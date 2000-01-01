Футболиста из Чемпионшипа укусил соперника во время матча. Его уже дисквалифицировали

Легендарный укус Суареса

Луис на ЧМ-2014 укусил Джорджо Кьеллини. За это Суареса отстранили от футбольной деятельности на четыре месяца и дисквалифицировали на девять матчей сборной. Он кусал соперников и в клубных матчах, – например, Бранислава Ивановича и Отмана Баккала.