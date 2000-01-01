5 самых дорогих составов клубов АПЛ
Клубы АПЛ часто поражают нас своими крупными тратами. А как выглядит топ-5 команд лиги с самыми дорогими составами?
5-е место — «Манчестер Юнайтед»
Общая стоимость состава «МЮ» — € 854 млн.
4-е место — «Ливерпуль»
Игроки мерсисайдцев оцениваются Transfermarkt в € 923 млн.
3-е место — «Челси»
Общая стоимость состава «синих» — € 954 млн.
2-е место — «Арсенал»
Игроки «канониров» оцениваются в € 1,16 млрд.
1-е место — «Манчестер Сити»
Общая стоимость состава «горожан» — € 1,26 млрд.
5 самых дорогих составов клубов АПЛ
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