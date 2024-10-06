«Это Лионель Мусаев!» Форвард ЦСКА в добавленное время прервал невероятную серию «Динамо»

«Динамо» и ЦСКА выдали очень яркое дерби в 11-м туре РПЛ. Команда Марко Николича выиграла и догнала динамовцев по набранным очкам. Это первая победа армейцев на «ВТБ Арене».

Марцел Личка выставил на дерби более атакующий состав, чем в прошлом туре в Махачкале. Даса и Скопинцев – на флангах обороны, Карраскаль – в полузащите. «Динамо» и попыталось начать матч с атак, агрессивного прессинга. Однажды это высокое давление сработало, когда Дивеев сам потащил мяч вперёд, и его легко обокрал Тюкавин. К счастью для армейцев и их защитника, всё закончилось лишь угловым.

Но это был только эпизод, а в остальном игра «Динамо» в первом тайме заставляла хвататься за голову. Полное отсутствие баланса! Проходной двор в обороне, прежде всего в переходных фазах. Команда Лички плохо возвращала себе мяч, игроки теряли позиции и уступали в скорости. ЦСКА здорово выбегал в контратаки, успешно использовал всю ширину поля за счёт передач на латералей Келлвена и особенно Кругового. Команда Марко Николича создавала момент за моментом.

Фактически в каждый из этих голевых моментов был вовлечён Обляков. Он мог забить быстрый гол, но просто не попал как следует по мячу после кросса Кругового. Затем Иван тонкими разрезающими передачами выводил один на один Файзуллаева и Гуарирапу. Нули на табло оставлял блестящими сейвами Лунёв, да и форварды ЦСКА принимали не лучшие решения перед воротами. А пропустило «Динамо» в результате того самого «цирка», про который говорил Личка, критикуя желание Скопинцева играть красиво, на зрителя. На сей раз левый защитник зачем-то стал обыгрывать соперника после аута финтом Зидана, армейцы перехватили мяч, и Обляков развернул контратаку пасом на Файзуллаева. Аббосбеку дали сделать четыре касания, прежде чем мяч влетел в нижний угол ворот Лунёва – узбекский инсайд точно пробил из полукруга из-под Бальбуэны.

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ЦСКА мог нокаутировать «Динамо» до перерыва. Один только Гуарирапа сделал бы хет-трик, если бы не губил раз за разом верные шансы. По движению, вовлечённости в командные действия к венесуэльцу вряд ли будут претензии. Новичок очень старался, горел игрой. Тем не менее при завершении атак форвард действовал кошмарно. То из убойной позиции не попадёт, то при выходе два в один вместо паса на пустые ворота отправит мяч в Лунёва. Есть качества у Сауля, но, мягко скажем, есть и куда расти.

В перерыве можно было принимать ставки на то, сколько игроков заменит в паузе Личка. Оказалось, всего двоих. Чешский тренер «Динамо» увидел проблему в своём левом фланге – ушли Скопинцев и Артур Гомес. Центральную ось должны были усилить свежие Маричал и Фомин, а налево сдвинулись Фернандес с Карраскалем. Хорхе, конечно, тоже не феерил, однако Личка, видимо, надеялся на сверхмотивацию колумбийца в матче со своей бывшей командой.

И как же он был прав! Во втором тайме «Динамо» прибавило с точки зрения баланса и контроля мяча. На 55-й минуте бело-голубые заработали стандарт, после которого сравняли счёт. Бителло подал со штрафного, а невезучий Гуарирапа продлил движение мяча головой на дальнюю штангу, где стоял всеми забытый Карраскаль. Хорхе забил и не стал бурно праздновать – извинился жестами перед болельщиками ЦСКА. Акинфеев пропустил в ближний угол, но даже для такого опытного голкипера это был слишком быстрый и сильный удар.

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Теперь уже ЦСКА требовалось улучшить движение мяча, может быть, успокоить игру. Ведь «Динамо» доминировало, а у команды Николича во втором тайме не получались контрвыпады. До 73-й минуты, когда сербский тренер бросил в бой звёздного новичка Пьянича и вместе с ним Мусаева, у красно-синих вообще не было ударов по воротам. В таких обстоятельствах экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» дебютировал в РПЛ.

Пьянич искал мяч, играл накоротке, исполнял стандарты. В целом замены добавили энергии ЦСКА. За 10 минут до конца армейцы наконец создали настоящий голевой момент после потери Бальбуэны на своей трети. Комбинацию Мусаев – Зделар – Келлвен завершал сам же Тамерлан, но ударил так, что заставил Николича прыгать и что-то кричать, вероятно, на «грязном» сербском, от негодования.

Всё шло к ничьей, но дерби ждала неожиданная развязка. «Динамо» совершило роковую ошибку при выходе из обороны и пропустило. Неточная поперечная передача под давлением в центре поля привела к перехвату, а Зделар сделал классный пас а-ля Пьянич на ход Мусаеву. На сей раз Тамерлан порадовал Николича – хладнокровно реализовал выход один на один.

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Вот Мусаев отпраздновал как надо! В стиле Месси. Снял футболку, показал её болельщикам.

Пусть знают имя героя. Комментатор матча Михаил Меламед сразу сказал, что «это уже Лионель Мусаев». Сегодня он прервал ужасную серию ЦСКА в гостевых матчах с «Динамо» – выиграть не могли девять лет.