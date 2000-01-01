Команды сыграли на почти затопленном поле. Видео
«Тарасона» и «Реал Унион» из третьего дивизиона Испании провели крайне странный матч (0:0). Футболисты играли после дождя на поле, которое было практически затоплено!
В Испании команды сыграли на почти затопленном поле. Видео
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