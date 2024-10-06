«Он сразу должен быть в «Зените». Главное вратарское открытие РПЛ в этом сезоне

В начале сентября «Оренбург» принимал дома московское «Динамо» – оренбуржцы вырвали ничью у москвичей, хотя могли и проиграть. Разницу сделал вратарь Богдан Москвичёв, отразивший пенальти Тюкавина во втором тайме. Игрока сразу облюбовали любители фэнтези-футбола и эксперты.

Андрей Аршавин легенда «Зенита» «По таланту после отъезда Сафонова Москвичёв — лучший в России на данный момент. Пенальти — это ладно, их ловят и деревянные вратари благодаря везению или чуйке. Просто он хорош ментально и технически, игра ногами у него на самом высоком уровне. Современный голкипер. По моему мнению, он должен быть сразу в «Зените». Я не вижу, в чём он уступает Латышонку. Только в возрасте и в опыте, в том, что он до этого не выступал в Премьер‑Лиге. Во всём остальном он точно не слабее».



Реплика Аршавина не должна звучать как попытка заполучить очередного таланта РПЛ. Москвичёв – воспитанник «Зенита» и принадлежит клубу. Богдан уже выдал несколько крутых перформансов и изо всех сил тащил в очном матче с родным клубом. Самое время познакомиться с ним поближе.

Москвичёв случайно стал вратарём

Несмотря на фамилию, Москвичёв родился и жил в Санкт-Петербурге – в девять лет он прошёл отбор в академию «Зенита». Богдан начинал полевым игроком, а в ворота встал по случайности – на просмотре не было вратарей, и юноша из вежливости надел перчатки (не бить же по пустым). Так он и втянулся в голкиперское ремесло, хотя на полную адаптацию к позиции ушло несколько лет.

Богдан Москвичёв на сборах с «Зенитом» Фото: fc-zenit.ru

В 18 лет Москвичёв дебютировал в профессиональном футболе на уровне Второй лиги, где выступал дубль «Зенита». Команда тогда выиграла бронзу, а несколько основных игроков ушли в отпуск – в последних матчах дали шанс молодым, в том числе Богдану. Вышло не очень славно: сначала вратарь пропустил с углового, а потом пустил мяч в девятку с отскока.

По словам вратаря, на тренировки молодёжки часто приходил Аршавин. Вот как он описывал его поведение: «Не сказал бы, что он подсказывает. Скорее, пихает. Помню, однажды я пропустил после удара из-за линии штрафной. Андрей Сергеевич кричит с бровки: мол, тебе из песочной ямы забивают. Иногда такое бодрит, иногда — нет».

К счастью, кипера не списали за одну неудачу: осенью 2023 года он дебютировал за молодёжную сборную России, а зимой Семак взял Москвичёва на сборы с первой командой – там ему доверили минуты в нескольких товарищеских матчах. Тогда же парнем заинтересовались клубы из дивизионов пониже. Среди претендентов было махачкалинское «Динамо», но в последний момент трансфер сорвался: «Вариант был неплохой: классный тренер, хорошая команда, которая шла в Первой лиге на первом месте, – рассказывал Богдан, – было бы здорово попробовать себя в таком коллективе. Но в итоге не удалось, потому что они переподписали своего первого вратаря. Я предполагал заранее, что так может закончиться. На словах мы договорились, но документально-то ничего не подтвердили».

Не в Первую лигу, так во Вторую – вместо «Динамо» Москвичёв получил практику в «Чайке». За 13 матчей вратарь пропустил 14 мячей, но бо́льшая часть из них пришлась на встречи с «Челябинском» (0:5) и «Муромом» (3:4), в остальном Богдан играл преимущественно «на ноль» и помог вывести клуб в Первую лигу.

Героическая игра против родного клуба и три отбитых пенальти

Тренировки с первой командой и похвала от тренерского штаба «Зенита» не остались незамеченными на уровне РПЛ, так что летом футболисту было из чего выбирать. Писали об интересе «Ростова», но в итоге вратаря арендовал «Оренбург».

Богдан Москвичёв вратарь «Оренбурга» «Возможно, немного обидно, что «Зенит» расстаётся с воспитанниками в сезон столетия. Однако я понимаю, что «Зенит» — это чемпионский клуб. У меня нет опыта на таком высоком уровне. Поэтому нет времени обижаться. Я всё понимаю».



Богдан начал сезон как дублёр Сысуева, но спустя четыре тура получил шанс в основе – на выезде в матче с «Ростовом». Москвичёва угораздило ворваться в настоящий триллер: «Оренбург» забил два безответных мяча в первом тайме, а вратарь отразил удар Роналдо с пенальти. Это мог быть претендент на один из лучших дебютов в истории Премьер-Лиги, но во втором тайме Карпин освежил команду и вырвал победу на последних минутах.

Богдан Москвичёв в матче с «Ростовом» Фото: vk.com/fcorenburg

Деограсия всё равно поддержал Москвичёва, оставив его в основе – Богдан не разочаровал, потащил ещё два удара с пенальти (Тюкавина и Воробьёва), а в прошедшей игре с «Зенитом» стал лучшим в составе «Оренбурга». Футболист оформил 10 сейвов и пропустил только с пенальти от Мантуана: всё же четыре подряд сейва 11-метровых – это нечто внеземное.

Впереди возвращение в молодёжную сборную России U21 и матчи с китайцами, против которых, очень вероятно, выйдет именно Богдан. Пока этот сезон выглядит прорывным: ему уже прилетают респекты от Виталия Кафанова, а Аршавин точно замолвит словечко за игрока в следующем сезоне.