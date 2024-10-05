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Акрон — Пари НН: прямая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ, где смотреть, 4 октября 2024, Спартак — Ростов

Насыщенный день в РПЛ! «Зенит» попробует исправиться, «Спартак» зарубится с Карпиным! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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Онлайн тура РПЛ
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А ещё Дзюба снова в деле! Следим за чемпионатом России по футболу вместе.

Друзья, всем привет! В РПЛ стартует 11-й тур. Дальше нас ждёт очередная пауза на матчи сборных, так что пропускать ничего нельзя.

Игровой день и весь тур откроют «Акрон» и «Пари НН». Главная интрига: продолжит ли Дзюба поход за рекордом. Артём всё ближе к званию лучшего игрока российского футбола по системе «гол+пас». А тут ещё и скромный «Пари НН» в гости приехал. Правда, от команды Илича не знаешь, чего ждать. Порой она забирает очки, даже когда игры нет совсем.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом в игру вступает «Зенит». Команда Семака после проигрыша «Краснодару» не просто упустила первое место, но и рухнула сразу на третье. «Оренбург», который перед сложным выездом уволил тренера Деограсию, рискует попасть под каток, ведь чемпиону нужно скорее исправляться. Или будет сенсация?

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вечером состоится главный матч дня. «Спартак» против «Ростова» — это всегда шоу, ведь Карпин бьётся с бывшим клубом до последнего. Команда Станковича не может выиграть уже три тура, отставание от лидеров растёт, а ростовчане в случае успеха подтянутся к ней в таблице. Интрига максимальная!

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В параллельном матче встретятся «Рубин» и «Ахмат». Тоже крайне интересная игра, но за ней будем следить отдельно.

«Чемпионат» будет следить за тремя матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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