Футболист из Мексики взорвал петарду во время пресс-конференции. Зачем?

Альварадо объяснился

Позже Роберто вышел к представителям СМИ и извинился. Он сказал, что планировал разыграть партнёров по команде, но шутка вышла из-под контроля. Будут ли применены к Роберто санкции со стороны клуба и лиги, ещё неизвестно.