Месси радуется 46-му трофею в карьере. Видео
«Интер Майами» стал лучшим в регулярном чемпионате МЛС. Для Лионеля Месси этот трофей стал 46-м в карьере. Вы только посмотрите, как радуется аргентинец новой награде!
Месси радуется 46-му трофею в карьере. Видео
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