Знали, что эти знаменитые футболисты уже тренируют? Список внушительный

Микель Артета, Сеск Фабрегас, Тьяго Мотта, Альберто Джилардино, Венсан Компани, Хаби Алонсо — все они не так давно стали тренерами. И при этом находятся на виду. Есть и те экс-футболисты, о чьих тренерских карьерах многие не в курсе. Их и подсвечиваем.

Робин ван Перси, «Херенвен»

Робин ван Перси, «Херенвен» Фото: Henk Jan Dijks/Getty Images

Нидерландец едва ли возглавит «Арсенал». Но «МЮ» — почему бы когда-нибудь и нет? Ван Перси завершил пинать мять всего пять лет назад, остался в «Фейеноорде» и сменил несколько должностей: был и тренером нападающих, и руководил разными молодёжками. С этого лета стал главным уже во взрослом «Херенвене». Получается не очень: семь очков в семи матчах, 15-е место и отлёт 1:9 от АЗ. После него пришлось философствовать:

«Это очень большая шишка. В моей карьере будет много ударов. Мы извлекли из этого матча бо́льший урок, чем обычно. Но это часть футбола. Меня, как и моих игроков, такое поражение не травмировало. Ты всегда хочешь извлечь из себя максимум. Для этого нужно падать и снова подниматься. Я на своём примере знаю, как это работает. Однажды я также проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 8:2. Это тоже было невесело, но это часть футбольной жизни. Это часть пути каждого, чтобы стать лучшей версией себя».

Джованни ван Бронкхорст, «Бешикташ»

Джованни ван Бронкхорст, «Бешикташ» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

В прошлом весьма техничный защитник также начинал тренировать в «Фейеноорде». И добился того, чего не смог ван Перси: аж четыре года возглавлял главную команду и взял все три главных трофея в Нидерландах. Неплохая там тренерская школа, правда? Ещё на его пути были китайский «Гуанчжоу Фули» и «Рейнджерс». С последними он завоевал Кубок Шотландии и добрался до финала Лиги Европы. Правда, уступил «Айнтрахту» в серии пенальти. Теперь Джованни работает в «Бешикташе» и набрал в шести матчах 16 очков. Впереди жаркая борьба за чемпионство со звёздными «Галатасараем» и «Фенербахче».

Фатих Текке, «Аланьяспор»

Фатих Текке, «Аланьяспор» Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Помните забитый мяч турецкого нападающего в финале Кубка УЕФА за «Зенит»? А как он обещал перед переездом в Россию забить 61 гол? Получилось только 29, но и так о Текке в Петербурге отличные воспоминания. Сейчас ему 47, а его тренерская карьера стартовала больше 10 лет назад в роли ассистента молодёжной сборной Турции. А потом были «Кайсери Эрджиесспор», «Болуспор», «Манисаспор», «Денизлиспор» (дважды), «Истанбулспор» (трижды!), «Бурсаспор» и, наконец, «Аланьяспор». То есть Текке — кто-то вроде турецкого Сергея Ташуева.

Дирк Кюйт, «Берсхот» (Бельгия)

Дирк Кюйт, «Берсхот» Фото: GERRIT VAN KEULEN/Getty Images

Кюйт, он же Куйт, Кяут, Кейт и так далее. Знаменитый нидерландец был ещё играющим тренером местечкового «Квик Бойз», где заканчивал карьеру игрока. Затем в его судьбе появились молодёжка «Фейеноорда», «Ден Хааг» и бельгийский «Берсхот», где Дирк трудится практически год. Команду получилось вывести в элиту с первого места. Но, судя по всему, ненадолго: она с отрывом последняя и набрала за 10 матчей лишь два очка. Видимо, медведь на эмблеме соперников не пугает. Как и легендарный футболист на тренерской скамейке.

Клод Макелеле, «Астерас» (Греция)

Клод Макелеле, «Астерас» Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Великому опорнику уже 51 год. Тренеров моложе хватает, но карьера Макелеле, можно сказать, в этом году началась заново. Последние четыре года он работал на административных должностях в «Челси», а этой осенью подался тренировать «Астерас». Ранее Клод ассистировал в «Суонси» и «ПСЖ», трудился главным в «Бастии» и бельгийском «Эйпене». Вспоминать былое получается с трудом: одна победа в шести матчах и девятое место. Чтобы попасть в плей-офф, где команды борются за золото и места в еврокубках (за место в Лиге конференций, например), нужно быть минимум восьмыми.

