Месси радуется 46-му трофею в карьере. Видео

«Интер Майами» стал лучшим в регулярном чемпионате МЛС. Для Лионеля Месси этот трофей стал 46-м в карьере. Вы только посмотрите, как радуется аргентинец новой награде!