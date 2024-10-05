«Спартак» устроил удивительный разгром «Ростову» Карпина

«Спартак» победил «Ростов» и как минимум на сутки обошёл ЦСКА – поднялся на пятое место. А у команды Валерия Карпина всего на очко больше, чем у «Крыльев Советов» и «Пари НН», где решили, что пора менять главных тренеров.

В отсутствие дисквалифицированного лидера обороны «Спартака» Бабича дуэт в центре защиты составили Литвинов и Абена. А в атаке Деян Станкович оставил связку Угальде – Николсон. Хотя многие посчитали неудачной идею выпускать костариканца и ямайца вместе в стартовом составе. «Ростов» же сыграл без номинального центрфорварда. Голенков был вне заявки из-за повреждения, Комличенко пока не готов на 100% после травмы.

В этих обстоятельствах Карпин удивил, возможно, даже своего сербского коллегу из «Спартака», поставив на схему 5-4-1. Вахания превратился в центрального защитника (причём правого), а фланги закрывали Лангович и Сутормин слева. Что неудивительно, так это то, что именно в матче с красно-белыми Карпин решил, как говорится, сыграть на результат. Тренер «Ростова» лишний раз своими делами опровергает слова о непринципиальности встреч со «Спартаком». В этот раз надёжность сзади была важнее сохранения собственного футбола.

Пока «Спартак» разбирался в схеме «Ростова», команда Карпина прижала хозяев прессингом. Давление начиналось с Мохеби, который сегодня и исполнял роль центрфорварда. Однажды под таким прессингом едва не организовал гол в свои ворота Литвинов, подставивший «алибистской» передачей Абену. Иногда у спартаковцев получалось разбить высокое давление «Ростова», но потенциально опасные контрвыпады хозяев портил брак в завершающей стадии. Правда, Маркиньос за счёт обыгрыша справа соорудил быстрый гол Николсона, но в этом эпизоде тройка центрбеков ловко поймала ямайца в офсайд.

В целом Карпин должен был быть доволен тем, как игра складывалась для «Ростова». И вдруг его команда сама себе «привезла» гол! «Ростов» всё же стал жертвой собственного стиля, и далеко не впервые. Одоевский несколько раз отдавал рискованные передачи находившимся под давлением партнёрам. Ещё один такой пас Глебову завершился курьёзным голом. Капитан пытался сделать пас, а висевший у него на плечах Умяров пропихнул ногу – мяч от спартаковца влетел в пустые ворота. И стоит оно того, Валерий Георгиевич?

Второй гол спустя пять минут «Ростов» тоже, по сути, «привёз» сам себе. Да, Литвинов вырезал шикарную длинную передачу, но Лангович совершил слишком простую ошибку при создании офсайда. Если Николсона ростовчане успешно ловили во «вне игры», то Мартинс умнее сыграл позиционно. Потом люксембуржец доставил мяч в штрафной ямайцу, и тот оправдал своё появление в основе точным ударом бедром.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Но самое поразительное, что «Спартак» выиграл первый тайм со счётом 3:0, пробив всего трижды в створ за 45 минут! Третий гол перед самым перерывом, в компенсированное время, забил тот же Николсон. Голевую атаку создали выигранное Денисовым единоборство и очередной чудо-пас Барко, вскрывший высокую линию обороны «Ростова», а ямаец хладнокровно реализовал выход один на один и оформил дубль.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ростов» вернулся бы в игру, если бы забил быстрый гол во втором тайме. Карпин почему-то не стал никого менять в перерыве, сделав тройную замену только на исходе часа матча. Тем не менее ростовчане и в старом составе организовали пару моментов. Роналдо выскакивал один на один и свалился в штрафной после единоборства с Абеной. Суринамский защитник прихватил бразильца, но, по мнению судьи Кукуяна, на фол это не тянуло. Затем показал класс Максименко – совершил непростой сейв.

Это был вечер необычных событий на «Лукойл Арене». Одним из таких стал выход на поле Дуарте. Парагваец сыграл впервые в новом сезоне РПЛ. Появление Алексиса должно было помочь «Спартаку» отбиться в том числе на многочисленных стандартах «Ростова», которые в этом сезоне получаются, конечно, не такими, как хотелось бы Карпину (0 голов с угловых и штрафных). Не использовав свои шансы, дальше «Ростов» атаковал скорее по инерции. Просто чтобы дать показать себя ростовчанину Максименко. Голкипер сотворил яркий сейв и после удара со штрафного.

В результате «Ростов» не наиграл даже на один гол. Хотя команда Карпина почти в два раза перебила «Спартак»: статистика ударов – 11:18 (в створ – 4:4, из штрафной – 8:8). Красно-белые вполне могли выиграть и разгромно, проведя серию опасных быстрых контратак. Но и 3:0 – красивая победа. Карпин крупно проиграл Станковичу, как, кстати, и Владимиру Слишковичу в последней встрече со «Спартаком».