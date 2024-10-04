Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 5 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи субботы: «Спартак» — «Ростов», АПЛ и другие евротурниры, а ещё КХЛ и теннис
Михаил Георгиев
Спортивные события 5 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 5 октября: кроме яркого футбола и хоккея, вас ждут баскетбол и полуфиналы в волейбольном Кубке Легенд. Смотрим вместе!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 октября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какую систему игры будет строить Джей Джей Редик?

У «Лейкерс» почти не поменялся состав по сравнению с предыдущим сезоном, из-за чего главной зоной роста для команды будет тренерская работа. Новый наставник команды Джей Джей Редик уже всем показал, что он является настоящим гиком баскетбола, но что же он придумает сделать с «Лос-Анджелесом», чтобы вывести их на новый уровень? «Миннесота», в свою очередь, на днях провернула спорный обмен Карла-Энтони Таунса на Джулиса Рэндла. Поможет ли это «Тимбервулвз»? Небольшое превью увидим в очном матче.

Превью к новому сезону НБА:
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир

🎾 7:30*: Андрей Рублёв (Россия, 6) — Якуб Меншик (Чехия), Шанхай, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 2-й круг
05 октября 2024, суббота. 07:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Интрига: как Рублёв сыграет со своим обидчиком из Чехии?

Андрей Рублёв начинает «Мастерс» в Шанхае матчем с неудобным для себя соперником — 19-летним Якубом Меншиком. Теннисисты уже встречались в этом году в четвертьфинале Дохи, и сильнее оказался юный чех. Сумеет ли Андрей взять реванш? Победитель сразится далее с кем-то из пары Александр Шевченко — Франсиско Серундоло.

Андрей пытается набрать форму в Азии:
Рублёв уступил 96-й ракетке мира из Китая в четвертьфинале Пекина. Трибуны были в восторге
Рублёв уступил 96-й ракетке мира из Китая в четвертьфинале Пекина. Трибуны были в восторге

🏒 14:00: «Авангард» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправдают ли игроки «Авангарда» ожидания главного тренера?

После тяжёлого домашнего поражения от «Локомотива» (3:5) главный тренер «ястребов» Сергей Звягин сделал интересное заявление: «Буду шокирован, если «Авангард» не покажет лучший хоккей в следующей игре». Сумеют ли хоккеисты омской команды подтвердить слова своего наставника? Тем более что соперник для исправления ситуации лучше не придумаешь — тонущий и проигрывающий всем подряд «Барыс».

Почему казахстанский клуб превратился в главного поставщика очков в КХЛ?
«Завезли неликвид». Иностранный клуб КХЛ превратился в мальчиков для битья
«Завезли неликвид». Иностранный клуб КХЛ превратился в мальчиков для битья

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли снова Дзюба?

Артём пропустил матч с «Зенитом» в Кубке. Весьма принципиальный, между прочим. Как и практически весь состав «Акрона». Но нас интересует конкретно он. А как иначе, когда после длительной паузы ветеран-бомбардир вернулся в РПЛ и оформил 1+3 в трёх матчах. «Пари НН» – самая пропускающая команда Премьер-Лиги. Вот и посмотрим, не просто так ли отдыхала основа тольяттинцев.

Второму составу тольяттинцев даже Соболев забил:
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова
Видео
«Зенит» развалил соперника в Кубке — даже Соболев забил! Но Семак опять потерял Глушенкова

⚽️ 14:30: «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ливерпуль» подтвердит чемпионские амбиции?

Прошло шесть туров, а в Англии лидер только один. Пока «Манчестер Сити» мучится без Родри, а «Арсенал» отрицательно доминирует с Микелем Артетой, мерсисайдцы единолично лидируют. «Кристал Пэлас» же идёт внизу таблицы. Разница между командами – 13 очков. Если в таких матчах не побеждать, то о чемпионстве можно и не думать. А команда Слота о нём думает, не сомневайтесь.

