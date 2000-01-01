ПАОК оштрафовал всех игроков команды. Причина — крайне необычная

Неудачная серия

Команда Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева проиграла «Галатасараю» (1:3) и «Стяуа» (0:1) в Лиге Европы, а также «Арису» (0:1) в греческой Суперлиге. Сумма штрафа за эти поражения не называется.