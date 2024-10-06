Игра с «Локо» — самая живая для «Крыльев» в сезоне. Но красиво с Осинькиным не попрощались

У «Локомотива» четвёртая победа подряд в РПЛ и седьмая – в восьми турах. Команда Михаила Галактионова вернулась на первое место, обыграв дома «Крылья Советов».

Начало матча – словно в замедленной съёмке. Команды осторожно катали мяч, никто не стремился ускорить игру. Как будто это еврокубковые соперники, которые впервые встретились, а не хорошо знакомые друг с другом по РПЛ. Первого удара болельщики ждали почти 10 минут. Да и он вышел неопасным, когда «Локомотив» получил шанс выжать что-то из очередного стандарта Батракова.

Затем футбол стал повеселее, команды Галактионова и Игоря Осинькина разогрелись, разогнались. «Локомотив» повышал градус в штрафной Ломаева, прежде всего, при помощи угловых, штрафных или аутов от Самошникова. Каждое появление у чужих ворот громадных Монтеса и Ньямси – это страшно. Кроме того, запомнились несколько классных длинных диагоналей от Монтеса. Мяч после переводов мексиканского новичка ложился прямо в ногу партнёру. Это, очевидно, одно из тех качеств, за которые «Локо» подписал центрбека «Альмерии».

Тем не менее «Крылья Советов», пусть и играли больше вторым номером, создавали в первом тайме более опасные моменты. Интересно, что это происходило ровно через каждые 10 минут. В одном случае самарцы здорово разбили прессинг «Локо», Монтес создал глубину вместо офсайда – Сергеев простил. На 20-й минуте только сейв Лантратова и перекладина спасли хозяев от гола, когда Пиняев и Сильянов теряли мяч у своей штрафной, а «КС» разыграли хитрую стенку. На исходе получаса матча уже Ньямси неудачно выбрал позицию, благодаря чему Бейл избежал офсайда. Но нидерландец пробил прямо в Лантратова. К слову, затем Бейл ещё и травму получил – был заменён.

Команда Галактионова соорудила два своих лучших момента до перерыва при участии Батракова. Сперва Алексей выдал очень нестандартный пас на Пиняева, которого прихватил в штрафной Бейл. Если бы Сергей упал сразу, быть бы пенальти. Но Пиняев долго думал – судья ему не поверил. В другой атаке мяч отлетел прямо в ноги Батракову в штрафной «КС» от оппонента. Юный хавбек не суетился, улучшил позицию и только тогда нанёс удар. Просто не попал в створ. Вообще, за тайм «Локо» лишь однажды пробил в створ ворот самарцев.

Старт второго тайма точно не порадовал Галактионова. Железнодорожники искали свою игру, потерянную на своём же поле, и не находили. Пропускали контрвыпады «Крыльев Советов». Снова порвался прессинг – самарцы улетели в быструю ответную атаку четыре в два, и Рассказов, поменявший Бейла, очень опасно бил в дальний угол. Карпукас обрезал плохим пасом – Сергеев едва не забил из-под Ньямси. Реакцией тренера «Локо» стала тройная замена. Матч рано закончился для Карпукаса, Пиняева и Ненахова.

Железнодорожники завелись. Чувствовалось, что хозяева очень недовольны тем, как складывается игра, занервничали. Жёлтую карточку получил даже Галактионов, сорвавшийся на судей из-за спорного аута. На ближнем к тренеру фланге теперь зажигала связка Самошников (он стал защитником) – Севикян. Эдгар дважды прорывался на ударную позицию, но стрелял по воробьям. А Воробьёв с Бариновым предъявляли новичку претензии за то, что не поделился мячом. Хотя если бы армянский вингер забил, ему бы и слова никто не сказал.

С каждой минутой «Крылья Советов» приближались к заслуженной по игре ничьей. Но тут Галактионов сделал ещё одну замену, которая идеально сработала. Сулейманов вышел вместо Воробьёва и забил через минуту! Контратака «Локо» началась с потери Гальдамеса, который ранее просил замену, но почему-то остался на поле. Перехватил мяч Севикян. А в концовке кросс Тикнизяна на Сулейманова усовершенствовал удачный рикошет, и лучший бомбардир Кубка России переправил мяч в сетку.

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Не лучший матч для «Локомотива» даже по статистике ударов в створ (4:6), но очередной качественный для Галактионова с точки зрения управления игрой. Его замены решили исход встречи. На последних минутах у «Крыльев Советов» был один шанс, который не превратился в гол из-за сейва Лантратова и самоотверженности Монтеса. Так Осинькин проиграл свой, вероятно, последний матч в Самаре.