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Алавес — Барселона — 0:3, обзор матча Ла Лиги: голы, хет-трик Левандовского, статистика, 6 октября 2024

В каком же порядке «Барса». А Левандовскому хватило 25 минут на хет-трик!
Георгий Илющенко
«Алавес» — «Барселона» — 0:3, обзор матча
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Зря отправляли поляка на пенсию.

«Барса» неожиданно уступила «Осасуне» в прошлом туре, а вчера и «Реал» с каталонцами по очкам поравнялся. Нужно было, несмотря на обилие травм, вновь создавать отрыв. И «Алавес» этим планам не помешал.

Испания — Примера . 9-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     0:2 Левандовски – 22'     0:3 Левандовски – 32'    

Флик до финального отрезка поберёг играющего без перерывов Кунде, ещё не набрал форму Щенсны, плюс уже в самом дебюте схлопотал травму задней поверхности бедра Ферран — такую лечат две-три недели, его непрофильно поменял Гарсия. Пришлось перестраиваться: Педри поднялся повыше, а Рафинья ушёл налево.

Трудности лишь закаляют, — так можно судить о голах «Барселоны» в начале матча. Гол Рафиньи отменили из-за офсайда у ассистировавшему бразильцу Ямалю, а вот Левандовски всё сделал по правилам: перевисел Абкара и удачно кивнул головой, реализовав стандарт Рафиньи.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Эта же парочка и ещё один забитый мяч вскоре организовала: перехват Педри, дриблинг и умнейшая передача на дальнюю штангу Рафиньи, замыкание Левандовского. А там поляк и хет-трик за 24 минуты едва не оформил, но с его добиванием после неудачного выхода один на один Рафиньи справился Сивера.

У Роберта получилось на 32-й минуте, и тоже шикарно: пробил низом в противоход вратарю вслед за проникающей передачей Гарсии. «Алавес» выглядел абсолютно инертно. Будто это не он недавно отгрузил два «Реалу». Да и по ходу сезона «Севилью» с «Реалом Сосьедад» обыграть получилось (по 2:1). Но каталонцам было без разницы.

Единственное, что баски придумали за тайм, — гол Мартинеса головой. Однако ассистирующий ему Тенаглия в зародыше атаки залез в офсайд. Вторая половина игры стала чистой формальностью. Одни забивать не особо стремились (можно вспомнить только опасную попытку Фати и сейв Сиверы прямо в штангу), другие — совсем не могли.

Разве что Пенья чуть курьёзный гол не «привёз», неловко смахнув мяч рукой при угловом — Мартинес простил и зарядил в штангу. Вратарь каталонцев заметно нервничал. Скоро ему на лавке станет спокойнее. Умей баски раскачивать офсайдную линию, сопернику было бы сложнее: они угодили во «вне игры» аж 12 раз, ещё раз оттуда забив.

У сине-гранатовых хватало вариантов на замену тер Штегена:
8 вратарей для «Барсы» после вылета тер Штегена. Двоим придётся возобновить карьеру!
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8 вратарей для «Барсы» после вылета тер Штегена. Двоим придётся возобновить карьеру!

Можно было бы назвать этот матч легчайшим для «Барсы» при Флике. Но ведь были и казни «Вальядолида» (7:0), «Вильярреала» (5:1), «Янг Бойз» (5:0). Даже страшно представить, на что эти парни способны в полноценном составе: с тер Штегеном, Кристенсеном, Гави, Ольмо, набравшим форму де Йонгом и так далее.

У Левандовского тем временем уже 10 голов за восемь матчей Ла Лиги. Для сравнения, за весь прошлый сезон забитых мячей набралось 19. Нападающему в августе исполнилось 36 лет. Помните, как над ним смеялись, призывали уйти на пенсию? Такими темпами она ему грозит не скоро.

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