У клубов РПЛ много работы в паузу на сборные. Некоторым предстоят глобальные изменения

От Станковича и Лички ждём прогресса, а Карпину просто не помешал бы отдых.

РПЛ ушла на международную паузу. Почти две недели клубы проведут без матчей. И за это время большой группе команд нужно решить свои задачи. Интриги в чемпионате России есть даже без игр!

Кто возглавит «Пари НН» и «Оренбург»?

САША ИЛИЧ и ДАВИД ДЕОГРАСИЯ Фото: «Чемпионат»

«Пари НН» и «Оренбург» пошли на важные изменения. Оба клуба уволили главных тренеров – Сашу Илича и Давида Деограсию соответственно. В международную паузу нижегородцы и оренбуржцы обязаны найти замену ушедшим. Одним из главных кандидатов на должность в «Пари НН» считается Виктор Гончаренко. На его возможный приход в своём телеграм-канале намекнул комментатор Константин Генич. Последним клубом Гончаренко был «Урал». Пора браться за дело?

А в «Оренбурге» может появиться экс-тренер «Спартака». По информации «Чемпионата», клуб сделал предложение Владимиру Слишковичу. Босниец входил в штаб Гильермо Абаскаля в «Спартаке» и после увольнения испанца исполнял обязанности главного тренера москвичей. По информации инсайдера Ивана Карпова, Слишковичу предложили контракт на два года с зарплатой в размере 3 млн рублей в месяц.

В «Крыльях Советов» произойдут кардинальные изменения?

ИГОРЬ ОСИНЬКИН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если в «Пари НН» и «Оренбурге» изменения уже произошли, то в Самаре ещё ничего не случилось. Но в паузу, вероятно, нас ждут громкие новости. В начале октября «Чемпионат» сообщал, что тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина уволят после матча с «Локомотивом». А на его место назначат Сергея Игнашевича. Экс-игрок ЦСКА и сборной России уже выбрал себе тренерский штаб. Интересно, что изменения могут коснуться не только Осинькина, но и всего высшего руководства клуба. Также к уходу из «Крыльев» близки спортивный директор Сергей Корниленко и генеральный директор Вадим Андреев.

Почему «Крылья» идут на глобальные изменения? Всё же ситуация в таблице не настолько плачевна. Главная причина – смена руководства Самарской области. Пару недель назад пост губернатора занял Вячеслав Федорищев. Вероятно, вокруг него появились люди, которые видят будущее «Крыльев Советов» с другими тренером и руководителями.

Наберут ли тонус Александр Соболев и Миралем Пьянич?

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ И МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ Фото: ФК «Зенит»/РИА Новости

Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» – самая громкая сделка лета-2024 в РПЛ. Форвард пропустил старт сезона и растерял игровые кондиции. Поэтому первые матчи за «Зенит» получились не самыми удачными. Хотя в Кубке России Соболев даже забил «Акрону» (5:1), а ранее ассистировал во встрече с «Рубином» (2:0). Но пока что Александр далёк от идеальной формы. Воспользуется ли он двухнедельной паузой?

Такая же задача стоит перед Миралемом Пьяничем. Да, тренер ЦСКА Марко Николич подводит боснийца к основе постепенно. А полная интеграция случится только на зимних сборах. Однако сейчас Пьяничу необходимо набрать форму, чтобы на 100% помогать клубу в те минуты, которые ему предоставят.

Не «перегорит» ли в сборной Валерий Карпин?

ВАЛЕРИЙ КАРПИН Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная России проведёт октябрьский сбор. Интересно, что у команды (пока ещё) нет соперника для товарищеской игры. Но тренер Валерий Карпин всё равно отправится из «Ростова» в сборную. Хотя у него есть множество дел в клубе. ростовчане в последних четырёх турах РПЛ трижды уступили и ещё раз сыграли вничью. Жёлто-синие занимают девятое место и ближе к борьбе за выживание, нежели к гонке за медалями. И в важный момент футболисты лишаются тренера, который за эти две недели мог бы исправить некоторые проблемы.

А представьте, если сборная России так и не найдёт соперника? Всё это вполне может сказаться на состоянии тренера. Карпин и так в последние пару лет живёт в сложном графике. Справится ли он и с нынешними проблемами?

«Локомотив» и «Краснодар» сохранят крутую форму?

МИХАИЛ ГАЛАКТИОНОВ И МУРАД МУСАЕВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» и «Краснодар» включились в борьбу за золото РПЛ. Перед стартом сезона команды не рассматривались в топе фаворитов. И своей игрой и результатами заслужили комплименты. Но каждая пауза может повлиять на игровой тонус. Наверняка и болельщики «Локо», и поклонники «Краснодара» предпочли бы, чтобы лига на перерыв не уходила.

На первый план выходит тренерское мастерство Михаила Галактионова и Мурада Мусаева. Нужно сохранить оптимальную форму игроков и грамотно подойти к работе со сборниками. Тогда финишный отрезок до зимней паузы может пройти так же успешно.

Станкович придумает, как «Спартаку» играть с неудобными соперниками?

ДЕЯН СТАНКОВИЧ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» нестабилен. Удачные победные матчи сменяются тяжёлыми играми с «автобусами». У тренера Деяна Станковича нет антидота от соперников с низкой обороной. В контратаках и быстрых выпадах «Спартак» крут. Но нужно включать разные режимы в атаке.

Перед зимой «Спартаку» предстоит три матча с прямыми конкурентами («Краснодар», ЦСКА, «Локомотив»). Мало сомнений, что в этих встречах у команды Станковича не будет голевых моментов. А вот за игры с «Пари НН» и «Акроном» тревожно. Если соперник «припаркуется», у «Спартака» могут возникнуть проблемы. Сербу нужны идеи для таких сценариев. Есть две недели, чтобы подумать об этом.

Марцел Личка разберётся с защитой «Динамо»?

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Старт сезона позволил болельщикам «Динамо» подумать, что проблемы с обороной позади. Однако в последних четырёх турах команда трижды пропустила по два мяча. Сухими динамовцы остались только во встрече с махачкалинскими одноклубниками. Но тут стоит учитывать, что клуб из Дагестана в принципе мало забивает. Связанная с защитой «болячка» москвичей снова выползла. Больше «Динамо» (10 пропущенных мячей) в топ-6 РПЛ пропустил только «Локомотив» (14). Однако у Марцела Лички есть время, чтобы поработать над обороной. Без уверенной игры сзади тяжело рассчитывать на повторение результатов прошлого сезона.