза про «Спартак» принадлежит Валерию Карпину, а где слова другого человека. Будет непросто!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.