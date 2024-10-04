Насыщенное 5 октября: кроме яркого футбола и хоккея, вас ждут баскетбол и полуфиналы в волейбольном Кубке Легенд. Смотрим вместе!

Топ-матчи субботы: «Спартак» — «Ростов», АПЛ и другие евротурниры, а ещё КХЛ и теннис

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Время в материале указано по Москве.

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», предсезонные матчи НБА

Интрига: какую систему игры будет строить Джей Джей Редик?

У «Лейкерс» почти не поменялся состав по сравнению с предыдущим сезоном, из-за чего главной зоной роста для команды будет тренерская работа. Новый наставник команды Джей Джей Редик уже всем показал, что он является настоящим гиком баскетбола, но что же он придумает сделать с «Лос-Анджелесом», чтобы вывести их на новый уровень? «Миннесота», в свою очередь, на днях провернула спорный обмен Карла-Энтони Таунса на Джулиса Рэндла. Поможет ли это «Тимбервулвз»? Небольшое превью увидим в очном матче.

🎾 7:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Якуб Меншик (Чехия), Шанхай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Рублёв сыграет со своим обидчиком из Чехии?

Андрей Рублёв начинает «Мастерс» в Шанхае матчем с неудобным для себя соперником — 19-летним Якубом Меншиком. Теннисисты уже встречались в этом году в четвертьфинале Дохи, и сильнее оказался юный чех. Сумеет ли Андрей взять реванш? Победитель сразится далее с кем-то из пары Александр Шевченко — Франсиско Серундоло.

🏒 14:00: «Авангард» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправдают ли игроки «Авангарда» ожидания главного тренера?

После тяжёлого домашнего поражения от «Локомотива» (3:5) главный тренер «ястребов» Сергей Звягин сделал интересное заявление: «Буду шокирован, если «Авангард» не покажет лучший хоккей в следующей игре». Сумеют ли хоккеисты омской команды подтвердить слова своего наставника? Тем более что соперник для исправления ситуации лучше не придумаешь — тонущий и проигрывающий всем подряд «Барыс».

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли снова Дзюба?

Артём пропустил матч с «Зенитом» в Кубке. Весьма принципиальный, между прочим. Как и практически весь состав «Акрона». Но нас интересует конкретно он. А как иначе, когда после длительной паузы ветеран-бомбардир вернулся в РПЛ и оформил 1+3 в трёх матчах. «Пари НН» – самая пропускающая команда Премьер-Лиги. Вот и посмотрим, не просто так ли отдыхала основа тольяттинцев.

⚽️ 14:30: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ливерпуль» подтвердит чемпионские амбиции?

Прошло шесть туров, а в Англии лидер только один. Пока «Манчестер Сити» мучится без Родри, а «Арсенал» отрицательно доминирует с Микелем Артетой, мерсисайдцы единолично лидируют. «Кристал Пэлас» же идёт внизу таблицы. Разница между командами – 13 очков. Если в таких матчах не побеждать, то о чемпионстве можно и не думать. А команда Слота о нём думает, не сомневайтесь.

Слот вообще о рекорде всех времён задумывается: Слот высказался об установленном им тренерском рекорде «Ливерпуля» всех времён

🏀 15:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: успех «Пари» — случайность?

Нижегородцы удивили всех на старте сезона, выиграв три встречи подряд. Затем последовало поражение в матче с «Уралмашем», а теперь им предстоим проверка действующим чемпионом. Никто не давит на «Пари», что они обязаны здесь побеждать, но если они действительно являются качественным коллективом, который хочет выходить в плей-офф, то стоит хотя бы оказать сопротивление армейцам и не допустить разгрома. Подопечные Пистиолиса, в свою очередь, выглядят великолепно и не намерены прерывать свою победную серию.

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Белогорье», Кубок Легенд, мужчины, 1/2 финала

Интрига: сможет ли «Белогорье» снова огорчить Казань?

Белгородцы в прошлом сезоне трижды обыграли команду Алексея Вербова. Были близки и в этом сезоне, но уступили 2:3. Но при этом «Белогорье» в том матче играло без своего диагонального Мохамеда Аль Хачдади. Сейчас же он в строю. Как закончится матч?

⚽️ 16:00: «Урал» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва за лидерство в Первой лиге

В бывшей ФНЛ впереди всех идёт тульский «Арсенал». А дальше – две команды, которые сойдутся в 13-м туре. Обе не прочь возглавить таблицу. Но у кого получится? Расклад абсолютно непредсказуем. Торпедовцы ни разу за сезон не проиграли, а уральцы ну очень хороши дома: недавно победили в Кубке хабаровский СКА, а ранее в чемпионате взяли 14 очков из 18. И чья сила окажется эффективнее?

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Оренбург», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: состоится ли очередной разгром?

Оренбуржцы уволили Давида Деограсию. А петербуржцы размялись в Кубке с «Акроном» (5:1) и готовы крушить соперников дальше. Не зря в таблице они пусть и на очко, но позади «Локомотива» и «Краснодара», которому проиграли в последнем туре (0:2). «Оренбургу» не позавидуешь. Но вдруг произойдёт сенсация? Вроде той, что в прошлом году, когда аутсайдер угостил фаворита тремя голами и победил (3:1)? Хотя это на своём поле было…

🏒 17:00: ЦСКА — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли ЦСКА реабилитироваться после поражения 0:7 в игре с «Металлургом»?

В последнем матче команда Ильи Воробьёва потерпела сокрушительное поражение во встрече с «Металлургом», проиграв со счётом 0:7. В свою очередь, «Трактор» начал московский выезд с двух подряд побед над «Спартаком» (3:2 Б) и «Динамо» (4:1). Чья мотивация окажется выше в субботу — желающего реабилитироваться ЦСКА или мечтающего закончить столичный выезд на мажорной ноте «Трактора»?

