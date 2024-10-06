Волшебный день в РПЛ! Играют «Локо», «Краснодар», ЦСКА и «Динамо»! LIVE

Сегодня, 6 октября, состоятся четыре матча 11-го тура РПЛ. «Факел» примет махачкалинское «Динамо», «Крылья Советов» приедут в гости к «Локомотиву», а вечером параллельно сыграют «Краснодар» и «Химки», а также «Динамо» и ЦСКА.
Воронеж и Махачкала – претенденты на вылет. Но если первые сейчас обитают в опасной зоне, то вторые могут чувствовать себя чуть спокойнее. Однако очная встреча «Факела» и «Динамо» может как затянуть хозяев ещё глубже на дно, так и приблизить гостей к зоне вылета. Результаты у команды Хасанби Биджиева сейчас чуть лучше, но праздника футбола этой игры ждать всё-таки не стоит.
Чтобы как минимум остаться в одних очках с «Краснодаром», «Локомотиву» необходимо обыгрывать «Крылья Советов», где, кажется, вот-вот расстанутся с Игорем Осинькиным. Но железнодорожникам ещё нужно победить, что будет весьма сложно: в последних четырёх турах между этими соперниками неизменно фиксировали ничью.
«Краснодар» и «Химки» уходят в тень на фоне дерби, в котором в последние годы победу забирает «Динамо». Для ЦСКА успех в этой игре будет мегаудачей, однако Марцел Личка уже приучил, что его команда в любой момент может упустить три очка. Как будет в этот раз? И как изменится баланс сил в топ-5?
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