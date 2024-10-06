Как же эффектно «Краснодар» вернул первое место! Кордоба продолжает разрывать

«Краснодар» продолжает борьбу за первый титул в истории. «Зенит» и «Локомотив» провели свои игры в этом туре раньше и синхронно победили с минимальным счётом. В воскресенье вечером команда Мусаева встречалась с «Химками», которые плетутся в зоне стыковых матчей. И после этого тура остались на 13-м месте.

Начало встречи могло получиться весьма грустным для Фариньи. Центральный защитник жёстко влетел в Са на четвёртой минуте, а затем сорвал опасную атаку на восьмой. При желании оба эпизода можно было оценить на жёлтую, но судья дал панамцу предупреждение только во втором случае.

В целом преимущество «Краснодара» было очевидным, хотя в середине первого тайма получилась весьма неожиданная ситуация. «Химки» зажали хозяев в их штрафной, подали несколько угловых, и лишь спустя время «Краснодар» смог вернуть владение. Игра получилась местами откровенно грубой. Досталось в том числе Заболотному, а Филин влетел ногой Кордобе так, что можно было даже о красной карточке подумать. Но судья обошёлся жёлтой.

Фол Филина Фото: Кадр из трансляции

Кордоба ответил на грубость лучшим образом. Нападающий замкнул навес Петрова с фланга, забив пятый мяч в этом чемпионате. Отличился колумбийский форвард из-под Фариньи, которого простил арбитр. После этого активность «Химок» поугасла. За первый тайм гости так ни разу и не пробили в створ.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второй тайм начался с ещё одного гола «Краснодара». На этот раз Кордоба вошёл в штрафную с мячом, но поделился им. Батчи находился в лучшей позиции и с лёгкостью реализовал момент. По сути, на этом игра была сделана. Разве что Бакаев был тем человеком у «Химок», который пытался хоть что-то сотворить, смело идя в обводку. Он и заработал штрафной, с которого сам же нанёс первый за матч удар в створ по воротам «Краснодара».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Если в этом матче и были какие-то вопросы, то их снял всё тот же Кордоба, который оформил дубль. Хосонов подставил команду, потеряв мяч, когда «Химки» были раскрыты. Колумбиец подхватил мяч и пробил идеально в угол. Теперь у него 6+4 по «гол+пас». Больше только у Батракова из «Локо».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшееся время можно отметить выход на поле Джикии. Он сыграл в РПЛ впервые с мая 2024 года, когда трогательно попрощался с болельщиками «Спартака».

Ну а последнее событие в игре — четвёртый гол «Краснодара». На 89-й минуте сначала ударил Смолов, а потом мяч добил Кастаньо. На этом – всё. «Краснодар» победил в восьмом туре подряд и возглавил турнирную таблицу, а «Химки» не забивают уже пять матчей.