Миранчук в США – снова лучший! Забил и выдал великолепный голевой пас через полполя. Видео

После победы над командой Сандро Шварца у «Атланты» остаются шансы на плей-офф. Но расклады почти фантастические.

«Мы не собираемся сдаваться, несмотря ни на что», — сказал Алексей Миранчук накануне игры. Подобный настрой и правда очень нужен футболистам «Атланты». До конца регулярного чемпионата оставалось две игры, и для продолжения борьбы за титул нужна была только победа. Все билеты на матч с «Нью-Йорк Ред Буллз» были проданы. Рассказываем, как сложилась эта игра для Миранчука и его партнёров.

С первых минут «Атланта» захватила инициативу. Особенно активен был колумбиец Эдвин Москера, который забил красивый гол в ворота «Ред Буллз» буквально две недели назад. Нельзя сказать, что гости приехали на игру без мотивации. Да, они гарантировали себе выход в плей-офф, но ещё они сохраняют шансы на четвёртое место, которое намного выгоднее с точки зрения турнирных амбиций, чем нынешнее шестое. Поэтому временами гости совершали опасные контр-атаки и трижды за первый тайм были очень близки к голу.

Для Миранчука начало встречи не складывалось. На счету россиянина три неудачно исполненных угловых и удар со штрафного заметно выше ворот. Временами Алексей тормозил темп, чтобы сыграть поточнее, — но в итоге это вредило атаке команды. Почти все футболисты «Атланты» выглядели полезнее, но их старания тоже не привели к забитым мячам — 0:0 по итогам первого тайма.

После перерыва футболисты «Атланты» атаковали ещё активнее. В параллельном матче их конкурент за место в плей-офф, «Ди Си Юнайтед», уже выигрывал со счётом 2:0. Возможно, это очень подстегнуло Миранчука и его партнёров. На 50-й минуте россиянин сместился в центр штрафной и головой замкнул навес с левого фланга — мяч пролетел в метре от ворот.

С каждой минутой на поле становилось всё горячее. Сначала Дилан Нилис скосил Москеру перед штрафной и получил красную за фол последней надежды. А на 70-й минуте опасная атака с участием Миранчука закончилась нарушением правил на Джамале Тьяре — прямо в штрафной площади! Вот он — долгожданный шанс для Алексея. Подготовка к пенальти длилась почти пять минут. За это время игроки успели подраться, а судья на всякий случай долго проверял — был ли пенальти или нет.

Миранчук ударил в правый угол. Вратарь Карлос Коронел угадал направление мяча, но не достал его. Третий гол Миранчука за «Атланту» и второй с пенальти. Спустя время у Алексея появился шанс на дубль. Россиянин получил мяч перед штрафной, ворвался внутрь и ударил под перекладину — на этот раз вратарь «Ред Буллз» отразил.

На последних минутах «Ред Буллз» заметно прибавил. Гости даже забили гол, который после VAR был отменён из-за офсайда. Публика радовалась итоговому объявлению судьи больше, чем голу собственной команды. Остановок было так много, что к основному времени было добавлено целых 11 минут. В итоге игроки сыграли ещё 14. И за это время мяч трижды пересёк линию ворот!

Радость гола футболистов «Атланты» Фото: Atlanta United

Сначала «Ред Буллз» забил гол — и вновь из офсайда. Затем «Атланта» забила свой второй — отличился молодой воспитанник команды Тайлер Вольф. Голевую передачу на него сделал Миранчук – вырезал через полполя!

1+1 по итогам встречи принесли российскому футболисту приз «лучшему игроку встречи». А ведь изначально игра для него совсем не складывалась. Третий гол забил «Ред Буллз», но на этот раз судьи не смогли к нему придраться. Итоговый счёт — 2:1. Традиционное американское веселье на последних минутах.

Права на видео принадлежат MLS

Что по раскладам в турнирной таблице? Полное безумие! «Атланта» остаётся на двенадцатом месте, но всё ещё имеет шансы взобраться на восьмое или девятое, которые выводят команды в стыки. «Атланте» нужно точно побеждать (на выезде с фаворитом) и надеяться на один из трёх раскладов:

«Ди Си» и «Монреаль» проигрывают свои матчи;

«Ди Си» проигрывает матч, а «Филадельфия» проигрывает матч или играет вничью;

«Монреаль» проигрывает матч, а «Филадельфия» проигрывает матч или играет вничью.

Как видите, шансы очень невысокие. Даже самой «Атланте» одержать победу будет очень тяжело. Но вспоминаем слова лучшего игрока сегодняшней встречи: «Мы не собираемся сдаваться, несмотря ни на что».

Турнирная таблица MLS (главным в случае равенства очков считается количество побед).