Игрок из Мексики взорвал петарду перед матчем
Нападающий «Гвадалахары» Роберто Альварадо взорвал петарду на пресс‑конференции перед домашним матчем 11‑го тура чемпионата Мексики с «Атласом», один журналист получил ранение. Зачем Роберто это сделал?
Как всё было
Перед началом пресс-конференции Альварадо бросил петарду в комнату с представителями СМИ. Журналисты, которым удалось избежать повреждений, сразу покинули помещение. Но без пострадавших не обошлось — травмы получил оператор местной телекомпании.
Альварадо объяснился
Позже Роберто вышел к представителям СМИ и извинился. Он сказал, что планировал разыграть партнёров по команде, но шутка вышла из-под контроля. Будут ли применены к Роберто санкции со стороны клуба и лиги, ещё неизвестно.
Футболист из Мексики взорвал петарду во время пресс-конференции. Зачем?
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