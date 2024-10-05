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Расписание спортивных матчей 6 октября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: дерби «Динамо» — ЦСКА в РПЛ, финалы ЧР по регби и ЧМ по футзалу
Михаил Георгиев
Спортивные события 6 октября
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 6 октября: много яркого футбола, UFC, баскетбол и хоккей — спорт на любой вкус!

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Посмотреть все события 6 октября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллз», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
06 октября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отличится ли Алексей Миранчук?

Команда россиянина – одна из аутсайдеров Восточной конференции, и в целом нынешний регулярный сезон можно потихоньку стирать из памяти. Однако для Миранчука в США всё в новинку, и нужно чаще зажигать свою фамилию на табло. Клуб из Атланты редко обыгрывает коллектив из Нью-Йорка, а потому нужно менять тенденцию. В последних встречах между этими клубами забивали не меньше четырёх голов.

Грустно было и грустно будет?
Шансы Миранчука на плей-офф почти испарились. Команда россиянина провалила важнейший матч
Шансы Миранчука на плей-офф почти испарились. Команда россиянина провалила важнейший матч

👊 7:00*: Алекс Перейра (Бразилия) — Халил Раунтри (США), UFC 307

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Алекс Перейра — Халил Раунтри
06 октября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Халил Раунтри

Интрига: остановит ли кто-то невероятного бразильца?

В ночь c 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится очередной номерной турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Действующий чемпион Алекс Перейра в третий раз за год выходит защищать пояс, а соперником бразильца на этот раз станет восьмой номер дивизиона Халил Раунтри. Американский боец попытается остановить невероятный ход Поатана. Но тот продолжает сносить соперников брутальными финишами. Скорее всего, судейского решения в этом противостоянии ждать не стоит. Но чем же оно закончится?

Собрали главные события предстоящего турнира:
UFC 307: Перейра готов вырубить новую жертву! Но по зубам ли ему Раунтри? LIVE
Live
UFC 307: Перейра готов вырубить новую жертву! Но по зубам ли ему Раунтри? LIVE

🎾 7:30*: Маттео Арнальди (Италия, 29) — Даниил Медведев (Россия, 5), Шанхай, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Шанхай. 3-й круг
06 октября 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: доберётся ли Медведев до Циципаса на «Мастерсе» в Шанхае?

Чемпион Шанхая-2019 Даниил Медведев успешно стартовал в новом розыгрыше, одолев неудобного бразильца Тьяго Уайлда. Теперь за место в четвёртом круге россиянин сразится с Маттео Арнальди из Италии. Теннисисты играли друг с другом трижды, и во всех случаях сильнее был Даниил — в Дубае-2023, Торонто-2023 и Мадриде-2024. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Стефанос Циципас — Александр Мюллер.

Даниил настроен решительно на концовку сезона:
«Оставшиеся цели на год — попытаться взять титул». Признания Медведева в Шанхае
«Оставшиеся цели на год — попытаться взять титул». Признания Медведева в Шанхае

🏆🏉 10:30: «Енисей-СТМ» — «Стрела», чемпионат России по регби, финал

PARI Чемпионат России . Финал
06 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Не начался
Стрела
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернёт ли «Енисей» себе золото чемпионата России?

Поклонников российского регби ждёт мощнейший финал. С одной стороны – красноярский «Енисей», разозлённый прошлогодним поражением в финале ЧР. Команда Первухина по-прежнему представляет собой грозную силу и хочет доказать, что осечка после шести «золотых» сезонов подряд – это просто недоразумение. Соперниками красноярцев будут амбициозные казанцы. «Стрела» переживает лучшие времена с момента создания: выиграла Кубок России, Суперкубок, а теперь планирует добыть и победу в чемпионате России. Получится ли? Увидим совсем скоро!

Месяц назад «Енисей» добыл новый трофей:
«Енисей» с дракой взял Кубок России. Трофей в 20-й раз отправился в Красноярск
«Енисей» с дракой взял Кубок России. Трофей в 20-й раз отправился в Красноярск

⚽️ 14:00: «Факел» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьют команды с худшей атакой в лиге?

