Крик капитана «Реала» — что-то на жутком. Карвахаля с поля уносили в слезах

В середине недели «Реал» умудрился уступить «Лиллю» в Лиге чемпионов. Анчелотти после матча возмущался: «Мы были плохи во всех аспектах. Мы не создавали моментов, медленно владели мячом, не было идей». После такого от «Реала» ждали реакции. Ведь если уступить ещё «Вильярреалу», то чемпионы Испании откатились бы минимум на третью строчку (скорее всего, даже на четвёртую).

Матч на «Бернабеу» начался так, что между командами не было особой разницы в первые 15 минут. Обе создавали лишь полумоменты, но мы уже привыкли, что «Реал» не нужно мерить игрой. Для этой команды естественно генерировать голы из ничего. Так получилось и на этот раз.

На 14-й минуте Модрич разыграл угловой низом на Беллингема, который увёл за собой соперника и оставил мяч Вальверде. Именно он на старте сезона стал ключевым футболистом в команде, и на этот раз его удар с дальней дистанции позволил открыть счёт. Правда, тут ещё помог рикошет от защитника, который пытался заблокировать удар. В результате мяч чуть изменил направление и зашёл в дальнюю девятку.

Первый гол «Реала» Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Этот гол придал «Реалу» уверенности. Дальше хозяева с лёгкостью контролировали мяч, не замечая прессинг соперника. Атаки шли преимущественно через фланг Винисиуса. И, собственно, как раз через бразильца, который и штрафные зарабатывал, и посадил на жёлтую Фемению. Схема «Реала» вообще получилась не совсем симметричной. Правого вингера не было в принципе. Иногда на этот фланг смещался Модрич. Хотя чаще Карвахалю приходилось и к атакам подключаться, и в обороне отрабатывать.

На 50-й минуте «Вильярреал» испытал два противоположных чувства за две секунды. Сначала – радость от заработанного пенальти из-за фола Тчуамени. И прям сразу же – разочарование: как только судья указал на «точку», то моментально передумал, увидев боковую судью с поднятым флажком. Повтор показал, что офсайд у Барри действительно был. Пускай и лишь где-то в 20 сантиметров.

Офсайд игрока «Вильярреала» Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

В середине второго тайма Анчелотти провёл двойную замену, выпустив Родриго и Милитао вместо Мбаппе и Камавинга. Схема осталась прежней, но сразу несколько футболистов сместились. Тчуамени ушёл из центра обороны на чуть более привычную позицию в полузащите, а Родриго занял левый фланг атаки, сдвинув Винисиуса в центр нападения.

Именно из-за этих перестановок Винисиус получил мяч напротив ворот. У него уже не было столько свободного пространства, сколько бывает на фланге, поэтому форвард решился на удар с дальней дистанции. Мяч пошёл идеально в дальнюю девятку. Заявка на самый красивый гол тура. У Вальверде – гол+пас.

Второй гол «Реала» Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Нельзя сказать, что «Вильярреал» провёл плохой матч. У команды Марселино кое-что получалось (особенно в плане обороны). Просто так сложилось, что у «Реала» два удара в створ – два гола. Мадридцы догнали «Барселону» в таблице, у обеих команд по 21 очку, но «Барсе» ещё предстоит в этом туре воскресный матч с «Алавесом».

Важный эпизод случился в конце матча. Он не повлиял на результат, но может сказаться в целом на сезоне «Реала». На 90+3-й минуте Карвахаль хотел выбить мяч, но въехал ногой по сопернику. Капитан «Реала» так закричал, что было слышно даже по трансляции.

Эмоции Карвахаля после травмы Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Защитника сразу обступили партнёры по команде. Было видно, что Карвахаль плачет, держась за колено. Покинуть поле он смог лишь спустя время и на носилках. Пока непонятно, насколько это тяжёлая травма. Она пришла именно в тот момент, когда Карвахаль проводил отличный год и должен был вот-вот переподписать контракт с «Реалом». А после игры Вальверде сразу заявил, что на результат матча команде всё равно и главное – состояние капитана.