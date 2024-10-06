Разрывал РПЛ год назад, а после трансфера — почти не играет. Что случилось с Салтыковым?

«Локомотив» и «Крылья Советов» подходят к матчу в разном состоянии. Железнодорожники находятся в топ-3, а самарцы — во второй половине таблицы. В составе «Локо» немало футболистов, ранее игравших за «Крылья». Один из них — Никита Салтыков. Правда, в этом сезоне он почти не играет в РПЛ.

Салтыков ярко ворвался в РПЛ. Перед этим он запомнился игрой в составе «Акрона», который пошумел в Кубке России. В сезоне-2022/2023 команда выбила из турнира сразу четыре московских клуба, а Салтыков забил «Спартаку». Летом 2023-го Никита вернулся в «Крылья Советов», поскольку играл в «Акроне» на правах аренды. Футболист прекрасно стартовал в РПЛ. Салтыков играл под руководством Игоря Осинькина, а тот умеет работать с молодёжью.

Никита Салтыков (справа) в кубковом матче со «Спартаком» Фото: vk.com/fcakron

В первых девяти матчах в высшей лиге Салтыков набил неплохую статистику — четыре гола и две результативные передачи. А команда на этом отрезке одержала пять побед и потерпела всего одно поражение.

«Помогло, что в «Акроне» много играл, плюс мы далеко в Кубке зашли — я ощутил атмосферу больших стадионов, поиграл с топовыми командами РПЛ, — объяснял свой прогресс Никита. — У меня хорошее окружение. Отец со мной часто разговаривает на тему звёздной болезни, бывшие тренеры, с которыми созваниваюсь. Все говорят в один голос, чтобы я корону не надевал».

Естественно, игра таланта не осталась без внимания со стороны топ-клубов. В прессе регулярно мелькала информация об интересе со стороны ЦСКА и «Локомотива». «Если будет вариант с топ-клубом, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», — утверждал сам Никита.

До зимнего перерыва в РПЛ Никита забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. А в начале 2024 года перешёл в «Локомотив». На парня также претендовал ЦСКА, но агент футболиста Павел Андреев затребовал более 200 млн рублей в качестве подъёмных. У «Локомотива» было приоритетное право на покупку Салтыкова. По этой причине стороны сделали всё, чтобы ЦСКА вышел из переговоров.

Никита подписал контракт с «Локомотивом», но остался в «Крыльях» до конца сезона (аренда). «Салтыков — наше очередное удачное приобретение. Игрок, несмотря на юный возраст, уже состоялся и зарекомендовал себя с лучшей стороны», — прокомментировал трансфер спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов.

Салтыков даже оказался в числе претендентов на премию Golden Boy — её вручают лучшему молодому футболисту года в Европе. И Никита, и Сергей Пиняев из «Локомотива» оказались в топ-100. Французский портал Footmercato включил Салтыкова в список трёх главных талантов РПЛ (туда же попали Пиняев и Константин Тюкавин). Это произошло по окончании сезона-2023/2024. Издание считало, что указанные ребята могли бы играть в Европе.

В весенней части сезона Салтыков не оформил ни одного результативного действия. «Не буду скрывать, были мысли о том, что весной у меня нет результативных действий. Хотелось забить или отдать — помочь команде. Вторую часть мы провели не так удачно, как могли. Любому атакующему игроку хочется отдавать и забивать», — утверждал Никита.

Никита Салтыков (слева) принимает поздравления с голом от игроков «Крыльев Советов» Фото: vk.com/fckssamara

«Наверное, в осенней части чемпионата он смотрелся ярче, — предположил Осинькин — Но это в первую очередь за счёт статистики. В весенней части мы сами меньше забивали. У Никиты тогда статистика была совсем другая, хотя он зарабатывал пенальти. Играл Никита ровно, выполнял большой объём работы. Он прибавляет, стал достаточно стабилен, теперь лучше обороняется, что для молодого футболиста очень важно. Готов ли он сейчас к конкуренции в «Локо», покажет время».

Перед стартом нового сезона Салтыков отметил, что сборы «Локомотива» оказались для него самыми тяжёлыми в карьере. Но пока ему очень тяжело конкурировать с одноклубниками. Никите доверили 10 минут в 1-м туре и 13 — во 2-м. После этого он так плотно сел в запас, что больше не играл в РПЛ. Правда, Салтыков регулярно выходит на поле в Кубке России. В последнем матче с «Оренбургом» (2:1) парень даже отдал голевую передачу. С другой стороны, у Никиты нет результативных действия в РПЛ с ноября 2023-го, а голов — уже больше года.

«Я ощущаю доверие тренерского штаба по тому, как они общаются со мной. Но что именно говорят — секрет. Жду своего шанса. Надо больше выкладываться на тренировках. Когда буду показывать игру образца прошлого сезона? Не знаю, я каждый день работаю, тренируюсь. Когда появится шанс, нужно будет им воспользоваться», — говорил Салтыков после предыдущего кубкового матча.

Никита Салтыков (справа) в кубковом матче с «Химками» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В августе автор «Чемпионата» Антон Михашенок стал гостем подкаста «Премьер-Лига несправедливости». Он предположил, по какой причине Салтыков не проходит в основу московского клуба.

«Думаю, требования к обороне в «Локомотиве» стал повыше. Пиняева уже довели в этом плане на новый уровень, а Никиту — пока нет. На мой взгляд, Салтыков знает, как обороняться вперёд. То есть как нужно прессинговать. А вот с действиями при позиционной обороне у него не всё хорошо. Видимо, в связи с этим Галактионов считает, что Салтыков пока недотягивает до стартового состава. У меня пока только такое объяснение».

«Все 23 игрока работают и конкурируют между собой. На позиции Салтыкова есть более сильные на данном этапе игроки. Сразу проговорили, что абонементов в состав нет. Никита всё понимает и продолжает тренироваться», — так комментирует отсутствие футболиста в составе главный тренер «Локомотива».

Галактионов использует Салтыкова на фланге. В последних матчах в РПЛ там играют Пиняев и Илья Самошников. Периодически в основе выходит Наир Тикнизян. А Никита по-прежнему наблюдает за матчами РПЛ со скамейки запасных. Год назад Никита заворожил многих своей игрой, но теперь мы практически не видим его на поле. Интересно, доиграет ли Салтыков сезон в «Локомотиве»? Или зимой уйдёт в аренду?