Очень грустно, когда смотришь на графу «забитые мячи» и у той, и другой команды. «Факел» и «Динамо» Мх отличились всего по четыре раза — худший результат во всей лиге. В начале года команды встретились друг с другом в товарищеском матче. Получилось так себе — сгоняли по нулям. Так что главный вопрос: увидим ли мы вообще хоть какие-то голы? Очки очень нужны и тем, и другим, а в такой ситуации нередко на поле больше борьбы, нежели нормального футбола.

Читаем интервью с бывшим вратарём «Факела»:
«Это стало для меня ударом». Свинов впервые рассказывает о потерянном годе в «Спартаке»
Эксклюзив
«Это стало для меня ударом». Свинов впервые рассказывает о потерянном годе в «Спартаке»

🏒 14:00: «Витязь» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» найдëт свою игру?

Неприятности московского клуба не закончились после наступления октября. Антон Слепышев, на которого летом возлагались большие надежды, судя по всему, больше не сыграет в этом сезоне. Никуда не делись вратарские проблемы: американец Миска не так плох, как убеждают мемоделы из «Телеграма», но всё-таки и не всегда спасает. «Витязь» же собрал один из лучших русских костяков в своей истории и после победы в основное время может войти в кубковую восьмёрку.

Алексей Сопин говорит о шоковой терапии:
«Возможно, «Динамо» нужна шоковая терапия». Сопин — о результатах бело-голубых в сезоне

🏀 15:00: «Уралмаш» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: УНИКС начнёт догонять лидеров?

У казанского клуба очень непростое расписание из-за старте сезона, из-за чего УНИКС находится в середине таблицы. Мы понимаем, что это временно, но подопечным Велимира Перасовича не нужно терять время и начинать догонять топ-3 прямо сейчас. А выезд с «Уралмашем» будет очень непростой. Екатеринбуржцы смотрятся лучше от матча к матчу и на днях прервали победную серию «Пари». Подопечным Ростислава Вергуна нужно оформить громкую победу, чтобы доказать всем свои амбиции в этом сезоне.

Топ-команды Единой лиги прямо сейчас:
ЦСКА, «Зенит», «Локо» — лучшие на старте нового сезона Единой лиги. Закономерно?
ЦСКА, «Зенит», «Локо» — лучшие на старте нового сезона Единой лиги. Закономерно?

⚽️ 15:30: Украина — Франция, футзал, ЧМ-2024, матч за третье место

ЧМ-2024 . За 3-е место
06 октября 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Украина
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли дебютанты сразу же добраться до медалей?

В матче за третье место сразятся команды, которые там на старте турнира мало кто ожидал. Это Украина, которая лишь один раз в истории добиралась до топ-4, да и то в 90-е годы прошлого столетия, и Франция – дебютант чемпионатов мира. Одна из этих двух команд в воскресенье завоюет исторические медали. И если ставка французского тренерского штаба на поражение в последнем матче группового этапа с Ираном принесёт команде медали, то станет понятно – в спорте любые средства хороши.

Почему Украина не попала в финал ЧМ-2024?
Украинцев наказали за грубость. Огненные полуфиналы чемпионата мира по футзалу
Украинцев наказали за грубость. Огненные полуфиналы чемпионата мира по футзалу

🏀 16:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из топов потерпит первое поражение в сезоне?

Обе команды вместе с ЦСКА находятся наверху турнирной таблицы и не потерпели ни одного поражения. Если говорить о «Зените», то это было скорее ожидаемо, хотя победа над УНИКСом была впечатляющей. А вот подопечные Андрея Ведищева действительно выступают лучше ожиданий, если учитывать всю драму и роковые перемены, что произошли летом. В этом же матче один из топов потерпит поражение, а другой продолжит лидировать вместе с ЦСКА, продолжая гонку за первое место. На бумаге петербуржцы являются фаворитами, но мы сами знаем задорность и энергичность «Локо», который умеет выбираться из любой ситуации.

