Футболист «Эспаньола» пришёл на пресс-конференцию со своей собакой. Видео

Милая история

Лосано рассказал, что нашёл Манго в мусорном баке, когда щенку было меньше месяца. Поль приютил его у себя, а теперь пёс стал футболисту лучшим другом. Лосано принёс Манго на пресс-конференцию в рамках акции Ла Лиги, направленной на поиск дома для брошенных животных.