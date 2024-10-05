За чем следить 6 октября: много яркого футбола, UFC, баскетбол и хоккей — спорт на любой вкус!

Топ-события воскресенья: дерби «Динамо» — ЦСКА в РПЛ, финалы ЧР по регби и ЧМ по футзалу

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз», МЛС

Интрига: отличится ли Алексей Миранчук?

Команда россиянина – одна из аутсайдеров Восточной конференции, и в целом нынешний регулярный сезон можно потихоньку стирать из памяти. Однако для Миранчука в США всё в новинку, и нужно чаще зажигать свою фамилию на табло. Клуб из Атланты редко обыгрывает коллектив из Нью-Йорка, а потому нужно менять тенденцию. В последних встречах между этими клубами забивали не меньше четырёх голов.

👊 7:00*: Алекс Перейра (Бразилия) — Халил Раунтри (США), UFC 307

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: остановит ли кто-то невероятного бразильца?

В ночь c 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится очередной номерной турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Алекс Перейра в третий раз за год выходит защищать пояс, а соперником бразильца на этот раз станет восьмой номер дивизиона Халил Раунтри. Американский боец попытается остановить невероятный ход Поатана. Но тот продолжает сносить соперников брутальными финишами. Скорее всего, судейского решения в этом противостоянии ждать не стоит. Но чем же оно закончится?

🎾 7:30*: Маттео Арнальди (Италия, 29) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до Циципаса на «Мастерсе» в Шанхае?

Чемпион Шанхая-2019 Даниил Медведев успешно стартовал в новом розыгрыше, одолев неудобного бразильца Тьяго Уайлда. Теперь за место в четвёртом круге россиянин сразится с Маттео Арнальди из Италии. Теннисисты играли друг с другом трижды, и во всех случаях сильнее был Даниил — в Дубае-2023, Торонто-2023 и Мадриде-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Стефанос Циципас — Александр Мюллер.

🏆🏉 10:30: «Енисей-СТМ» — «Стрела», чемпионат России по регби, финал

PARI Чемпионат России . Финал PARI Чемпионат России . Финал 06 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК Енисей-СТМ Красноярск Не начался Стрела Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернёт ли «Енисей» себе золото чемпионата России?

Поклонников российского регби ждёт мощнейший финал. С одной стороны – красноярский «Енисей», разозлённый прошлогодним поражением в финале ЧР. Команда Первухина по-прежнему представляет собой грозную силу и хочет доказать, что осечка после шести «золотых» сезонов подряд – это просто недоразумение. Соперниками красноярцев будут амбициозные казанцы. «Стрела» переживает лучшие времена с момента создания: выиграла Кубок России, Суперкубок, а теперь планирует добыть и победу в чемпионате России. Получится ли? Увидим совсем скоро!

⚽️ 14:00: «Факел» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьют команды с худшей атакой в лиге?

Очень грустно, когда смотришь на графу «забитые мячи» и у той, и другой команды. «Факел» и «Динамо» Мх отличились всего по четыре раза — худший результат во всей лиге. В начале года команды встретились друг с другом в товарищеском матче. Получилось так себе — сгоняли по нулям. Так что главный вопрос: увидим ли мы вообще хоть какие-то голы? Очки очень нужны и тем, и другим, а в такой ситуации нередко на поле больше борьбы, нежели нормального футбола.

🏒 14:00: «Витязь» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Динамо» найдëт свою игру?

Неприятности московского клуба не закончились после наступления октября. Антон Слепышев, на которого летом возлагались большие надежды, судя по всему, больше не сыграет в этом сезоне. Никуда не делись вратарские проблемы: американец Миска не так плох, как убеждают мемоделы из «Телеграма», но всё-таки и не всегда спасает. «Витязь» же собрал один из лучших русских костяков в своей истории и после победы в основное время может войти в кубковую восьмёрку.

🏀 15:00: «Уралмаш» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: УНИКС начнёт догонять лидеров?

У казанского клуба очень непростое расписание из-за старте сезона, из-за чего УНИКС находится в середине таблицы. Мы понимаем, что это временно, но подопечным Велимира Перасовича не нужно терять время и начинать догонять топ-3 прямо сейчас. А выезд с «Уралмашем» будет очень непростой. Екатеринбуржцы смотрятся лучше от матча к матчу и на днях прервали победную серию «Пари». Подопечным Ростислава Вергуна нужно оформить громкую победу, чтобы доказать всем свои амбиции в этом сезоне.

⚽️ 15:30: Украина — Франция, футзал, ЧМ-2024, матч за третье место

Интрига: смогут ли дебютанты сразу же добраться до медалей?

В матче за третье место сразятся команды, которые там на старте турнира мало кто ожидал. Это Украина, которая лишь один раз в истории добиралась до топ-4, да и то в 90-е годы прошлого столетия, и Франция – дебютант чемпионатов мира. Одна из этих двух команд в воскресенье завоюет исторические медали. И если ставка французского тренерского штаба на поражение в последнем матче группового этапа с Ираном принесёт команде медали, то станет понятно – в спорте любые средства хороши.