Ведищев приятно удивляет:
Президент-тренер и акцент на россиян. «Локомотив-Кубань» — лучший на старте Единой лиги!
Президент-тренер и акцент на россиян. «Локомотив-Кубань» — лучший на старте Единой лиги!

⚽️ 16:00: «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери приблизит отставку тен Хага?

13-е место в таблице АПЛ. Одна победа в последних пяти турах. Ни одного забитого мяча в двух предыдущих матчах в чемпионате Англии. Два домашних поражения с разгромным счётом. Ни одной победы в двух турах Лиги Европы. Болельщикам «Манчестер Юнайтед» остаётся только посочувствовать. Главный вопрос этой недели — уйдёт ли Эрик тен Хаг? Его команду ждёт тяжёлая поездка в Бирмингем. «Астон Вилла» входит в топ-5, а на этой неделе прихлопнула «Баварию» (1:0) в Лиге чемпионов. Правда, есть один нюанс — «МЮ» обыграл «Виллу» четыре раза в последних четырёх матчах.

Очень неоднозначный матч «МЮ» в Португалии:
«МЮ» и «Порту» выдали шедевральный матч! А тен Хага от увольнения спас… Магуайр!
«МЮ» и «Порту» выдали шедевральный матч! А тен Хага от увольнения спас… Магуайр!

⚽️ 16:00: «Челси» — «Ноттингем Форест», АПЛ, 7-й тур

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: реабилитируется ли «Челси» за поражение в прошлом сезоне?

«Челси» начал сезон с поражения в домашнем матче с «Манчестер Сити» (0:2). После этого столичный клуб одержал четыре победы в пяти турах в АПЛ (13 очков на этом отрезке), разнёс «Барроу» (5:0) в Кубке лиги и справился с «Гентом» (4:2) в Лиге конференций. «Ноттингем» пока находится на 10-й строчке в АПЛ, но проиграл всего один раз. Более того, команда только в одной встрече пропустила больше одного мяча. Кстати, в прошлом сезоне «Челси» проиграл сопернику дома — 0:1. Как будет на этот раз?

Тренер «Челси» пока не верит, что команда способна биться на равных с лидерами:
Тренер «Челси» Мареска: убеждён, что мы не можем конкурировать с «Сити» и «Арсеналом»

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Крылья Советов», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: станет ли эта игра последней для Осинькина в самарском клубе?

Яркий старт «Локомотива» — один из приятных сюрпризов первой трети чемпионата. На прошлой неделе железнодорожники прервали победную серию «Спартака» (3:1) и забрались на второе место в таблице. Впрочем, они уступают «Краснодару» только по дополнительным показателям. А вот «Крылья» стартовали тяжело. В предыдущем туре волжане не смогли обыграть «Химки» (0:0), несмотря на то что встреча состоялась в Самаре. Впереди — матч с достаточно неудобным соперником («Крылья» не обыгрывают «Локомотив» с 2011 года). Станет ли он последним для Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев»?

Инсайды об изменениях в самарском клубе:
Самая масштабная смена власти сезона в РПЛ. Скоро вы не узнаете «Крылья Советов»
Самая масштабная смена власти сезона в РПЛ. Скоро вы не узнаете «Крылья Советов»

🏀 17:00: «Бостон Селтикс» — «Денвер Наггетс», предсезонные матчи НБА

НБА — предсезонные матчи
06 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: схватка двух чемпионов: кто подошёл к сезону в лучшей форме?

Именно такой финал ожидался многими в прошлом сезоне. Но «Денвер» не смог повторить магию сезона-2022/2023. Главной проблемой стала глубина состава, а точнее, её отсутствие. Теперь же с этим будет помогать Расселл Уэстбрук, который будет главной зажигалочкой «Наггетс» со скамейки. Но со стороны этот союз выглядит странно, непонятно, как взрывной пойнтгард впишется в коллектив. «Бостон», в свою очередь, умудрился сохранить свой сильнейший чемпионский состав и выглядит как единоличный фаворит будущего сезона. Но мы сами знаем, что НБА — это теперь ещё и про непредсказуемость, так что надо быть готовым ко всему.

