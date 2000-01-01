ПАОК по странной причине оштрафовал игроков клуба
В клубе недовольны тремя поражениями подряд. По мнению боссов, футболисты действовали недостаточно хорошо для победы, поэтому решили добавить мотивации — с помощью штрафа.
Неудачная серия
Команда Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева проиграла «Галатасараю» (1:3) и «Стяуа» (0:1) в Лиге Европы, а также «Арису» (0:1) в греческой Суперлиге. Сумма штрафа за эти поражения не называется.
Шанс
Следующий матч ПАОК проведёт уже сегодня, 6 октября: в 20:30 мск команда Чалова и Оздоева сыграет с «Левадиакосом». Возможно, у ПАОКа получится прервать серию поражений.
ПАОК оштрафовал всех игроков команды. Причина — крайне необычная
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