🏀 16:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: кто из топов потерпит первое поражение в сезоне?

Обе команды вместе с ЦСКА находятся наверху турнирной таблицы и не потерпели ни одного поражения. Если говорить о «Зените», то это было скорее ожидаемо, хотя победа над УНИКСом была впечатляющей. А вот подопечные Андрея Ведищева действительно выступают лучше ожиданий, если учитывать всю драму и роковые перемены, что произошли летом. В этом же матче один из топов потерпит поражение, а другой продолжит лидировать вместе с ЦСКА, продолжая гонку за первое место. На бумаге петербуржцы являются фаворитами, но мы сами знаем задорность и энергичность «Локо», который умеет выбираться из любой ситуации.

⚽️ 16:00: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Эмери приблизит отставку тен Хага?

13-е место в таблице АПЛ. Одна победа в последних пяти турах. Ни одного забитого мяча в двух предыдущих матчах в чемпионате Англии. Два домашних поражения с разгромным счётом. Ни одной победы в двух турах Лиги Европы. Болельщикам «Манчестер Юнайтед» остаётся только посочувствовать. Главный вопрос этой недели — уйдёт ли Эрик тен Хаг? Его команду ждёт тяжёлая поездка в Бирмингем. «Астон Вилла» входит в топ-5, а на этой неделе прихлопнула «Баварию» (1:0) в Лиге чемпионов. Правда, есть один нюанс — «МЮ» обыграл «Виллу» четыре раза в последних четырёх матчах.

⚽️ 16:00: «Челси» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 7-й тур

Интрига: реабилитируется ли «Челси» за поражение в прошлом сезоне?

«Челси» начал сезон с поражения в домашнем матче с «Манчестер Сити» (0:2). После этого столичный клуб одержал четыре победы в пяти турах в АПЛ (13 очков на этом отрезке), разнёс «Барроу» (5:0) в Кубке лиги и справился с «Гентом» (4:2) в Лиге конференций. «Ноттингем» пока находится на 10-й строчке в АПЛ, но проиграл всего один раз. Более того, команда только в одной встрече пропустила больше одного мяча. Кстати, в прошлом сезоне «Челси» проиграл сопернику дома — 0:1. Как будет на этот раз?

Тренер «Челси» пока не верит, что команда способна биться на равных с лидерами: Тренер «Челси» Мареска: убеждён, что мы не можем конкурировать с «Сити» и «Арсеналом»

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Крылья Советов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: станет ли эта игра последней для Осинькина в самарском клубе?

Яркий старт «Локомотива» — один из приятных сюрпризов первой трети чемпионата. На прошлой неделе железнодорожники прервали победную серию «Спартака» (3:1) и забрались на второе место в таблице. Впрочем, они уступают «Краснодару» только по дополнительным показателям. А вот «Крылья» стартовали тяжело. В предыдущем туре волжане не смогли обыграть «Химки» (0:0), несмотря на то что встреча состоялась в Самаре. Впереди — матч с достаточно неудобным соперником («Крылья» не обыгрывают «Локомотив» с 2011 года). Станет ли он последним для Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев»?

🏀 17:00: «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: схватка двух чемпионов: кто подошёл к сезону в лучшей форме?

Именно такой финал ожидался многими в прошлом сезоне. Но «Денвер» не смог повторить магию сезона-2022/2023. Главной проблемой стала глубина состава, а точнее, её отсутствие. Теперь же с этим будет помогать Расселл Уэстбрук, который будет главной зажигалочкой «Наггетс» со скамейки. Но со стороны этот союз выглядит странно, непонятно, как взрывной пойнтгард впишется в коллектив. «Бостон», в свою очередь, умудрился сохранить свой сильнейший чемпионский состав и выглядит как единоличный фаворит будущего сезона. Но мы сами знаем, что НБА — это теперь ещё и про непредсказуемость, так что надо быть готовым ко всему.

⚽️ 17:15: «Алавес» — «Барселона», Примера, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт «Барселона»?

«Барселона» по-прежнему возглавляет таблицу Примеры, но в прошлом туре она прервала победную серию. Поездка в Памплону в гости к «Осасуне» привела к поражению — 2:4. А после этого команда Ханс-Дитера Флика размялась на «Янг Бойз» (5:0) в Лиге чемпионов. «Алавес» набрал 10 очков в чемпионате Испании, семь из них — на домашнем стадионе. Сине-гранатовые обыгрывают соперника в течение трёх матчей подряд. Помешает ли что-то «Барсе» одержать очередную победу?

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🏆⚽️ 18:00: Бразилия — Аргентина, футзал, ЧМ-2024, финал

Интрига: кто станет чемпионом мира по футзалу?

Южноамериканское дерби в финале чемпионата мира – что может быть круче? Бразилия в последний раз побеждала в 2012 году и хочет после долгой паузы добыть шестой титул. Аргентина же выигрывала один раз – в 2016-м, когда обыграла в финале сборную России. При этом в последние годы она очень стабильна — в Ташкенте проведёт уже третий финал ЧМ подряд. Нас ожидает очень горячий и непредсказуемый матч: всё решат 40 минут игрового времени. Обязательно смотреть всем!