Превью к новому сезону НБА:
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир
Что нового в НБА? 5 причин, по которым стоит посмотреть предсезонный турнир

⚽️ 17:15: «Алавес» — «Барселона», Примера, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько мячей забьёт «Барселона»?

«Барселона» по-прежнему возглавляет таблицу Примеры, но в прошлом туре она прервала победную серию. Поездка в Памплону в гости к «Осасуне» привела к поражению — 2:4. А после этого команда Ханс-Дитера Флика размялась на «Янг Бойз» (5:0) в Лиге чемпионов. «Алавес» набрал 10 очков в чемпионате Испании, семь из них — на домашнем стадионе. Сине-гранатовые обыгрывают соперника в течение трёх матчей подряд. Помешает ли что-то «Барсе» одержать очередную победу?

Похоже, Левандовски останется в «Барселоне» ещё на один сезон:
Стало известно, при каком условии будет продлён контракт Левандовского

🏆⚽️ 18:00: Бразилия — Аргентина, футзал, ЧМ-2024, финал

ЧМ-2024 . Финал
06 октября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Бразилия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет чемпионом мира по футзалу?

Южноамериканское дерби в финале чемпионата мира – что может быть круче? Бразилия в последний раз побеждала в 2012 году и хочет после долгой паузы добыть шестой титул. Аргентина же выигрывала один раз – в 2016-м, когда обыграла в финале сборную России. При этом в последние годы она очень стабильна — в Ташкенте проведёт уже третий финал ЧМ подряд. Нас ожидает очень горячий и непредсказуемый матч: всё решат 40 минут игрового времени. Обязательно смотреть всем!

Кто вошёл в четвёрку сильнейших команд мира?
Четыре команды претендуют на титул чемпионов мира по футзалу. Кто окажется сильнее всех?
Опрос
Четыре команды претендуют на титул чемпионов мира по футзалу. Кто окажется сильнее всех?

⚽️ 18:30: «Айнтрахт» Франкфурт — «Бавария», Бундеслига, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 6-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Айнтрахт» сместит «Баварию» с первого места?

«Бавария» притормозила после яркого старта под руководством Венсана Компани. На прошлой неделе мюнхенский клуб не смог обыграть дома «Байер» (1:1), а на этой уступил «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов. Впереди — довольно непростой выезд во Франкфурт. «Айнтрахт» одержал четыре подряд победы в Бундеслиге и поднялся на второе место в таблице. Если клуб из Франкфурта обыграет дома «Баварию», то уйдёт на перерыв лидером чемпионата. Получится или нет?

Экс-футболист «Баварии» скептически относится к Кейну:
Экс-игрок «Баварии»: Кейна приглашали не для того, чтобы сделать хет-трик с «Дармштадтом»

⚽️ 18:30: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 7-й тур

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» продлит победную серию?

Кажется, «Тоттенхэм» набрал неплохую форму — пять побед подряд во всех турнирах. Правда, пока команда находится только на восьмом месте в таблице АПЛ. С другой стороны, в двух предыдущих турах лондонский клуб одержал две победы и забил суммарно шесть мячей. Да ещё и унизил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» — 3:0. В прошлом сезоне «Брайтон» обыграл соперника дома (4:2), а в ходе матча вёл с неприлично большим преимуществом в четыре мяча. Но теперь всё будет иначе? Или нет?

Тренер «Тоттенхэма» встал в один ряд с Особенным:
Постекоглу повторил достижение Моуринью в «Тоттенхэме»

⚽️ 19:00: «Краснодар» — «Химки», РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: уйдёт ли «Краснодар» на перерыв в статусе лидера чемпионата?

