Морате пришлось менять место жительства из-за слов чиновника

Недовольство

«Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили мою конфиденциальность. К счастью, у меня нет с собой ценных вещей. Теперь мне придётся менять место жительства, потому что муниципалитет не умеет пользоваться соцсетями и защищать граждан», — написал Мората.