Радослав Ковач, «Слован» (Либерец, Чехия)

Радослав Ковач, «Слован» Фото: fcslovanliberec.cz

В нулевые чешский защитник радовал болельщиков «Спартака» и уходил оттуда в «Вест Хэм». А в 10-е заканчивал пинать мяч в «Спарте», сразу после этого трансформировавшись в ассистента тренера. С 2020-го начался самостоятельный этап: в «Опаве», «Силон» Таборско и «Пардубице» Ковач дорос до либерецкого «Слована», который возглавил весной. В чешской лиге команда идёт в середине таблицы.

Мауро Каморанези, «Кармиотисса» (Кипр)

Мауро Каморанези, «Кармиотисса» Фото: Daniele Badolato/Getty Images

Помните, как Каморанези блистал на победном для Италии ЧМ-2006? Игровую карьеру он закончил ещё десятилетие назад. И с тех пор славно путешествует: поработал в мексиканских клубах с поэтичными названиями «Корас де Тепик» и «Кафеталерос де Тапачула», аргентинском «Тигре» и сделал паузу на три года. Чтобы в 2020-м оказаться в Словении и потренировать «Табор» с «Марибором». Затем Мауро переезжал на Мальту («Флориана») и Кипр («Кармиотисса»). Бывшую команду Александра Кержакова легендарный полузащитник возглавил как раз на днях. Судя по тому, как там легко убирают тренеров, будет успехом продержаться хотя бы год.

Том Клеверли, «Уотфорд»

Том Клеверли, «Уотфорд» Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Экс-полузащитник закончил играть летом 2023 года в «Уотфорде». Его же и начал сразу же тренировать: молодёжку, а затем и основу – сначала в статусе и. о., а потом и без него. В нынешнем сезоне команда Клеверли борется за повышение в классе и идёт девятой, за восемь туров набрав 13 очков. Представляете, если Клеверли в следующем году вернётся в АПЛ, только в ином качестве? В 35 лет. Не 31-летний Фабиан Хюрцелер из «Брайтона», но тоже неплохо.

Мирослав Клозе, «Нюрнберг»

Мирослав Клозе, «Нюрнберг» Фото: Juergen Schwarz/Getty Images

Великий бомбардир не пинает мяч чуть больше восьми лет. И настолько скучал по футболу, что тут же устроился ассистентом Йоахима Лёва в сборную Германии. Позже тренировал баварскую молодёжь и помогал Ханси Флику в той же «Баварии». Захотев самостоятельности, Клозе порулил австрийским «Альтахом», спас его от вылета, год искал работу и устроился в «Нюрнберг». Команда невероятно спокойная: не борется ни за повышение до Первой Бундеслиги, ни за сохранение прописки во Второй.

Мариуш Йоп, «Висла» (Краков, Польша)

Мариуш Йоп, «Висла» Фото: Marcin Golba/Getty Images

Помните брутального бритоголового защитника в ФК «Москва»? Он ещё помог партнёрам с прозвищем, сам себя прозвав Жопиком. И до, и после российского этапа Йоп играл в «Висле». А потом матерел там в качестве тренера: и молодёжь прокачивал, и дубль, и работал ассистентом главного — как в клубе, так и в сборной Польши U21. Недавно принял команду, которая вот уже третий год торчит во второй по силе лиге, вслед за увольнением Казимежа Москаля (не из-за фамилии). И разгромил «Одру» 5:0. Возможно, альтернативу боссам «Вислы» искать не нужно?

Захари Сираков, «Лудогорец 2»

Захари Сираков, «Лудогорец 2» Фото: ludogorets.com

«Без болгара нет «Амкара», — это в том числе про Сиракова. Захари провёл в Перми 11,5 года, соглашаясь в том числе на понижение зарплаты. Они вместили в себя ровно 300 матчей. Больше только у Дмитрия Белорукова (304) и Алексея Попова (385). С 2015-го по 2020-й экс-защитник тренировал молодёжку «Левски», а затем его забрал главный клуб страны «Лудогорец». С тех пор Сираков работал с молодёжкой и дублем, иногда заруливая и в кресло главного тренера. Например, с августа по сентябрь этого года: провёл девять матчей, в том числе прошёл в квалификации Лиги Европы румынский «Петрокуб». Жаль, главным не оставили.