Слот вообще о рекорде всех времён задумывается:
Слот высказался об установленном им тренерском рекорде «Ливерпуля» всех времён

🏀 15:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: успех «Пари» — случайность?

Нижегородцы удивили всех на старте сезона, выиграв три встречи подряд. Затем последовало поражение в матче с «Уралмашем», а теперь им предстоим проверка действующим чемпионом. Никто не давит на «Пари», что они обязаны здесь побеждать, но если они действительно являются качественным коллективом, который хочет выходить в плей-офф, то стоит хотя бы оказать сопротивление армейцам и не допустить разгрома. Подопечные Пистиолиса, в свою очередь, выглядят великолепно и не намерены прерывать свою победную серию.

Три топовых коллектива последних недель:
ЦСКА, «Зенит», «Локо» — лучшие на старте нового сезона Единой лиги. Закономерно?
ЦСКА, «Зенит», «Локо» — лучшие на старте нового сезона Единой лиги. Закономерно?

🏐 16:00: «Зенит-Казань» — «Белогорье», Кубок Легенд, мужчины, 1/2 финала

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Белогорье» снова огорчить Казань?

Белгородцы в прошлом сезоне трижды обыграли команду Алексея Вербова. Были близки и в этом сезоне, но уступили 2:3. Но при этом «Белогорье» в том матче играло без своего диагонального Мохамеда Аль Хачдади. Сейчас же он в строю. Как закончится матч?

В 1-м туре Суперлиги противостояние получилось жарким!
Пять партий «классики» и поражение «пиратов». Итоги 1-го тура Суперлиги
Пять партий «классики» и поражение «пиратов». Итоги 1-го тура Суперлиги

⚽️ 16:00: «Урал» — «Торпедо» Москва, Первая лига, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за лидерство в Первой лиге

В бывшей ФНЛ впереди всех идёт тульский «Арсенал». А дальше – две команды, которые сойдутся в 13-м туре. Обе не прочь возглавить таблицу. Но у кого получится? Расклад абсолютно непредсказуем. Торпедовцы ни разу за сезон не проиграли, а уральцы ну очень хороши дома: недавно победили в Кубке хабаровский СКА, а ранее в чемпионате взяли 14 очков из 18. И чья сила окажется эффективнее?

Обзор предыдущего тура Первой лиги:
Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео
Безбашенная развязка у «Торпедо» и феномен «Черноморца». Всё о туре в Первой лиге. Видео

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Оренбург», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: состоится ли очередной разгром?

Оренбуржцы уволили Давида Деограсию. А петербуржцы размялись в Кубке с «Акроном» (5:1) и готовы крушить соперников дальше. Не зря в таблице они пусть и на очко, но позади «Локомотива» и «Краснодара», которому проиграли в последнем туре (0:2). «Оренбургу» не позавидуешь. Но вдруг произойдёт сенсация? Вроде той, что в прошлом году, когда аутсайдер угостил фаворита тремя голами и победил (3:1)? Хотя это на своём поле было…

Оренбуржцев возглавит спартаковский тренер?
«Президент уже получил согласие». Новая отставка в РПЛ — шанс для экс-тренера «Спартака»
«Президент уже получил согласие». Новая отставка в РПЛ — шанс для экс-тренера «Спартака»

🏒 17:00: ЦСКА — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли ЦСКА реабилитироваться после поражения 0:7 в игре с «Металлургом»?

В последнем матче команда Ильи Воробьёва потерпела сокрушительное поражение во встрече с «Металлургом», проиграв со счётом 0:7. В свою очередь, «Трактор» начал московский выезд с двух подряд побед над «Спартаком» (3:2 Б) и «Динамо» (4:1). Чья мотивация окажется выше в субботу — желающего реабилитироваться ЦСКА или мечтающего закончить столичный выезд на мажорной ноте «Трактора»?

