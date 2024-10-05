«Зениту» трудно даже с «Оренбургом». Но работу Соболева делает Ерохин

«Зенит» победил «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ. Тем не менее с игры команда Сергея Семака не забила второй тур подряд.

На матч в Санкт-Петербурге «Оренбург» после отставки Давида Деограсии вышел под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ильшата Айткулова. Смена коуча часто приводит к эмоциональному всплеску у игроков, вот и оренбуржцы бодро начали игру на «Газпром Арене». В дебюте встречи гости очень неплохо выбегали в контратаки через передачи низом на ход – одна из них завершилась падением Сахархизана в штрафной после подката Нино. Иранец выпрашивал пенальти, но не получил даже углового. На повторе, который дали в трансляции, трудно было разобрать, чисто ли действовал бразилец.

Затем «Зенит» владением и контрпрессингом посадил «Оренбург» глубоко на его треть. Благодаря давлению хозяева заработали серию стандартов, но не более того. Гости очень прилично защищались и количеством, и качеством. Настоящий голевой момент команда Семака создала только в середине первого тайма, когда Клаудиньо нашёл пасом во вратарскую Лусиано, однако забивавший в каждом матче РПЛ (до «Краснодара») новичок не попал. Перед перерывом аргентинец загубил ещё пару-тройку шансов забить. В частности, на исходе получаса после его очередного удара из вратарской – первого в створ для чемпиона – эффектное спасение совершил блестяще игравший воспитанник «Зенита» голкипер Москвичёв.

Был отрезок, когда «Оренбург» совсем забыл о контригре. Но потом вспомнил – и «Зениту» не понравилось. Аутсайдер создал два момента. Барриос совершил один из самых нестандартных «сейвов» сезона: отбил в падении летевший в створ мяч тем местом, на котором сидят. Вскоре после этого потребовался и классический сейв Латышонка. Рыбчинский сделал всё для гола Горбани, да и сам иранец ловко развернул Нино и пробил низом. Но пока новый вратарь сине-бело-голубых безупречен.

Семаку, кажется, не очень-то нравилось то, что он видел в эти 45 минут. Тренер «Зенита» хотел от команды более высоких скоростей, чтобы вскрыть насыщенную оборону «Оренбурга». Петербуржцы дотянули к перерыву до отметки в 10 ударов, которые нанесли семь разных игроков, тем не менее никто так и не сумел пробить Москвичёва.

Реакцией Семака на происходящее на поле стала двойная замена – ушли Мостовой и Клаудиньо, к которым наверняка будут вопросы и по работе без мяча. Иногда прессинг «Зенита» выглядел разорванным. Мостовой, получивший «лимитное» место в основе из-за травмы Глушенкова, опять не сверкнул. Атаку чемпиона по замыслу тренера должны были усилить Педро и всегда опасный при игре в штрафной Ерохин. И именно Ерохин имел первый голевой момент во втором тайме, выиграв воздух, вот только Москвичёв ловил всё, что летело в его ворота. Какой кураж поймал молодой голкипер!

«Зенит» совсем прижал «Оренбург», так что гол назревал. На исходе часа матча хозяева заработали пенальти благодаря тому же Ерохину. Александр опять здорово выбрал позицию на линии вратарской, чтобы нанести удар головой после кросса Мантуана справа, и был бы первым на мяче, но его подтолкнул в спину капитан «Оренбурга» Малых. Судья Сафьян не зафиксировал фол – VAR исправил ошибку рефери. Забавно, что «Зенит» покупал Соболева для таких ситуаций, а выручать продолжает «старичок» Ерохин. Москвичёв взял уже три 11-метровых в этом сезоне РПЛ, однако сегодня не угадал, куда будет бить Мантуан.

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Временный главный тренер «Оренбурга» поменял после пропущенного гола всю группу атаки, включая не проявившего себя экс-зенитовца Коваленко. Но это решение не помогало – гости плохо цеплялись за половину поля хозяев. «Зенит» на свободном пространстве был опасен, у петербуржцев хорошо вышел на замену не только Ерохин, а ещё и Артур. Однако Москвичёву было просто невозможно забить с игры. Кажется, Андрей Аршавин не столь уж далёк от истины, утверждая, что Богдан уже один из лучших вратарей РПЛ.

«Зенит» завершил матч с гигантским перевесом по ударам – 26:4 (в створ – 9:1). Если бы не Москвичёв, интрига из этой игры ушла бы задолго до последних минут. А так «Оренбург» сохранял надежду на сенсацию. Впрочем, в концовке гости создали лишь один момент, да и в том эпизоде мяч в ходе атаки покинул пределы поля. Забей команда Айткулова, гол бы, несомненно, отменили.