«Краснодар» немного забуксовал на старте чемпионата и трижды подряд сыграл вничью. Но после этого команду Мурада Мусаева пока никто не остановил в РПЛ — семь побед подряд. В прошлом туре досталось даже «Зениту» — чемпион проиграл на юге России (0:2), пропустив дважды в самой концовке. Неудивительно, что такие результаты помогли «Краснодару» возглавить таблицу РПЛ. Правда, «Локомотив» уступает только по дополнительным показателям, а «Зенит» отстаёт на одно очко (на момент написания текста). Но если «быки» обыграют «Химки», то уйдут на перерыв в статусе лидера чемпионата. А вот подмосковная команда не побеждает в РПЛ с начала августа.

Согласны с мнением молодого футболиста?
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⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — ЦСКА, РПЛ, 11-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли ЦСКА с неудобным соперником?

В прошлом туре московские клубы справились с кавказскими командами. ЦСКА разгромил дома «Ахмат» (3:0), а «Динамо» одолело в Каспийске махачкалинских одноклубников — 1:0. Бело-голубые находятся на пятой строчке в таблице, красно-синие — на пятой. Проигрывать нельзя ни тем, ни другим, ведь тогда отставание от лидеров станет ещё больше. «Динамо» — очень неудобный соперник для ЦСКА. В последних семи матчах с бело-голубыми в РПЛ армейцы одержали всего одну победу. А в последних трёх встречах побеждают исключительно динамовцы.

Чем завершится скандальная история?
Эксклюзив
CAS зарегистрировал иск тренера Владимира Федотова к ЦСКА

⚽️ 21:45: «Ницца» — «ПСЖ», Лига 1, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Ницца
Ницца
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получит ли Сафонов место в основном составе?

На этой неделе «ПСЖ» уступил в Лондоне «Арсеналу» (0:2) в Лиге чемпионов. Основной вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма неудачно сыграл в эпизодах с двумя пропущенными мячами. Дошло до того, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике усомнился в надёжности итальянца. В связи с этим не исключено, что в предстоящем матче на поле выйдет Матвей Сафонов. «Ницца» пока находится в середине таблицы (девятое место), но она забила уже 14 мячей (третий показатель в Лиге 1). У «ПСЖ» нет проблем ни с набранными очками, ни с голами. Команда находится на первой строчке в таблице. Парижане обыгрывают соперника в пяти матчах подряд.

Смотрим, как ошибался Доннарумма:
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео

⚽️ 21:45: «Фиорентина» — «Милан», Серия А, 7-й тур

Италия — Серия А . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» сохранит место в топ-3?

«Милан» тяжело стартовал в новом сезоне. Сначала команда Паулу Фонсеки ни разу не победила в трёх турах, а потом выиграла три раза подряд. Да, домашние победы во встречах с «Венецией» (4:0) и «Лечче» (3:0) нельзя назвать неожиданными. Но ведь «Милан» ещё и в дерби победил! Сейчас он входит в топ-3, а вот «Фиорентина» пока располагается только на 14-й строчке в таблице. Первый сезон после ухода Винченцо Итальяно складывается для команды непросто — всего одна победа по итогам шести туров Серии А. В прошлом сезоне «Милан» дважды обыграл «Фиорентину». В обоих случаях — с минимальным преимуществом (1:0 и 2:1).

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⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 9-й тур

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправился ли «Атлетико» от кошмарного матча в Лиссабоне?

«Атлетико» приедет в Сан-Себастьян в отвратительном состоянии. Несколько дней назад мадридский клуб ужасно провёл матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» — 0:4. Правда, «Реал Сосьедад» тяжело стартовал в этом сезоне — пока он находится на 14-м месте в Примере. И это с учётом победы в прошлом туре — клуб из Сан-Себастьяна разнёс проблемную «Валенсию» (3:0). «Атлетико» обыграл соперника в трёх матчах подряд. Любопытно, что команда Симеоне забивала в них исключительно по два мяча — 2:1, 2:1, 2:0.

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