Что сказал главный тренер ЦСКА после жуткого разгрома от его бывшего клуба? Воробьёв — после 0:7 от «Металлурга»: обтекаем, такой позор редко припомнишь

🏒 17:00: «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обыграет ли «Спартак» второй раз подряд действующего чемпиона?

Совсем недавно эти команды уже встречались в регулярном чемпионате КХЛ. Тот матч состоялся на территории действующего чемпиона лиги, но завершился победой красно-белых. Сумеет ли команда Алексея Жамнова второй раз подряд переиграть обладателя Кубка Гагарина — 2024?

⚽️ 17:00: «Арсенал» Лондон — «Саутгемптон», АПЛ, 7-й тур

Интрига: «Арсенал» подтвердит чемпионские амбиции?

В прошлом туре лондонцы еле-еле победили «Лестер»: к финалу основного времени была ничья 2:2, которая превратилась в неожиданные 4:2. Хорошо, дожали. Но что делать с «Саутгемптоном»? Эти ребята вообще всем проигрывают и только раз за шесть туров взяли ничью. По идее, намечается разгром. Но это ведь «Арсенал», тут всё непредсказуемо. И не факт, что в отрицательном ключе: уточните у футболистов «ПСЖ».

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Фулхэм», АПЛ, 7-й тур

Интрига: «Ман Сити» хорош и без Родри?

У чемпионов Англии проблемы – без травмированного лидера центра поля они тормозят. С «Ньюкаслом» получилось оформить только ничью 1:1, а наверху таблицы уже «Ливерпуль». Но ведь «Сити» не настолько же зависим от Родри? Правда ведь? Придётся доказывать это делом, потому что испанец выбыл до конца сезона. Заменить его получится только зимой. Пока же нужно страдать и побеждать, несмотря на большую потерю.

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Кузбасс», Кубок Легенд, мужчины, 1/2 финала

Интрига: сможет ли «Кузбасс» зацепиться?

Кемеровчане не пустили в «Финал четырёх» новосибирский «Локомотив», но в чемпионате сейчас выглядят очень бледно. Все эксперты считают, что москвичи уверенно победят и пройдут в финал. Что сможет противопоставить команда Сергея Троцкого?

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Ахмат», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: грозненцы прервут традицию?

Топ-клубов в России несколько, и «Рубин» к ним давно не относится. Не зря недавно вылетал в Первую лигу. Тем не менее «Ахмат» не побеждал казанцев с 2017 года. Семь лет прошло! И 11 матчей в РПЛ! Настоящая стабильность. Сейчас грозненцы на последнем месте. Предстоящий соперник же борется за попадание в топ-6, пусть в этом туре ворваться туда и не получится при любых раскладах. Традиция продолжится?

⚽️ 19:00: «Спартак» Москва — «Ростов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: красно-белые против Валерия Карпина

Ох, у таких матчей всегда есть контекст. Карпин начинал тренировать именно в «Спартаке». И даже взял два серебра. Сейчас для красно-белых такое было бы за счастье, тем не менее бывший босс клуба Леонид Федун называл Валерия «сбитым лётчиком». Принципиальность противостояния от этого сохраняется до сих пор, хотя Федун уже давно покинул должность. Ещё и последний матч закончился разгромом южан (1:5). Реванш заказывали?

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур

Интрига: заруба топ-игроков в Саудовской Аравии

За саудовским чемпионатом можно не следить. Но звёзд в местных командах вы точно помните. Вот и тут сойдутся Калиду Кулибали, Жоау Кансело, Рубен Невеш, Малком и Александр Митрович против Эдуарда Менди, Мериха Демирала (помните его перформанс на Евро-2024?), Франка Кессье, Роберто Фирмино и Айвана Тони. Да, рядом с ними будут не самые способные местные. Но звёздная дуэль получится знатная.

⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Торино», Серия А, 7-й тур

Интрига: бывший спартаковский тренер устроит сюрприз?

После шести туров у обеих команд, представьте себе, по 11 очков. А туринцев возглавляет Паоло Ваноли. Помните такого? Он ещё со «Спартаком» Кубок России брал. Теперь вот на родине феерит. «Торино» уже обыгрывал «Аталанту», но впереди соперник пострашнее. Если получится одолеть и его, получится совсем космос. Правда, будет невероятно трудно: «Интер» на ходу и больше осечек допускать не планирует (как случилось в миланском дерби).

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Вильярреал», Примера, 9-й тур

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Интрига: мадридцы исправятся за осечку в ЛЧ?

Проигрывать в ЛЧ «Лиллю» в планы команды Карло Анчелотти точно не входило. Как и упускать победу в мадридском дерби на последних минутах. Теперь чемпионская ярость упадёт на «Вильярреал»? «Барселона» благодушно уступила «Осасуне» в последнем туре, но часто ошибаться едва ли будет. Пора включать режим погони. Тем более выздоровел Килиан Мбаппе. Он же планирует вновь много забивать? А когда это ещё делать, как не сейчас?

⚽️ 22:00: «Ренн» — «Монако», Лига 1, 7-й тур

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Интрига: Александр Головин вернёт былую форму?

Российский полузащитник вернулся после продолжительной травмы и пока никак не обретёт былую футбольную силу. В матче с загребскими динамовцами его, например, заменили после первого тайма. Пора бы Головину вновь напомнить, почему его считают легендой «Монако». Как раз соперник подходящий: «Ренн» обладает высоким статусом и, несмотря на это, проваливает старт сезона. Да, удалось разгромить «Лион» и «Монпелье». Но в остальном-то всё крайне плачевно.