Сборная 11-го тура РПЛ. Вратарь-феномен, невероятный Кордоба и герои «Спартака»

Позади 11-й тур РПЛ – составляем символическую сборную прошедшего уикенда. В команду героев недели попали футболисты из шести клубов – «Оренбурга», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА, «Рубина» и «Акрона». Игроки расставлены в рамках условной тактической схемы 4-4-2. А главный тренер – из ЦСКА. Согласны с нашим выбором лучших?

Вратарь: Богдан Москвичёв, «Оренбург»

Несмотря на поражение от «Зенита» в Санкт-Петербурге, Богдан провёл выдающийся матч с командой, которой по-прежнему принадлежит, – это было одно из самых впечатляющих вратарских выступлений в сезоне! Чемпион России нанёс 31 удар по воротам молодого голкипера, и тот совершил 11 сейвов. Если бы не Москвичёв, «Зенит» выиграл бы с крупным счётом, а так смог забить только с пенальти, который все обсуждали.

Богдан Москвичёв Фото: fc-zenit.ru

Правый защитник: Сергей Петров, «Краснодар»

Правый защитник «Краснодара» поучаствовал в разгроме «Химок» и полезными оборонительными действиями, и ценными атакующими. Петров стал автором голевой передачи в эпизоде с первым, победным голом «быков». У Сергея два паса под удар в этом матче, кроме того, он выиграл четыре из пяти единоборств, совершил четыре отбора, один перехват и два выноса мяча.

Сергей Петров Фото: РИА Новости

Центральный защитник: Руслан Литвинов, «Спартак»

Российский центральный защитник «Спартака» провёл небезупречный матч с «Ростовом», но достаточно хороший для того, чтобы заслужить место в сборной тура. В сложной битве Литвинов помог команде отыграть «на ноль», а благодаря его шедевральному пасу через полполя родилась одна из голевых атак красно-белых. Литвинов совершил 13 важных оборонительных действий (два отбора, один перехват, один заблокированный удар и девять выносов мяча), выиграл 6 из 12 единоборств и выдал девять точных длинных передач.

Руслан Литвинов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Виллиан Роша, ЦСКА

Армейцы выиграли в дерби у «Динамо», пропустив только после стандарта и в целом нейтрализовав Константина Тюкавина и остальных атакующих игроков бело-голубых. Солидный матч выдал бразильский центральный защитник ЦСКА. Виллиан Роша выиграл 7 из 10 единоборств, совершил два отбора, три перехвата и 10 выносов мяча, а помимо того, заблокировал два удара.

Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый защитник: Илья Рожков, «Рубин»

Левый латераль «Рубина» заслужил включение в символическую сборную качественной игрой против «Ахмата». Рожков стал автором победного гола казанской команды и помог ей одержать сухую победу. На счету Ильи 10 из 13 выигранных единоборств, по два отбора и перехвата, по одному заблокированному удару и выносу мяча, он дважды бил по воротам и заработал на себе четыре фола.

Илья Рожков Фото: rubin-kazan.ru

Правый полузащитник: Иван Обляков, ЦСКА

В дерби с «Динамо» Обляков действовал на позиции правого инсайда, оказываясь то в центре, то на фланге, и стал одной из звёзд матча. Иван создал несколько голевых моментов и отдал голевую передачу на Файзуллаева. У Облякова пять передач под удар и 18 единоборств за игру (лучшие результаты в команде), он пасовал с точностью в 87% и заработал на себе четыре фола, а ещё в его активе по два удара, обыгрыша, отбора и перехвата.

Иван Обляков Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Саша Зделар, ЦСКА

ЦСКА переиграл «Динамо» в центре поля, прежде всего в первом тайме и во многом благодаря сильной игре Зделара. Более того, именно сербский центрхав точной и своевременной проникающей передачей вывел Мусаева один на один в эпизоде с победным голом. Саша вышел победителем в шести из девяти единоборств, совершил два отбора, один перехват и один вынос мяча, стал лучшим в команде по количеству встреч с мячом (74 касания).

Саша Зделар Фото: РИА Новости

Центральный полузащитник: Стефан Лончар, «Акрон»

Два гола «Акрона» в ворота «Пари НН» создала связка Лончар – Беншимол. В эпизоде с первым забитым мячом черногорец ассистировал легионеру из Кабо-Верде, а во втором случае, наоборот, сам реализовал его кросс. Всего у центрального полузащитника в этом матче было два удара, три паса под удар, четыре точные длинные передачи из четырёх, пять из девяти выигранных единоборств, а также по одному отбору и выносу мяча.

Стефан Лончар Фото: fcakron.ru

Левый полузащитник: Жилсон Тавареш Беншимол, «Акрон»

Формально Беншимол во встрече с «Пари НН» исполнял роль правого вингера/форварда, но, поскольку эту позицию в символической сборной застолбил за собой Обляков, мы условно поставим футболиста из Кабо-Верде налево. Понятно, что у игроков группы атаки позиции более «плавающие», нежели у игроков обороны – они появляются по ходу матча в разных зонах. Беншимол набрал 1+1 по системе «гол+пас», нанёс пять ударов, выиграл три из пяти единоборств, отдал 90% точных передач и заработал на себе один фол.

Жилсон Тавареш Беншимол Фото: fcakron.ru

Нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар»

Ещё один блестящий матч от колумбийского центрфорварда «Краснодара»! Кордоба оформил дубль в ворота «Химок», к которому добавил голевую передачу. В статистике Джона в этом туре три удара, три паса под удар (больше всех в составе «быков»), 7 из 12 выигранных единоборств и три заработанных на себе фола. Ну как остановить такую машину?

Джон Кордоба Фото: РИА Новости

Нападающий: Шамар Николсон, «Спартак»

Ямайский форвард оживает у Деяна Станковича и сделал дубль в 11-м туре РПЛ. Николсон мог бы оформить в ворота «Ростова» даже покер, если бы в других эпизодах со своими голами не нарушал правила. Всего же в этой встрече Шамар нанёс четыре удара, сделал один пас под удар, вступил в 16 единоборств (лучший показатель в команде), выиграв шесть из них, и совершил одну обводку.

Шамар Николсон Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главный тренер: Марко Николич, ЦСКА

Сербский тренер ЦСКА выиграл важный матч не только с турнирной точки зрения, но и с имиджевой. Николич переиграл в дерби Марцела Личку. Армейцы должны были решить исход встречи с «Динамо» ещё до перерыва, однако не реализовали множество голевых моментов. Второй тайм получился у гостей хуже, тем не менее в концовке всё решила сделанная им замена. Так что серб – настоящий герой тура среди тренеров.

Марко Николич Фото: pfc-cska.com

Сборная 11-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 11-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

На самом деле, героев у этого тура было больше. Просто не для всех хватило мест в символической сборной. Здорово сыграли также, например, вратарь Илья Лантратов («Локомотив»), защитники Густаво Мантуан («Зенит»), Свен Карич («Пари НН») и Келлвен (ЦСКА), полузащитники Кевин Кастаньо («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Ильнур Альшин («Факел») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), нападающие Гамид Агаларов («Динамо» Мх), Мирлинд Даку («Рубин») и Тамерлан Мусаев (ЦСКА). Кого мы забыли добавить в список? Пишите в комментариях.