Что сказал главный тренер ЦСКА после жуткого разгрома от его бывшего клуба?
Воробьёв — после 0:7 от «Металлурга»: обтекаем, такой позор редко припомнишь

🏒 17:00: «Спартак» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Спартак» второй раз подряд действующего чемпиона?

Совсем недавно эти команды уже встречались в регулярном чемпионате КХЛ. Тот матч состоялся на территории действующего чемпиона лиги, но завершился победой красно-белых. Сумеет ли команда Алексея Жамнова второй раз подряд переиграть обладателя Кубка Гагарина — 2024?

В руководстве «Металлурга» произошли большие изменения. Главная информация:
«В Уфе по-человечески меня поняли». Легенда КХЛ вернулся домой в новой роли
«В Уфе по-человечески меня поняли». Легенда КХЛ вернулся домой в новой роли

⚽️ 17:00: «Арсенал» Лондон — «Саутгемптон», АПЛ, 7-й тур

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» подтвердит чемпионские амбиции?

В прошлом туре лондонцы еле-еле победили «Лестер»: к финалу основного времени была ничья 2:2, которая превратилась в неожиданные 4:2. Хорошо, дожали. Но что делать с «Саутгемптоном»? Эти ребята вообще всем проигрывают и только раз за шесть туров взяли ничью. По идее, намечается разгром. Но это ведь «Арсенал», тут всё непредсказуемо. И не факт, что в отрицательном ключе: уточните у футболистов «ПСЖ».

С парижанами помогли ошибки Доннаруммы:
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Фулхэм», АПЛ, 7-й тур

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ман Сити» хорош и без Родри?

У чемпионов Англии проблемы – без травмированного лидера центра поля они тормозят. С «Ньюкаслом» получилось оформить только ничью 1:1, а наверху таблицы уже «Ливерпуль». Но ведь «Сити» не настолько же зависим от Родри? Правда ведь? Придётся доказывать это делом, потому что испанец выбыл до конца сезона. Заменить его получится только зимой. Пока же нужно страдать и побеждать, несмотря на большую потерю.

Без Родри реально сложно:
«Сити» оступился в первом же матче без Родри. Потерялся даже Холанд
«Сити» оступился в первом же матче без Родри. Потерялся даже Холанд

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Кузбасс», Кубок Легенд, мужчины, 1/2 финала

Кубок Легенд (м) . 1/2 финала
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Кузбасс
Кемерово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Кузбасс» зацепиться?

Кемеровчане не пустили в «Финал четырёх» новосибирский «Локомотив», но в чемпионате сейчас выглядят очень бледно. Все эксперты считают, что москвичи уверенно победят и пройдут в финал. Что сможет противопоставить команда Сергея Троцкого?

На групповом этапе кемеровчане приятно удивляли:
Первый трофей Казани и прыть «Кузбасса». Итоги группового этапа мужского Кубка Легенд
Первый трофей Казани и прыть «Кузбасса». Итоги группового этапа мужского Кубка Легенд

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Ахмат», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: грозненцы прервут традицию?

Топ-клубов в России несколько, и «Рубин» к ним давно не относится. Не зря недавно вылетал в Первую лигу. Тем не менее «Ахмат» не побеждал казанцев с 2017 года. Семь лет прошло! И 11 матчей в РПЛ! Настоящая стабильность. Сейчас грозненцы на последнем месте. Предстоящий соперник же борется за попадание в топ-6, пусть в этом туре ворваться туда и не получится при любых раскладах. Традиция продолжится?

Недавно грозненцы бездарно уступили в Москве:
Легчайшая победа ЦСКА! Таким беспомощным «Ахмат» при Ташуеве ещё не был
Легчайшая победа ЦСКА! Таким беспомощным «Ахмат» при Ташуеве ещё не был

⚽️ 19:00: «Спартак» Москва — «Ростов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: красно-белые против Валерия Карпина

Ох, у таких матчей всегда есть контекст. Карпин начинал тренировать именно в «Спартаке». И даже взял два серебра. Сейчас для красно-белых такое было бы за счастье, тем не менее бывший босс клуба Леонид Федун называл Валерия «сбитым лётчиком». Принципиальность противостояния от этого сохраняется до сих пор, хотя Федун уже давно покинул должность. Ещё и последний матч закончился разгромом южан (1:5). Реванш заказывали?

