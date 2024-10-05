«Зенит» отправил в «Оренбург» шестерых футболистов. Коваленко уже почувствовал разницу

«Зенит» — один из главных поставщиков футболистов в «Оренбург». Связь налажена успешно: за последние пару лет петербуржцы отправили в Оренбург Арсена Адамова, Богдана Москвичёва и Ярослава Михайлова (все — аренда), Артёма Касимова, Данилу Хотулёва, Алексея Барановского, Кирилла Капленко и Александра Коваленко (все — трансфер). Прошедшее лето стало особенно активным на сделки. А как сейчас себя чувствуют арендованные и бывшие футболисты «Зенита» в «Оренбурге»? Смотрим.

Богдан Москвичёв, вратарь

Богдан Москвичёв Фото: РИА Новости

Воспитанник «Зенита» оказался в Оренбурге на правах аренды на сезон-2024/2025. Вторую часть прошлого чемпионата Москвичёв провёл в «Чайке» из Песчанокопского. Теперь — новый вызов. И пока что Богдан справляется на 100%. Сначала на 20-летнего вратаря рассчитывали как на второго номера. Но Николай Сысуев в середине августа получил травму и выбыл на продолжительный срок. Москвичёв получил место в старте.

«Оренбург» проводит не лучший сезон (14-е место после девяти туров) и пропускает много (с Москвичёвым — 12 голов за шесть игр). Однако к Богдану вряд ли есть претензии, он периодически спасает «Оренбург». Также Москвичёв стал самым молодым за 15 лет вратарём, отразившим два пенальти подряд. А в игре с московским «Динамо» (2:2) Богдан сделал девять сейвов — больше в истории «Оренбурга» делал только Сысуев с «Зенитом» в 2023-м (12).

Артём Касимов, защитник

Артём Касимов Фото: ФК «Оренбург»

Если Москвичёв перебрался в «Оренбург» на правах аренды, то Касимова «Зенит» продал за € 150 тыс. Артём пока что не дебютировал в РПЛ, зато провёл четыре полных матча в Кубке России (из пяти возможных). Хотя 21-летний защитник в прошлом сезоне выступал в аренде за махачкалинское «Динамо». Так что Касимов уже мог бы сыграть хотя бы в одном матче РПЛ. Возможно, новый тренер «Оренбурга» предоставит шанс Артёму.

Данила Хотулёв, защитник

Данила Хотулёв Фото: РИА Новости

Хотулёв перебрался из «Зенита-2» в «Оренбург» на постоянной основе ещё зимой 2023 года. А в аренду Данилу отправляли весной 2022-го. Если в первый сезон Хотулёв считался игроком основы, то чемпионат-2023/2024 защитник начал на скамейке. Но весной 2024-го Данила вернулся в старт, проведя все 13 матчей полностью.

По ходу нынешнего сезона 22-летний футболист то выходит в старте, то проводит всю игру на скамейке. Стабильности нет. Возможно, она появится после смены Давида Деограсии на нового тренера. Испанец искал варианты сбалансировать оборону, чтобы не пропускать так много. Но в другой системе Хотулёв способен стать отличным помощником в защите.

Александр Коваленко, полузащитник

Александр Коваленко Фото: ФК «Оренбург»

Летом 2023 года «Зенит» выиграл конкуренцию за Александра Коваленко и забрал перспективного полузащитника к себе. Однако в Санкт-Петербурге 21-летний футболист не прижился: за сезон-2023/2024 он провёл в РПЛ всего 60 (!) минут. Конечно, это не нравилось Коваленко. Да и «Зенит» принял решение расстаться с Александром. «Оренбург» в итоге забрал полузащитника за € 2 млн.

После трансфера Коваленко принял участие в пяти встречах из шести возможных в чемпионате России. Пока что ни одной полной игры. Но по минутам Коваленко уже провёл в пять раз больше (324), чем в прошлом чемпионате. А уже в первой игре с «Ростовом» (2:3) Александр оформил ассист.

Ярослав Михайлов, полузащитник

Ярослав Михайлов Фото: РИА Новости

Ещё один арендованный футболист «Зенита» в «Оренбурге». Петербуржцы уже продавали Михайлова «Пари НН», но выкупили обратно осенью 2023-го. А затем сразу отдали Ярослава в аренду в «Оренбург». В прошлом сезоне Михайлов провёл 23 матча в РПЛ, преимущественно выходя со скамейки. В нынешнем чемпионате Ярослав по-прежнему остаётся футболистом ротации. Хотя в первых шести турах полузащитник пять раз выходил в старте. Контракт Михайлова с «Зенитом» действует до июня 2027 года. Сыграет ли Ярослав за петербуржцев хотя бы одну встречу?

Алексей Барановский, полузащитник

Алексей Барановский Фото: ФК «Оренбург»

В июле 2024 года «Зенит» продал Барановского «Оренбургу» за € 420 тыс. Экс-тренер оренбуржцев Давид Деограсия в основном предоставлял шансы Алексею в Кубке. Футболист отыграл там пять матчей, проводя на поле не менее 60 минут. Пока что Барановский не отметился результативными действиями за «Оренбург». Да и выиграть конкуренцию у легионеров тяжело: на его позиции предпочитают Химми Марина или Брайана Мансилью. В РПЛ Барановский провёл 49 минут за четыре встречи. А в последних шести турах неизменно оставался в запасе. Пока что Алексей адаптируется к взрослому футболу.