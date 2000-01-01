Морате пришлось переезжать из-за слов чиновника
Альваро Мората попал в неприятную ситуацию из-за чиновника в Милане. После слов мэра муниципалитета Корбетта Марко Балларини футболист «Милана» вынужден был сменить место жительства!
Откровение
Балларини на своей странице в соцсетях сообщил, что Мората — новый житель его муниципалитета. Чиновник признался, что рад этому факту, хоть и болеет за «Интер».
Недовольство
«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили мою конфиденциальность. К счастью, у меня нет с собой ценных вещей. Теперь мне придётся менять место жительства, потому что муниципалитет не умеет пользоваться соцсетями и защищать граждан», — написал Мората.
Жёсткий ответ
Переехать Альваро решил из-за опасений преследования со стороны фанатов. Вместо извинений чиновник неоднозначно отреагировал на выпад Мораты. Балларини выложил эмблему «Интера» с подписью «Чао!».
Морате пришлось менять место жительства из-за слов чиновника
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