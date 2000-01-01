Нападающий «Престона» вцепился в соперника зубами
Форвард «Престона» Милутин Осмаич вцепился зубами в шею защитника «Блэкберна» Оуэна Бека в матче 6-го тура Чемпионшипа. Не берёт ли он индивидуальные тренировки у Луиса Суареса?
Дисквалификация
Милутина после этого дисквалифицировали на восемь матчей. Кроме того, он обязан будет выплатить штраф в размере £ 15 тыс.
Легендарный укус Суареса
Луис на ЧМ-2014 укусил Джорджо Кьеллини. За это Суареса отстранили от футбольной деятельности на четыре месяца и дисквалифицировали на девять матчей сборной. Он кусал соперников и в клубных матчах, – например, Бранислава Ивановича и Отмана Баккала.
Футболиста из Чемпионшипа укусил соперника во время матча. Его уже дисквалифицировали
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