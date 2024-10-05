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Акрон — Пари Нижний Новгород — 2:2, видеообзор матча, голы Беншимола, Лончара, Зе Турбо, 5 октября 2024

Чумовая развязка в РПЛ на 90+4-й минуте! Но даже она не спасла Илича от отставки. Видео
Константин Кринский
«Акрон» — «Пари Нижний Новгород» — 2:2
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На этот раз главный тренер «Пари НН» не сохранил рабочее место — хотя заменами изменил игру.

«Акрон» и «Пари НН» открывали программу 11-го тура РПЛ. От этого матча вряд ли ждали чего-то грандиозного и монументального, но он точно подарил болельщикам много эмоций.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 63'     2:2 Турбо – 90+4'    

Главная фишка встречи – все голы забили головой. Первым это сделал Беншимол, замкнув идеальный кросс Стефана Лончара с правого фланга. Форвард сошёлся с мячом аккурат между двумя защитниками и чётко реализовал момент. Второй тур подряд забивает футболист из Кабо-Верде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал»

Сразу после перерыва «Пари НН» вспомнил, что умеет забивать голы. С углового забил Свен Карич – именно этот защитник отпустил Беншимола в моменте с первым голом. Получается, исправился?

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но игра не была равной – «Акрон» вёл её и в целом доминировал. И тольяттинцы справедливо вновь вышли вперёд. Теперь силами Лончара – возможно, лучшего футболиста команды Заура Тедеева. У черногорца уже 3+4 в РПЛ. Сильно!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, после этого «Акрон» забьёт третий и закроет все вопросы о победителе матча. Артём Дзюба, например, даже пробил ударом скорпиона – но скорее ради шутки, потому что с линии штрафной такие голы всё же не залетают. А насладиться всё равно можно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В концовке «Акрон» на мгновение прижался к своим воротам, и «Пари НН» не простил – вышедший на замену Зе Турбо оказался, где нужно, и подставил голову под навес. 2:2!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Однако тучи над Сашей Иличей вновь не рассеялись. Хоть тренер снова вопреки критикам и общественному мнению добыл результат в непростой игре, в отставку его всё-таки отправили.

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