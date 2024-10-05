А ещё Дзюба снова в деле! Следим за чемпионатом России по футболу вместе.

Насыщенный день в РПЛ! «Зенит» попробует исправиться, «Спартак» зарубится с Карпиным! LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ стартует 11-й тур. Дальше нас ждёт очередная пауза на матчи сборных, так что пропускать ничего нельзя.

Игровой день и весь тур откроют «Акрон» и «Пари НН». Главная интрига: продолжит ли Дзюба поход за рекордом. Артём всё ближе к званию лучшего игрока российского футбола по системе «гол+пас». А тут ещё и скромный «Пари НН» в гости приехал. Правда, от команды Илича не знаешь, чего ждать. Порой она забирает очки, даже когда игры нет совсем.

Следом в игру вступает «Зенит». Команда Семака после проигрыша «Краснодару» не просто упустила первое место, но и рухнула сразу на третье. «Оренбург», который перед сложным выездом уволил тренера Деограсию, рискует попасть под каток, ведь чемпиону нужно скорее исправляться. Или будет сенсация?

А вечером состоится главный матч дня. «Спартак» против «Ростова» — это всегда шоу, ведь Карпин бьётся с бывшим клубом до последнего. Команда Станковича не может выиграть уже три тура, отставание от лидеров растёт, а ростовчане в случае успеха подтянутся к ней в таблице. Интрига максимальная!

В параллельном матче встретятся «Рубин» и «Ахмат». Тоже крайне интересная игра, но за ней будем следить отдельно.

«Чемпионат» будет следить за тремя матчами в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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