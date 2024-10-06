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Астон Вилла — Манчестер Юнайтед — 0:0, обзор матча 7-го тура чемпионата Англии, АПЛ, статистика, тен Хаг, 6 октября 2024

Тег Хаг ошарашил составом «МЮ» на решающий матч. Но выстоял против Эмери
Григорий Телингатер
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» — 0:0
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«Астон Вилла» пробила в створ лишь один раз за 90 минут.

Эрик тен Хаг даже не удивил, а скорее шокировал стартовым составом. Согласно инсайдам, будущее тренера зависело от этой игры, а он поставил в центр защиты Магуайра и Эванса. При этом де Лигт и Мартинес остались на скамейке запасных. Тен Хаг перед матчем объяснил это ротацией. Интересно, что после этого тура футболисты разъедутся в сборные.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

В Бирмингем на ключевой матч тура АПЛ приехали и легендарный Алекс Фергюсон, и едва ли не всё руководство клуба. В том числе совладелец команды Джим Рэтклифф, генеральный директор Омар Беррада, исполнительный директор Дэн Эшуорт и другие боссы. Далеко не на каждый выездной матч боссы «МЮ» выбираются таким составом. Сразу после VIP-трибуны в трансляции показали Эрика тен Хага.

Руководство «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед»

Фото: кадр из трансляции

Сама игра в первом тайме получилась скупой на моменты. По-настоящему голевых не было ни у «Виллы», ни у «МЮ». Имеет смысл отметить разве что несколько фактов. Уже с третьей минуты Эриксен играл с жёлтой карточкой и не мог рисковать при единоборствах. Хотя задержка соперника за руку не была грубой и не срывала действительно опасную атаку. Вероятно, большинство арбитров не стали бы предупреждать за такое в самом начале матча.

У «Виллы» были свои трудности. Травму получил очередной центральный защитник — Конса. Вместо него уже на 12-й минуте вышел Диего Карлос. Где-то ухмыльнулся восстанавливающийся Тайрон Мингз. Это, кстати, не просто выражение такое. Он реально улыбнулся из-за совпадения, сколько травм у «Виллы» приходится именно на эту позицию.

Тайрон Мингз

Тайрон Мингз

Фото: кадр из трансляции

Кстати, о центральных защитниках. У «МЮ» в первом тайме разминался Мартинес, но в перерыве вышли два других центральных защитника. Де Лигт занял место Магуайра, который получил повреждение в конце первого тайма, а Линделёф отправился на правый фланг обороны вместо Мазрауи (при этом Дало остался слева).

Тут хотелось бы перейти к голевым моментам, но их всё ещё было мало. «Астон Вилла» первый удар в створ нанесла лишь на 56-й минуте. Да и то Тилеманс пробил издали практически по центру ворот. Хозяева на 63-й минуте выпустили Дурана — возможно, лучшего запасного в этом сезоне на сегодня. Он забил уже пять мячей после выхода на замену. На этот раз колумбийский форвард вышел не вместо Уоткинса, а в пару к нему.

Удар Бруну Фернандеша

Удар Бруну Фернандеша

Фото: кадр из трансляции

На 68-й минуте «МЮ» был близок к голу. Гарначо заработал штрафной, а Фернандеш пробил в ближнюю крестовину. Причём мяч отскочил в поле, и всё тот же Гарначо бил практически в пустые ворота из-за штрафной, но не попал в створ.

Вообще, этот матч можно было начинать смотреть с добавленного времени. Именно в компенсированные минуты команды создали свои лучшие моменты, которых не было в основное время. Сначала Филоген обязан был забивать после прострела низом, но его удар заблокировал Дало. И практически сразу пошла контратака, где Гарначо не смог отдать точный пас на партнёра, который выходил один на один с вратарём.

Удар Филогена

Удар Филогена

Фото: кадр из трансляции

Контратака «МЮ»

Контратака «МЮ»

Фото: кадр из трансляции

Матч так и завершился без забитых голов. Что это будет означать для тен Хага?

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