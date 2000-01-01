Фанаты «ПСЖ» позаряжали во время детского матча в Лондоне. Видео

Фанаты «ПСЖ» позаряжали во время детского матча

Фанаты «ПСЖ» осчастливили обычных детей в Лондоне. Во время выезда на матч с «Арсеналом» болельщики решили поддержать мальчишек на улице, устроив им поддержку, как в Лиге чемпионов.