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Спартак — Ростов, РПЛ, 5 октября 2024: что Валерий Карпин говорил о Спартаке, цитаты тренера, тест на знание

Говорил ли Карпин это про «Спартак»? Тест для настоящих фанатов РПЛ
Никита Паглазов
Говорил ли Карпин это про «Спартак»?
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Отличите слова тренера «Ростова» от других ярких спикеров?

Матчи «Спартака» с командами Валерия Карпина — гарантия огня. Сам тренер частенько подмечает, что игры с бывшим клубом не носят принципиального характера.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Но поведение Карпина говорит об обратном. Да и люди, работавшие с тренером, отмечают его настрой на «Спартак».

Арсений Логашов
Арсений Логашов
бывший футболист «Ростова»

«Карпин умеет настраивать, особенно на «Спартак» (смеётся). Он кричал нам известную кричалку, всегда. Не уставал повторять. Непосредственно перед игрой со «Спартаком», в недельном цикле — это была подготовка к играм. Он не уставал повторять разные мотивирующие вещи. Я уверен, Георгиевич настроит команду как надо».

Мы решили проверить пользователей «Чемпионата». Попробуйте угадать: какая фраза про «Спартак» принадлежит Валерию Карпину, а где слова другого человека. Будет непросто!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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