Уже 10 лет нет на этом свете великого Фёдора Черенкова:
«Федя заплакал и ушёл в душевую». Каким человеком был народный футболист Черенков
Эксклюзив
«Федя заплакал и ушёл в душевую». Каким человеком был народный футболист Черенков

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Хиляль», Саудовская Аравия — Про-Лига, 6-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заруба топ-игроков в Саудовской Аравии

За саудовским чемпионатом можно не следить. Но звёзд в местных командах вы точно помните. Вот и тут сойдутся Калиду Кулибали, Жоау Кансело, Рубен Невеш, Малком и Александр Митрович против Эдуарда Менди, Мериха Демирала (помните его перформанс на Евро-2024?), Франка Кессье, Роберто Фирмино и Айвана Тони. Да, рядом с ними будут не самые способные местные. Но звёздная дуэль получится знатная.

Кого из этих и других топов вам не хватает в ЛЧ? Выбирайте!
Месси, Роналду или Бензема? Кого из звёзд футбола вам не хватает в Лиге чемпионов?
Рейтинг
Месси, Роналду или Бензема? Кого из звёзд футбола вам не хватает в Лиге чемпионов?

⚽️ 21:45: «Интер» Милан — «Торино», Серия А, 7-й тур

Италия — Серия А . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Торино
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бывший спартаковский тренер устроит сюрприз?

После шести туров у обеих команд, представьте себе, по 11 очков. А туринцев возглавляет Паоло Ваноли. Помните такого? Он ещё со «Спартаком» Кубок России брал. Теперь вот на родине феерит. «Торино» уже обыгрывал «Аталанту», но впереди соперник пострашнее. Если получится одолеть и его, получится совсем космос. Правда, будет невероятно трудно: «Интер» на ходу и больше осечек допускать не планирует (как случилось в миланском дерби).

Ваноли реально в порядке:
Экс-тренер «Спартака» — первый в Италии! Такого у его команды не было полвека
Экс-тренер «Спартака» — первый в Италии! Такого у его команды не было полвека

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Вильярреал», Примера, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцы исправятся за осечку в ЛЧ?

Проигрывать в ЛЧ «Лиллю» в планы команды Карло Анчелотти точно не входило. Как и упускать победу в мадридском дерби на последних минутах. Теперь чемпионская ярость упадёт на «Вильярреал»? «Барселона» благодушно уступила «Осасуне» в последнем туре, но часто ошибаться едва ли будет. Пора включать режим погони. Тем более выздоровел Килиан Мбаппе. Он же планирует вновь много забивать? А когда это ещё делать, как не сейчас?

Как же так — проиграли далеко не самому сильному французскому клубу?
Главная сенсация новой ЛЧ. «Реал» проиграл впервые за год!
Главная сенсация новой ЛЧ. «Реал» проиграл впервые за год!

⚽️ 22:00: «Ренн» — «Монако», Лига 1, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Александр Головин вернёт былую форму?

Российский полузащитник вернулся после продолжительной травмы и пока никак не обретёт былую футбольную силу. В матче с загребскими динамовцами его, например, заменили после первого тайма. Пора бы Головину вновь напомнить, почему его считают легендой «Монако». Как раз соперник подходящий: «Ренн» обладает высоким статусом и, несмотря на это, проваливает старт сезона. Да, удалось разгромить «Лион» и «Монпелье». Но в остальном-то всё крайне плачевно.

В Хорватии был не лучший матч Головина:
Чудесное спасение «Монако» Головина в ЛЧ. Но самому россиянину лучше забыть этот матч
Чудесное спасение «Монако» Головина в ЛЧ. Но самому россиянину лучше забыть этот матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android