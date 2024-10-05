«Как такие пенальти можно ставить?» «Зенит» взял три очка не без вопросов к судьям

«Сонное царство» – так Андрей Аршавин назвал игру «Зенита» в первом тайме с «Оренбургом». Хозяева не то чтобы не создавали момента, но Богдан Москвичёв – вратарь гостей и, кстати, воспитанник «Зенита» – тащил всё. Во втором тайме поменялось немногое. До 55-й минуты.

У «Зенита» на поле после перерыва появился Александр Ерохин. И один из постоянных навесов в штрафную «Оренбурга» закончился видеопросмотром. Сергею Иванову, который сегодня работал на VAR, не понравилась борьба защитника Андрея Малых с Ерохиным.

«Зенит» — «Оренбург» Фото: кадр из трансляции

«Зенит» — «Оренбург» Фото: кадр из трансляции

Роман Сафьян после видеопросмотра своё решение поменял. И назначил пенальти, который реализовал Густаво Мантуан. Мяч, забитый бразильцем, в итоге стал победным для хозяев.

А вот у экс-судьи РПЛ Игоря Федотова к этому моменту возникли вопросы: «Для меня пенальти в ворота «Оренбурга» не было, – рассказал «Чемпионату» Федотов. – Это игровой эпизод, исходя из всех трактовок. Как такие пенальти можно давать? Слишком легковесный, это всё-таки футбол, контактный вид спорта. Ну выпрыгнул он – и что? Да, основания для 11-метрового есть, да, такие голы с такими единоборствами отменялись. Но они и засчитывались! Моё мнение – исходя из планки единоборств арбитра в этом матче, надо было продолжить игру. Так что пенальти «Оренбургу» назначать не следовало».

А как считаете вы, следовало ли назначать пенальти в ворота «Оренбурга»?