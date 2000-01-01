Футболист пришёл на пресс-конференцию с собакой
Полузащитник «Эспаньола» Поль Лосано принёс на предматчевую пресс-конференцию с «Мальоркой» своего пса Манго. Сделал это футболист в рамках особой акции помощи животным.
Милая история
Лосано рассказал, что нашёл Манго в мусорном баке, когда щенку было меньше месяца. Поль приютил его у себя, а теперь пёс стал футболисту лучшим другом. Лосано принёс Манго на пресс-конференцию в рамках акции Ла Лиги, направленной на поиск дома для брошенных животных.
Помощь
На матчи 9-го тура Ла Лиги команда выйдет на поле с собаками из приютов, чтобы найти им новые дома.
Футболист «Эспаньола» пришёл на пресс-конференцию со своей собакой. Видео
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