⚽️ 18:30: «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария», Бундеслига, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Айнтрахт» сместит «Баварию» с первого места?

«Бавария» притормозила после яркого старта под руководством Венсана Компани. На прошлой неделе мюнхенский клуб не смог обыграть дома «Байер» (1:1), а на этой уступил «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов. Впереди — довольно непростой выезд во Франкфурт. «Айнтрахт» одержал четыре подряд победы в Бундеслиге и поднялся на второе место в таблице. Если клуб из Франкфурта обыграет дома «Баварию», то уйдёт на перерыв лидером чемпионата. Получится или нет?

⚽️ 18:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 7-й тур

Интрига: «Тоттенхэм» продлит победную серию?

Кажется, «Тоттенхэм» набрал неплохую форму — пять побед подряд во всех турнирах. Правда, пока команда находится только на восьмом месте в таблице АПЛ. С другой стороны, в двух предыдущих турах лондонский клуб одержал две победы и забил суммарно шесть мячей. Да ещё и унизил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — 3:0. В прошлом сезоне «Брайтон» обыграл соперника дома (4:2), а в ходе матча вёл с неприлично большим преимуществом в четыре мяча. Но теперь всё будет иначе? Или нет?

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⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Химки», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: уйдёт ли «Краснодар» на перерыв в статусе лидера чемпионата?

«Краснодар» немного забуксовал на старте чемпионата и трижды подряд сыграл вничью. Но после этого команду Мурада Мусаева пока никто не остановил в РПЛ — семь побед подряд. В прошлом туре досталось даже «Зениту» — чемпион проиграл на юге России (0:2), пропустив дважды в самой концовке. Неудивительно, что такие результаты помогли «Краснодару» возглавить таблицу РПЛ. Правда, «Локомотив» уступает только по дополнительным показателям, а «Зенит» отстаёт на одно очко (на момент написания текста). Но если «быки» обыграют «Химки», то уйдут на перерыв в статусе лидера чемпионата. А вот подмосковная команда не побеждает в РПЛ с начала августа.

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⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — ЦСКА, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли ЦСКА с неудобным соперником?

В прошлом туре московские клубы справились с кавказскими командами. ЦСКА разгромил дома «Ахмат» (3:0), а «Динамо» одолело в Каспийске махачкалинских одноклубников — 1:0. Бело-голубые находятся на пятой строчке в таблице, красно-синие — на пятой. Проигрывать нельзя ни тем, ни другим, ведь тогда отставание от лидеров станет ещё больше. «Динамо» — очень неудобный соперник для ЦСКА. В последних семи матчах с бело-голубыми в РПЛ армейцы одержали всего одну победу. А в последних трёх встречах побеждают исключительно динамовцы.

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⚽️ 21:45: «Ницца» — «ПСЖ», Лига 1, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: получит ли Сафонов место в основном составе?

На этой неделе «ПСЖ» уступил в Лондоне «Арсеналу» (0:2) в Лиге чемпионов. Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма неудачно сыграл в эпизодах с двумя пропущенными мячами. Дошло до того, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике усомнился в надёжности итальянца. В связи с этим не исключено, что в предстоящем матче на поле выйдет Матвей Сафонов. «Ницца» пока находится в середине таблицы (девятое место), но она забила уже 14 мячей (третий показатель в Лиге 1). У «ПСЖ» нет проблем ни с набранными очками, ни с голами. Команда находится на первой строчке в таблице. Парижане обыгрывают соперника в пяти матчах подряд.

⚽️ 21:45: «Фиорентина» — «Милан», Серия А, 7-й тур

Интрига: «Милан» сохранит место в топ-3?

«Милан» тяжело стартовал в новом сезоне. Сначала команда Паулу Фонсеки ни разу не победила в трёх турах, а потом выиграла три раза подряд. Да, домашние победы во встречах с «Венецией» (4:0) и «Лечче» (3:0) нельзя назвать неожиданными. Но ведь «Милан» ещё и в дерби победил! Сейчас он входит в топ-3, а вот «Фиорентина» пока располагается только на 14-й строчке в таблице. Первый сезон после ухода Винченцо Итальяно складывается для команды непросто — всего одна победа по итогам шести туров Серии А. В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Фиорентину». В обоих случаях — с минимальным преимуществом (1:0 и 2:1).

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⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 9-й тур

Интрига: оправился ли «Атлетико» от кошмарного матча в Лиссабоне?

«Атлетико» приедет в Сан-Себастьян в отвратительном состоянии. Несколько дней назад мадридский клуб ужасно провёл матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» — 0:4. Правда, «Реал Сосьедад» тяжело стартовал в этом сезоне — пока он находится на 14-м месте в Примере. И это с учётом победы в прошлом туре — клуб из Сан-Себастьяна разнёс проблемную «Валенсию» (3:0). «Атлетико» обыграл соперника в трёх матчах подряд. Любопытно, что команда Симеоне забивала в них исключительно по два мяча — 2:1, 2:1, 2:0.