Иньяцио Абате, «Тернана», Серия С

Иньяцио Абате, «Тернана» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Тернана» в прошлом сезоне провалилась в Серию С. «Отличный вызов», — подумал Абате и возглавил её. За его плечами три года в различных молодёжках «Милана», в том числе игры юношеской ЛЧ. Опыт помогает сражаться за возвращение в Серию В: во второй группе команда идёт второй с 16 очками за семь матчей. Там же выступают СПАЛ (помните этих парней в элите итальянского футбола?) и «Милан» U23. Было бы интересно когда-нибудь посмотреть на Иньяцио и в основной команде красно-чёрных. Особенно на фоне неприятностей их нынешнего рулевого Пауло Фонсеки.

Фернандо Торрес, «Атлетико Б»

Фернандо Торрес, «Атлетико Б» Фото: ANP/Getty Images

Несколько лет назад соцсети покорил новый облик легендарного нападающего: он будто прописался в тренажёрном зале и внешне теперь напоминает Арнольда Шварценеггера в лучшие годы. Что же касается работы, с 2021 года Торрес проявлял себя с молодёжкой родного «Атлетико», в том числе покоряя соперников по юношеской ЛЧ. А с этого сезона пробует себя в фарм-клубе мадридцев из третьей по силе лиги Испании. В группе В команда после шести туров идёт 11-й (две победы, столько же ничьих и поражений), тем не менее отставание от лидера мизерное и составляет три очка.

Рауль, «Реал Кастилья»

Рауль, «Реал Кастилья» Фото: Angel Martinez/Getty Images

В одной лиге с Торресом соседствует и вторая команда «Реала». И идёт ниже, что примечательно: шесть очков, 16-е место из зоны вылета. У Рауля стабильность — он возглавляет «Кастилью» аж с 2019 года, а ранее делился опытом с юношеским составом. Весной 2023-го появлялись слухи, что в случае ухода из главной команды Карло Анчелотти её примет как раз Рауль, повторив путь Зинедина Зидана. Пока не сложилось, тем не менее рано или поздно итальянский специалист оставит должность.

Габи, «Хетафе Б»

Габи, «Хетафе Б» Фото: getafecf.com

Ещё одна легенда «Атлетико». Только если Торрес прорывается в тренерский топ через родную команду, Габи, поработав ассистентом в фарме мадридцев, ушёл во второй «Хетафе» и работает с ним вот уже год. Команда находится в чётвёртой по силе лиге и лидирует в пятой подгруппе. Четыре победы, одна ничья, 0 поражений — Габи делает всё, чтобы потренировать в одном чемпионате с Торресом и Раулем. А там и повышение получить, почему нет.

Горка Ираисос, «Герника»

Горка Ираисос, «Герника» Фото: SD Gernika Club

Ещё один представитель червёртой испанской лиги. Баскский вратарь не работает с фармом известной команды, начав в «Гернике» ассистентом главного тренера в сезоне-2022/2023. Потом уходил на ту же должность в «СД Логроньес» и вернулся уже на ведущую позицию. Вратари зачастую становятся хорошими тренерами — Слуцкий и Черчесов подтвердят. Возможно, и у Ираисоса получится. Пока он в зоне вылета с двумя очками после пяти туров.

Паоло Каннаваро, «Про Верчелли 1892»

Паоло Каннаваро, «Про Верчелли 1892» Фото: Nicolò Campo/Getty Images

Брат Паоло, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» Фабио, тренирует больше 10 лет. А вот наш герой с тренерством ассоциируется куда меньше. Закончив карьеру футболиста в 2018-м, Каннаваро-младший три года помогал Каннаваро-старшему в китайском «Гуанчжоу Эвергранд», а потом вместе с ним работал в «Беневенто» и «Удинезе». С этого года наконец-то решил, что пора бы стать главным и самому — и устроился в «Про Верчелли» из Серии С. Клуб — типичный середняк на 11-м месте с 10 очками за восемь туров.

Дмитрий Кириченко, «Текстильщик» Иваново

Дмитрий Кириченко, «Текстильщик» Фото: fc-textil.ru

И завершим материал рассказом про российского тренера. Кириченко давно вне игры, тем не менее всё время ассистировал главным. В основном — Курбану Бердыеву: в «Ростове», «Кайрате», иранском «Тракторе», «Сочи». Ещё удалось поработать с «Уфой» — её Дмитрий возглавлял в течение семи матчей сезона-2018/2019. И даже обыграл «Спартак». С апреля 2024-го он полноценно в ивановском «Текстильщике». Сейчас команда на восьмом месте в «золотой» группе: две победы, пять ничьих, четыре поражения. Необходимо прибавлять, иначе маячит «серебро».